Những điểm hẹn tiềm năng giữa đại ngàn phía Tây Hà Tĩnh

Du lịch Hà Tĩnh sẵn sàng tăng tốc 29/05/2026 05:05 Sau giai đoạn “làm nóng” đầu mùa, du lịch biển Hà Tĩnh đang bước vào thời điểm sôi động nhất của mùa hè 2026 với nhiều sản phẩm hấp dẫn, kỳ vọng hút khách.

Cùng ca sĩ Tấn Sơn theo dấu Hải Thượng Lãn Ông giữa miền sơn cước 23/05/2026 09:21 Rời miền quê Tiên Điền với những dư âm của Truyện Kiều, ca sĩ Tấn Sơn cùng Hoa khôi thể thao Ái Quỳ tiếp tục hành trình khám phá Hà Tĩnh tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Thức giấc cùng bình minh ở biển Xuân Thành 23/05/2026 08:02 Bình minh trên biển Biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) mang đến không khí trong lành, làn nước mát cùng nhiều trải nghiệm thú vị, để lại cảm xúc bình yên nhưng đầy sức sống cho du khách.

Ca sĩ Kyo York thích thú với các trải nghiệm tại biển Thiên Cầm 23/05/2026 05:15 Với nhiều hoạt động thú vị tại biển Thiên Cầm, ca sĩ Kyo York đã có một hành trình đáng nhớ và đầy ý nghĩa về thiên nhiên, văn hóa và con người Hà Tĩnh.

Kyo York - ca sỹ người Mỹ hát sành sỏi tiếng Việt trải nghiệm du lịch Hà Tĩnh 22/05/2026 18:18 Đến với Hà Tĩnh, ca sỹ Kyo York đã có một ngày trải nghiệm sâu sắc khi buổi sáng thảnh thơi nơi cửa thiền linh thiêng, chiều lại đứng trước sự khoáng đạt của biển Thiên Cầm thơ mộng...

Không gian check-in, “điểm cộng” hút du khách 22/05/2026 13:00 Trong thời đại số, nhiều điểm đến ở Hà Tĩnh đã đầu tư các "tọa độ" check-in độc đáo, góp phần tăng sức hút, quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá.

Thống nhất đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia Hoành Sơn Quan 21/05/2026 12:39 Hội thảo làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích Hoành Sơn Quan trong phát triển KT-XH Hà Tĩnh.

“Đánh thức” tiềm năng đảo Bớc, tạo sức hút cho du lịch biển Thiên Cầm 21/05/2026 08:19 Giữa mặt nước xanh biếc, đảo Bớc (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) hiện ra tựa như một "viên ngọc thô" đầy cuốn hút. Tuy nhiên, vì chưa được cấp phép khai thác, vẻ đẹp nguyên sơ ấy vẫn đang trong tình trạng chờ được "đánh thức".

Suối Rào Àn và bài toán tìm hướng phát triển du lịch bền vững 20/05/2026 05:15 Sở hữu tiềm năng lớn về du lịch, song thực trạng kinh doanh tự phát tại suối Rào Àn (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh) đang đặt ra yêu cầu cấp bách về một quy hoạch bài bản để phát triển bền vững.

Mê mẩn những góc phố rực rỡ sắc hoa ở phường Thành Sen 18/05/2026 13:59 Trên nhiều tuyến phố ở phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), sắc tím bằng lăng, phượng đỏ, muồng hoàng yến đang nở rộ... tạo nên bức tranh rực rỡ phố phường.

Đông đảo du khách về biển Thiên Cầm "giải nhiệt" dịp cuối tuần 17/05/2026 15:30 Dưới ánh nắng vàng, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) nhộn nhịp người dân và du khách tìm về vui chơi, tắm biển, tận hưởng không khí mát lành.

Rực rỡ vườn hoa hướng dương ở ngôi trường ven biển Hà Tĩnh 17/05/2026 08:24 Vườn hoa hướng dương trong khuôn viên Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Hà Tĩnh) tạo nên không gian rực rỡ, thu hút đông đảo học sinh đến lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Khám phá “hồn quê” giữa lòng phố thị 16/05/2026 07:51 Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật (phường Trần Phú) hiện lên như một vùng quê thu nhỏ với không gian xanh mát, trở thành điểm nhấn của du lịch ven đô Hà Tĩnh.

Hoa sen khoe sắc thu hút người dân check-in 15/05/2026 13:00 Mỗi độ hè về, những đầm sen tại Hà Tĩnh lại đồng loạt bung nở, khoe sắc hồng dịu dàng giữa nền lá xanh mướt, tạo nên không gian trong trẻo, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp hình.

Từ CBT biển Thịnh Lộc, đến lúc định hình lại phát triển du lịch cộng đồng ở Hà Tĩnh 14/05/2026 14:56 Nhiều năm loay hoay với du lịch cộng đồng, Hà Tĩnh vẫn thiếu một điểm đến thật sự giữ chân du khách. Từ sức hút bất ngờ ở biển Thịnh Lộc, câu chuyện phát triển loại hình du lịch này đang được nhìn lại theo một hướng khác.

Đánh thức mùa hè nơi miền sóng vỗ 13/05/2026 15:47 Tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh), vẻ đẹp mộc mạc của làng chài cùng các hoạt động khám phá làng nghề đang biến nơi đây thành điểm hẹn thu hút du khách trong những ngày hè.

Khám phá biển Kỳ Xuân, điểm đến hoang sơ đầy mê hoặc ở Hà Tĩnh 13/05/2026 09:00 Biển Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) níu chân du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình với bãi cát trắng, làn nước xanh trong đến mê hoặc.

Thức giấc cùng đầm sen tại xã Đan Hải 11/05/2026 05:05 Khi bình minh ló rạng nơi vùng biển Đan Hải (Hà Tĩnh), đầm sen tại thôn Hội Minh lại bung cánh tỏa hương, mang đến không gian an yên và vẻ đẹp tinh khôi cho mảnh đất này.

Hương Thọ – Khi sự đồng lòng làm nên miền quê đáng sống 10/05/2026 16:19 Từ sự chung sức đồng lòng của người dân, thôn Hương Thọ, xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định dáng hình của một làng quê kiểu mẫu xanh hơn, đẹp hơn và bền vững hơn.

Thích thú trải nghiệm chèo SUP trên biển Thạch Khê 10/05/2026 09:00 Hoạt động chèo ván đứng (SUP) trên biển Thạch Khê (Hà Tĩnh) mang đến không gian trải nghiệm mới mẻ, đồng thời mở ra tiền đề phát triển thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm trên địa bàn.

Trải nghiệm thú vị tại đồi chè Kỳ Văn 10/05/2026 09:00 Đồi chè Kỳ Văn (xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 40 năm, với diện tích gần 200ha. Đây là nơi du khách có thể hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự thoải mái và thư giãn sau những ngày lao động vất vả.

Khám phá ngôi làng duy nhất ở Việt Nam có 3 di sản được UNESCO vinh danh 08/05/2026 16:52 Tại Việt Nam, có một ngôi làng mà chỉ cần bước chân ra ngõ, bạn đã chạm tay tới 3 di sản tư liệu thế giới được UNESCO vinh danh.

Giải bài toán du lịch Hà Tĩnh nhìn từ “cháy” phòng dịp cao điểm 08/05/2026 14:30 “Cháy” phòng tại nhiều khu, điểm du lịch biển dịp cao điểm cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Hà Tĩnh, đồng thời đặt ra áp lực về hạ tầng lưu trú và bài toán phát triển du lịch bền vững.

Nhiều trải nghiệm mới về đêm khi đến với biển Thạch Hải 07/05/2026 05:03 Không chỉ đông vui vào ban ngày, biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn về đêm với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, thu hút đông đảo du khách.

Tháng 5, về thăm Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót 06/05/2026 15:30 Những ngày này, đông đảo người dân về Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót (xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dâng hương tri ân người anh hùng đã góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hanvet chính thức vận hành khách sạn 4 sao tại Khu du lịch Xuân Thành 05/05/2026 12:35 Việc vận hành Hanvet Grand Hotel tại Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền) góp phần chuẩn hóa hạ tầng lưu trú cao cấp, tạo đột phá cho diện mạo du lịch Hà Tĩnh.

Biển Thạch Hải phủ sóng wifi miễn phí, nâng tầm trải nghiệm cho du khách 04/05/2026 08:56 Khu du lịch biển Thạch Hải (Thạch Khê, Hà Tĩnh) đã phủ sóng wifi miễn phí, đồng thời mở thêm kênh quảng bá điểm đến, ẩm thực, văn hóa, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Du lịch Hà Tĩnh khởi sắc, kích hoạt mùa hè sôi động 04/05/2026 05:25 Với việc thu hút hơn 50 vạn lượt khách trong 2 kỳ nghỉ lễ vừa qua, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến và cách làm du lịch ngày càng chuyên nghiệp, bài bản.

Thôn Tân Vĩnh Cần - khi sự đoàn kết làm nên diện mạo mới 03/05/2026 15:09 Từ sự đồng lòng, chung sức của người dân, thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã thực sự trở thành một điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.