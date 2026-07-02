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Check-in đồi chè xanh mát ở phía tây Hà Tĩnh

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Những đồi chè xanh mát tại xã Hương Đô (Hà Tĩnh) không chỉ là vùng sản xuất mang lại thu nhập cho hàng trăm hộ dân mà còn trở thành điểm check-in hấp dẫn, góp phần khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm của địa phương.

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Nông trường chè công nghiệp liên kết với Xí nghiệp Chè 20/4 tại thôn Hương Trà (xã Hương Đô) có diện tích khoảng 150 ha. Bên cạnh việc mang lại nguồn thu nhập ổn định cho khoảng 300 hộ dân địa phương, những đồi chè còn tạo nên không gian sinh thái đặc trưng, góp phần hình thành vẻ đẹp riêng của vùng đất miền núi phía tây Hà Tĩnh.
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Theo các công nhân của Xí nghiệp Chè 20/4, những đồi chè tại đây được trồng từ khoảng năm 2000. Nhờ được chăm sóc, cắt tỉa và cải tạo thường xuyên nên cây chè phát triển xanh tốt.
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Vào mùa hè, trung bình cứ 25–30 ngày, người dân và công nhân Xí nghiệp Chè 20/4 lại tiến hành thu hái một lứa chè.
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"Thời điểm chè lên búp non, cả đồi chè được phủ một màu xanh mơn mởn, tạo nên cảnh quan đặc trưng của Hương Đô, thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm. Các đồi chè đều mở cửa miễn phí. Mỗi khi thấy đông du khách ghé thăm, chúng tôi rất vui vì hình ảnh quê hương ngày càng được nhiều người biết đến, chị Nguyễn Thị Lưu - công nhân Xí nghiệp Chè 20/4 chia sẻ.
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Giữa những luống chè xanh mướt, du khách có thể thoải mái tạo dáng, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp giữa khung cảnh thiên nhiên.
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Màu xanh mướt của đồi chè càng làm nổi bật tà áo dài duyên dáng của du khách.
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Chị Trần Huyền Trang (xã Hương Đô) cho biết: "Đồi chè mùa này rất đẹp, không gian thoáng đãng, xanh mát nên mỗi lần đến đây chụp ảnh tôi đều có cảm giác rất thư thái. Chỉ cần chọn một góc phù hợp là đã có những bức hình đẹp. Tôi mong nhiều người sẽ biết đến đồi chè Hương Đô hơn để vừa tham quan, trải nghiệm, vừa góp phần quảng bá vẻ đẹp của quê hương"
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Không chỉ ngắm cảnh, du khách đến đồi chè còn có cơ hội tìm hiểu quy trình chăm sóc, thu hái chè và cuộc sống của những người gắn bó với vùng nguyên liệu.
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Những em nhỏ trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng nổi bật giữa các luống chè xanh.
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Du khách lưu giữ những khoảnh khắc đẹp với thiên nhiên.
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Ông Phan Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Đô (thứ hai từ trái qua) chia sẻ: "Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung phát triển vùng chè theo 3 hướng: sản xuất bền vững theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP; phát triển các loại hình du lịch tham quan, trải nghiệm; thu hút đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Chúng tôi kỳ vọng đồi chè Hương Đô sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, kết nối với các tour, tuyến tham quan tại khu vực miền núi phía tây Hà Tĩnh".

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