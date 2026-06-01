Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Tháo dỡ cơ sở vật chất điểm du lịch tự phát ven suối sau phản ánh của Báo và PTTH Hà Tĩnh

Sĩ Hoàng - Sỹ Thông
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chính quyền xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) đang khẩn trương chỉ đạo tháo dỡ cơ sở vật chất điểm du lịch tự phát tại suối Lâm Nghiệp 3.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_9.jpg
Khu vực xây dựng các công trình để phục vụ du lịch ven suối Lâm Nghiệp 3.

Trước đó, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có bài Ngang nhiên dựng “khu du lịch” ven suối ở Sơn Kim 2 đăng tải ngày 28/5, phản ánh tình trạng hàng loạt nhà sạp khung sắt, mái lá cùng khu điều hành được dựng lên tại khu vực suối Lâm Nghiệp 3 để phục vụ hoạt động ăn uống, tắm suối, chèo SUP dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Địa phương từng lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ nhưng hoạt động tại khu vực này vẫn tiếp diễn, thậm chí còn hoàn thiện thêm các hạng mục.

Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, chính quyền địa phương đã khẩn trương chỉ đạo xử lý, tháo dỡ các công trình vi phạm.

Theo đó, UBND xã Sơn Kim 2 đã cử lực lượng chuyên môn xuống kiểm tra thực địa, làm việc trực tiếp với các cá nhân dựng nhà sạp, nhà điều hành tại khu vực bãi bồi ven suối; đồng thời, yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động đón khách, không xây dựng bổ sung các hạng mục mới và tự tháo dỡ công trình để hoàn trả mặt bằng vào ngày 2/6/2026.

bqbht_br_c1.jpg
bqbht_br_c1.jpg
bqbht_br_c3.jpg
bqbht_br_c3.jpg
Chính quyền xã Sơn Kim 2 yêu cầu cá nhân vi phạm tự tháo dỡ, trả lại mặt bằng vào ngày 2/6/2026.

"Sau khi tiếp nhận phản ánh, địa phương đã khẩn trương chấn chỉnh, tuyên truyền để người dân không tự ý khai thác du lịch tại khu vực suối Lâm Nghiệp 3 nhằm tránh tạo tiền lệ, gây khó khăn cho công tác quản lý về sau. Thời gian tới, xã đang hoàn thiện các tờ trình để xin ý kiến định hướng của các ngành chuyên môn nhằm nghiên cứu khai thác du lịch khu vực này theo hướng bài bản, đúng quy định và có sự quản lý chặt chẽ của chính quyền”, ông Trần Quang Hoà – Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 cho biết.

Việc địa phương nhanh chóng vào cuộc xử lý, yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm sau phản ánh được xem là động thái cần thiết nhằm lập lại trật tự trong hoạt động khai thác du lịch trên địa bàn; đồng thời, sớm định hướng phát triển du lịch theo hướng bài bản, đúng quy định để vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, vừa thu hút du khách gắn với đảm bảo công tác quản lý lâu dài.

Tin liên quan

Tags:

#Lâm nghiệp 3 #Du lịch tự phát Sơn Kim 2 #Tự ý khai thác du lịch

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tranh chấp lối đi, anh em nhiều lần xảy ra xô xát

Tranh chấp lối đi, anh em nhiều lần xảy ra xô xát

Vì tranh chấp 10m lối đi mà anh Phan Đức Thắng ở xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) và người thân đã nhiều lần xảy ra xô xát, làm rạn nứt tình cảm và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Giấu ma túy để dùng dần, lĩnh 4 năm tù giam

Giấu ma túy để dùng dần, lĩnh 4 năm tù giam

Mua ma túy rồi chia nhỏ, cất giấu để sử dụng dần, Phạm Văn Thụ (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) vừa bị TAND Khu vực 1 tuyên phạt 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở

Nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở

Hoạt động huấn luyện, tuyên truyền của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho lực lượng PCCC cơ sở và người lao động.
Bắt tàu chở 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh

Bắt tàu chở 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh

Ngày 25/5, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh. 
Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tại Hà Tĩnh, nhiều người dân tắm biển ở các bãi tự phát ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi cần có các biện pháp quản lý, đầu tư bài bản.
3 học sinh tử vong khi tắm sông Trà Khúc

3 học sinh tử vong khi tắm sông Trà Khúc

3 học sinh 11-13 tuổi rủ nhau tắm sông Trà Khúc rồi bị nước cuốn, lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm, sáng 23/5 lần lượt tìm thấy thi thể các em.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!