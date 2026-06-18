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Thác Tiên – tuyệt tác thiên nhiên giữa núi rừng Giăng Màn

Phan Cúc - Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Thác Tiên - hay còn gọi là thác Khe Táy (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) được ví như dải lụa trắng ngọc ngà giữa đại ngàn Giăng Màn, tạo điểm nhấn cảnh quan nổi bật và góp phần làm phong phú tiềm năng du lịch sinh thái của địa phương.

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Thác Tiên nằm trên dãy núi Giăng Màn, thuộc thôn Phú Lâm (xã Hương Khê) – địa bàn được tỉnh lựa chọn thí điểm mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với khai thác cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Cùng với những giá trị sinh thái đặc trưng, thác góp phần làm phong phú các sản phẩm du lịch trải nghiệm của vùng phía Tây Hà Tĩnh.
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Theo người dân địa phương, dòng nước của thác Tiên bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Từ độ cao khoảng 250 - 300m so với mực nước biển, dòng thác đổ xuống qua nhiều tầng đá, tạo nên cảnh quan ấn tượng giữa đại ngàn.
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Tên gọi thác Tiên gắn với hình ảnh dòng nước trắng xóa chia thành 3 nhánh, buông dài từ trên cao xuống như mái tóc mềm mại của người thiếu nữ giữa núi rừng.
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Thác Tiên cách trung tâm xã Hương Khê khoảng 30 km. Từ khu dân cư thôn Phú Lâm, du khách có thể di chuyển bằng ô tô, xe máy theo tuyến đường tuần tra biên giới. Từ đây, tiếp tục đi bộ khoảng 2 km theo lối mòn dưới tán rừng, mất khoảng 20 - 30 phút để đến chân thác. Do địa hình rừng núi hiểm trở, khách du lịch muốn tiếp cận thác cần có sự hướng dẫn của người dân địa phương hoặc lực lượng biên phòng.
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Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Gia (xã Hương Khê), những cánh rừng, con suối, thác nước nơi đây đều hết sức quen thuộc qua từng chuyến tuần tra, kiểm soát địa bàn. Gắn bó với vùng biên Giăng Màn, họ hiểu rõ từng nếp rừng, con dốc, dòng chảy giữa đại ngàn.
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Đặt chân đến thác Tiên, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận rõ vẻ đẹp hùng vĩ của dòng nước trắng xóa đổ xuống từ vách núi cao. Tiếng thác chảy hòa cùng tiếng chim rừng, tiếng gió đại ngàn tạo nên một bản hòa âm mộc mạc, yên bình.
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Dòng nước trong vắt, mát lạnh chảy xuống chân thác, tạo thành những hồ nước tự nhiên giữa các phiến đá lớn.
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Ông Lê Văn Hòe - Trưởng thôn Phú Lâm (xã Hương Khê) chia sẻ: “Thác Tiên là một trong những dấu ấn cảnh quan nổi bật của vùng núi Giăng Màn. Từ khi địa phương được lựa chọn thí điểm mô hình phát triển du lịch cộng đồng, dưới sự hỗ trợ của người dân bản địa và lực lượng biên phòng, nhiều đoàn khảo sát, trải nghiệm đã có dịp tiếp cận và khám phá thác. Hầu hết đều ấn tượng trước vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây”.
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Từ vách núi cao, dòng nước trắng xóa buông dài như mái tóc thiếu nữ, trở thành điểm nhấn đặc trưng của thác Tiên.
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Nhiều đoàn khảo sát, trải nghiệm đã đến tham quan, tìm hiểu và trực tiếp chiêm ngưỡng cảnh quan của thác Tiên.
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Mọi cảnh vật nơi đây vẫn giữ được nét hoang sơ, ít chịu tác động của con người, góp phần bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và giá trị cảnh quan đặc trưng của khu vực.
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Dấu chân của những người lính biên phòng đã in đậm trên những cung đường rừng dẫn đến thác Tiên.
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Với những giá trị về cảnh quan, hệ sinh thái và bản sắc văn hóa địa phương, thác Tiên đang góp phần tạo nên bức tranh du lịch đa dạng cho vùng phía Tây Hà Tĩnh, đồng thời mở ra dư địa để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với thiên nhiên.

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