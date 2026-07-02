Check-in đồi chè xanh mát ở phía tây Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những đồi chè xanh mát tại xã Hương Đô (Hà Tĩnh) không chỉ là vùng sản xuất mang lại thu nhập cho hàng trăm hộ dân mà còn trở thành điểm check-in hấp dẫn, góp phần khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm của địa phương.
Theo các công nhân của Xí nghiệp Chè 20/4, những đồi chè tại đây được trồng từ khoảng năm 2000. Nhờ được chăm sóc, cắt tỉa và cải tạo thường xuyên nên cây chè phát triển xanh tốt.
Vào mùa hè, trung bình cứ 25–30 ngày, người dân và công nhân Xí nghiệp Chè 20/4 lại tiến hành thu hái một lứa chè.
"Thời điểm chè lên búp non, cả đồi chè được phủ một màu xanh mơn mởn, tạo nên cảnh quan đặc trưng của Hương Đô, thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm. Các đồi chè đều mở cửa miễn phí. Mỗi khi thấy đông du khách ghé thăm, chúng tôi rất vui vì hình ảnh quê hương ngày càng được nhiều người biết đến, chị Nguyễn Thị Lưu - công nhân Xí nghiệp Chè 20/4 chia sẻ.
Màu xanh mướt của đồi chè càng làm nổi bật tà áo dài duyên dáng của du khách.
Chị Trần Huyền Trang (xã Hương Đô) cho biết: "Đồi chè mùa này rất đẹp, không gian thoáng đãng, xanh mát nên mỗi lần đến đây chụp ảnh tôi đều có cảm giác rất thư thái. Chỉ cần chọn một góc phù hợp là đã có những bức hình đẹp. Tôi mong nhiều người sẽ biết đến đồi chè Hương Đô hơn để vừa tham quan, trải nghiệm, vừa góp phần quảng bá vẻ đẹp của quê hương"
Không chỉ ngắm cảnh, du khách đến đồi chè còn có cơ hội tìm hiểu quy trình chăm sóc, thu hái chè và cuộc sống của những người gắn bó với vùng nguyên liệu.
Những em nhỏ trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng nổi bật giữa các luống chè xanh.
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