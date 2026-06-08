Khởi tố tài xế sau vụ đổ cần bơm bê tông gây chết người

(Baohatinh.vn) - Liên quan vụ đổ cần bơm bê tông gây chết người tại công trình xây dựng ở xã Thạch Xuân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can Nguyễn Duy Thành, người điều khiển xe bơm bê tông về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Thành (SN 1989, trú xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động” theo điểm a, khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 5/4/2026, tại công trình xây dựng nhà ở thuộc thôn Lộc Nội, xã Thạch Xuân xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 1 người tử vong.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm công nhân đang đổ bê tông phần móng nhà. Khi xe bơm BKS 38H-049.04 do Nguyễn Duy Thành điều khiển đang vận hành bơm bê tông thì chân chống thủy lực phía trước bên trái bị sụt lún, khiến cần bơm mất cân bằng, đổ gục xuống và va chạm vào một công nhân đang làm việc phía dưới, làm người này tử vong.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Duy Thành là người trực tiếp vận hành xe bơm bê tông nhưng không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và hướng dẫn của nhà sản xuất. Cụ thể, Thành không mở tối đa các chân chống thủy lực trước khi vận hành xe; đồng thời không áp dụng các biện pháp gia cố nền đỡ như sử dụng thảm đỡ, gỗ vuông hoặc thép tấm dù khu vực đặt xe có nền đất yếu, khả năng chịu lực thấp.
Những vi phạm trên dẫn đến việc chân chống thủy lực bị sụt lún, làm cần bơm đổ gục, gây hậu quả nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 4/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Thành về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
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