Chủ tịch Công ty Capel lừa gần 4.900 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Lã Quốc Trưởng (40 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Capel) và Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thái Tuấn) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bị can Lã Quốc Trưởng lúc bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Liên quan vụ án, ba bị can khác cũng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ ngày 25/2/2021 đến 18/4/2022, thông qua pháp nhân Công ty Capel, Lã Quốc Trưởng cùng đồng phạm tổ chức đường dây lừa đảo theo phương thức đa cấp, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước, đồng thời chi lương, thưởng, hoa hồng theo doanh số cho các cấp nhân viên tham gia.

Nhóm bị can đưa ra nhiều thông tin gian dối về mô hình kinh doanh hiệu quả trong nhiều lĩnh vực của Công ty Capel, quảng bá các gói đầu tư có lợi nhuận cao nhằm thu hút người tham gia. Bằng thủ đoạn này, 4.837 nhà đầu tư đã ký 7.959 hợp đồng hợp tác đầu tư, với tổng giá trị hơn 702 tỷ đồng.

Sau khi chi trả tiền thưởng và lợi nhuận cho một số nhà đầu tư, Lã Quốc Trưởng cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 420,7 tỷ đồng, trong đó có 2.074 bị hại bị chiếm đoạt tổng cộng 269 tỷ đồng.

Cơ quan công tố xác định, Lã Quốc Trưởng giữ vai trò chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động phạm tội, nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền chiếm đoạt là 420,7 tỷ đồng.

Đối với Vũ Đức Tĩnh, cáo trạng xác định bị can là cố vấn chiến lược, cung cấp mô hình hoạt động theo phương thức đa cấp cho Trường, trực tiếp điều hành, dàn dựng các hội thảo của Công ty Capel và hưởng lợi bất chính 84,9 tỷ đồng.

Tĩnh bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức tích cực, phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền chiếm đoạt 420,7 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Lã Quốc Trưởng và Vũ Đức Tĩnh bị cáo buộc đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng cách sử dụng, chuyển đổi và che giấu tiền, tài sản có nguồn gốc từ tội phạm thông qua việc mua bất động sản, để tài sản đứng tên người khác; đồng thời sử dụng tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên nhằm phân tán dòng tiền, xóa dấu vết và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền phạm tội.

Theo cáo trạng, Lã Quốc Trưởng đã sử dụng 166 tỷ đồng để đặt cọc, đầu tư mua bất động sản tại TPHCM, Hà Nội, An Giang, Tây Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An...

Trong khi đó, sau khi nhận 84,9 tỷ đồng, Vũ Đức Tĩnh đã sử dụng toàn bộ số tiền này để mua bất động sản, đầu tư dự án và thanh toán các khoản nợ cá nhân nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Lã Quốc Trưởng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị can khai đã sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư để mua bất động sản, đầu tư dự án và chi tiêu cá nhân.

Đến nay, Trưởng không còn tài sản để khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho các bị hại trong vụ án.

Trong khi đó, Vũ Đức Tĩnh không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng khoản tiền 84,9 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp của Trưởng là phí tư vấn pháp lý doanh nghiệp, không phải tiền do phạm tội mà có.