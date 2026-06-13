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Những điểm hẹn tiềm năng giữa đại ngàn phía Tây Hà Tĩnh

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Không chỉ sở hữu đường bờ biển dài với nhiều bãi tắm nổi tiếng, Hà Tĩnh còn "gây thương nhớ" bởi vùng phía Tây hùng vĩ, nơi những cánh rừng xanh ngút ngàn, làng quê yên bình và nét đẹp văn hóa độc đáo được gìn giữ qua năm tháng.

1. Hồ chứa nước Ngàn Trươi

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Nằm giữa núi rừng phía Tây Hà Tĩnh, thuộc địa phận xã Vũ Quang, hồ chứa nước Ngàn Trươi﻿ hiện lên như một "viên ngọc xanh" giữa đại ngàn với mặt nước mênh mông, trong xanh và khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Đây là một trong những hồ chứa nước lớn nhất tỉnh, có diện tích mặt nước khoảng 40 km², không chỉ giữ vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp mà còn sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm thiên nhiên.
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Từ trên cao, hồ Ngàn Trươi hiện lên với mặt nước xanh trong, trải rộng mênh mang giữa những dãy núi trập trùng. Những lớp mây trắng lững lờ phủ quanh các sườn núi, hòa cùng sắc xanh của rừng và nước, tạo nên khung cảnh thanh bình, thơ mộng và đầy sức hút.
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Từ hồ Ngàn Trươi, dưới sự dẫn dắt của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Vũ Quang, các đoàn khảo sát và ghi hình có điều kiện tiếp cận những vùng cảnh quan nguyên sơ, giàu giá trị sinh thái. Sự kết hợp giữa mặt hồ rộng lớn, các đảo nổi và hệ sinh thái rừng đặc dụng đã tạo nên nguồn tài nguyên thuận lợi để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái trong tương lai.

2. Vườn Quốc gia Vũ Quang sở hữu hệ sinh thái đa dạng

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Vườn Quốc gia Vũ Quang sở hữu hệ sinh thái tự nhiên phong phú với những cánh rừng nguyên sinh, khe suối trong lành và thảm thực vật xanh tốt quanh năm.
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Là một trong những trung tâm đa dạng sinh học hàng đầu Việt Nam, nơi đây hiện ghi nhận hơn 1.820 loài thực vật cùng hàng trăm loài động vật quý hiếm, trong đó có hơn 90 loài thú, hơn 310 loài chim và nhiều loài đặc hữu mang giá trị bảo tồn toàn cầu.
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Những dòng thác ẩn mình giữa núi rừng nguyên sinh là một trong những điểm nhấn của Vườn Quốc gia Vũ Quang. Vẻ đẹp hoang sơ cùng không gian trong lành nơi đây mang đến nhiều tiềm năng cho các hoạt động tham quan, khám phá thiên nhiên. Trong ảnh: Thác Thang Đày thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang.
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Nằm giữa núi rừng Vũ Quang, miếu thờ cụ Phan Đình Phùng là di tích lịch sử gắn với phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX. Những dấu tích còn lưu giữ cùng hệ thống cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã tạo nên vẻ đẹp trang nghiêm, trầm mặc cho di tích giữa đại ngàn.

3. Quần thể Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

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Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là người có nhiều đóng góp to lớn cho nền y học cổ truyền Việt Nam. Khu lưu niệm và nhà thờ Đại danh y Lê Hữu Trác﻿ (xã Sơn Giang) có diện tích 13.500m² với 18 hạng mục công trình gồm nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông, nhà đón tiếp, sân hành lễ, nhà bia cùng các vườn đào, vườn cây thuốc nam...
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Nằm trong quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông, chùa Tượng Sơn﻿ (xã Sơn Giang) được xây dựng từ đầu thế kỷ XVIII. Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, ngôi chùa vẫn giữ được nét cổ kính và nhiều kiến trúc đặc trưng.
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Cách khu lưu niệm và nhà thờ khoảng 7 km là khu mộ và tượng đài Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác﻿. Nằm giữa không gian xanh mát, yên bình, công trình là nơi an nghỉ của vị Đại danh y, đồng thời thể hiện sự tôn vinh, tri ân đối với những đóng góp to lớn của ông đối với nền y học cổ truyền Việt Nam.
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Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng﻿ (xã Hương Sơn) được đưa vào khai thác từ năm 2015, điểm đến có diện tích khoảng 20 ha, được xây dựng nhằm phát huy các giá trị di sản của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, kết hợp hài hòa giữa không gian sinh thái, văn hóa và trải nghiệm du lịch.
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Những không gian đậm chất hồn quê, văn hóa Việt mang đến cảm giác yên bình, thư thái.
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Bên cạnh không gian văn hóa và cảnh quan xanh mát, khu du lịch còn phát triển nhiều dịch vụ nghỉ dưỡng như hồ bơi, tắm bùn khoáng..., góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

​4. Đồi chè biên giới

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Tại các xã phía Tây Hà Tĩnh như Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây..., những đồi chè xanh mướt trải dài trên các triền đồi đã tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức sống. Khung cảnh thanh bình, trong lành cùng sắc xanh bạt ngàn trở thành nét đặc trưng của vùng sơn cước.
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Sắc xanh mơn mởn của những búp chè non cùng hình ảnh người dân cần mẫn lao động tạo nên nét đẹp bình dị, đặc trưng của vùng núi Hà Tĩnh.
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Không chỉ mang giá trị kinh tế, những đồi chè xanh bạt ngàn còn là nguồn tài nguyên cảnh quan giàu tiềm năng để hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, tham quan và nghỉ dưỡng.

5. Bản Rào Tre - hòa mình cùng văn hóa dân tộc Chứt

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Bên cạnh lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, phía Tây Hà Tĩnh còn sở hữu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Tại Bản Rào Tre﻿ (xã Phúc Trạch) – nơi sinh sống của 46 hộ dân với hơn 160 nhân khẩu đồng bào Chứt, nhiều nét văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất này.
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Những giá trị văn hóa đặc trưng như tiếng đàn Chư ra bon mộc mạc, các hoạt động sinh hoạt cộng đồng đặc sắc và phong tục truyền thống là lợi thế để Bản Rào Tre phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng mang đậm màu sắc riêng của địa phương.
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Vào các dịp lễ, tết, Bản Rào Tre thường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ truyền thống và các sinh hoạt cộng đồng mang đậm bản sắc của đồng bào Chứt.

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