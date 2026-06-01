Tháo dỡ cơ sở vật chất điểm du lịch tự phát ven suối sau phản ánh của Báo và PTTH Hà Tĩnh

Khu vực xây dựng các công trình để phục vụ du lịch ven suối Lâm Nghiệp 3.

Trước đó, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có bài Ngang nhiên dựng “khu du lịch” ven suối ở Sơn Kim 2 đăng tải ngày 28/5, phản ánh tình trạng hàng loạt nhà sạp khung sắt, mái lá cùng khu điều hành được dựng lên tại khu vực suối Lâm Nghiệp 3 để phục vụ hoạt động ăn uống, tắm suối, chèo SUP dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Địa phương từng lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ nhưng hoạt động tại khu vực này vẫn tiếp diễn, thậm chí còn hoàn thiện thêm các hạng mục.

Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, chính quyền địa phương đã khẩn trương chỉ đạo xử lý, tháo dỡ các công trình vi phạm.

Theo đó, UBND xã Sơn Kim 2 đã cử lực lượng chuyên môn xuống kiểm tra thực địa, làm việc trực tiếp với các cá nhân dựng nhà sạp, nhà điều hành tại khu vực bãi bồi ven suối; đồng thời, yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động đón khách, không xây dựng bổ sung các hạng mục mới và tự tháo dỡ công trình để hoàn trả mặt bằng vào ngày 2/6/2026.

"Sau khi tiếp nhận phản ánh, địa phương đã khẩn trương chấn chỉnh, tuyên truyền để người dân không tự ý khai thác du lịch tại khu vực suối Lâm Nghiệp 3 nhằm tránh tạo tiền lệ, gây khó khăn cho công tác quản lý về sau. Thời gian tới, xã đang hoàn thiện các tờ trình để xin ý kiến định hướng của các ngành chuyên môn nhằm nghiên cứu khai thác du lịch khu vực này theo hướng bài bản, đúng quy định và có sự quản lý chặt chẽ của chính quyền”, ông Trần Quang Hoà – Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 cho biết.

Việc địa phương nhanh chóng vào cuộc xử lý, yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm sau phản ánh được xem là động thái cần thiết nhằm lập lại trật tự trong hoạt động khai thác du lịch trên địa bàn; đồng thời, sớm định hướng phát triển du lịch theo hướng bài bản, đúng quy định để vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, vừa thu hút du khách gắn với đảm bảo công tác quản lý lâu dài.