Bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thi hành pháp luật

Chiều 28/7, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức thi hành pháp luật cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách công tác tổ chức thi hành pháp luật tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp xã.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung trọng tâm về vị trí, vai trò của công tác tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; kỹ năng theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; kỹ năng nhận diện, phân tích những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Phương – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp truyền đạt các nội dung về quy định, kỹ năng tổ chức thi hành pháp luật.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp các vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật tại cơ sở.

Ông Hồ Thanh Hải – chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND xã Hương Sơn trao đổi nghiệp vụ về công tác tổ chức thi hành pháp luật cùng giảng viên.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành pháp luật trong tỉnh được cập nhật các quy định mới, thống nhất nhận thức và phương pháp triển khai nhiệm vụ; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp và phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp.