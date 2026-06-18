Thác Tiên – tuyệt tác thiên nhiên giữa núi rừng Giăng Màn

(Baohatinh.vn) - Thác Tiên - hay còn gọi là thác Khe Táy (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) được ví như dải lụa trắng ngọc ngà giữa đại ngàn Giăng Màn, tạo điểm nhấn cảnh quan nổi bật và góp phần làm phong phú tiềm năng du lịch sinh thái của địa phương.
Tên gọi thác Tiên gắn với hình ảnh dòng nước trắng xóa chia thành 3 nhánh, buông dài từ trên cao xuống như mái tóc mềm mại của người thiếu nữ giữa núi rừng.
Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Gia (xã Hương Khê), những cánh rừng, con suối, thác nước nơi đây đều hết sức quen thuộc qua từng chuyến tuần tra, kiểm soát địa bàn. Gắn bó với vùng biên Giăng Màn, họ hiểu rõ từng nếp rừng, con dốc, dòng chảy giữa đại ngàn.
Đặt chân đến thác Tiên, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận rõ vẻ đẹp hùng vĩ của dòng nước trắng xóa đổ xuống từ vách núi cao. Tiếng thác chảy hòa cùng tiếng chim rừng, tiếng gió đại ngàn tạo nên một bản hòa âm mộc mạc, yên bình.
Dòng nước trong vắt, mát lạnh chảy xuống chân thác, tạo thành những hồ nước tự nhiên giữa các phiến đá lớn.
Từ vách núi cao, dòng nước trắng xóa buông dài như mái tóc thiếu nữ, trở thành điểm nhấn đặc trưng của thác Tiên.
Dấu chân của những người lính biên phòng đã in đậm trên những cung đường rừng dẫn đến thác Tiên.
Giữa mặt nước xanh biếc, đảo Bớc (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) hiện ra tựa như một "viên ngọc thô" đầy cuốn hút. Tuy nhiên, vì chưa được cấp phép khai thác, vẻ đẹp nguyên sơ ấy vẫn đang trong tình trạng chờ được "đánh thức".
Mỗi độ hè về, những đầm sen tại Hà Tĩnh lại đồng loạt bung nở, khoe sắc hồng dịu dàng giữa nền lá xanh mướt, tạo nên không gian trong trẻo, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp hình.
Nhiều năm loay hoay với du lịch cộng đồng, Hà Tĩnh vẫn thiếu một điểm đến thật sự giữ chân du khách. Từ sức hút bất ngờ ở biển Thịnh Lộc, câu chuyện phát triển loại hình du lịch này đang được nhìn lại theo một hướng khác.
Đồi chè Kỳ Văn (xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 40 năm, với diện tích gần 200ha. Đây là nơi du khách có thể hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự thoải mái và thư giãn sau những ngày lao động vất vả.