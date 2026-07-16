Xác minh xe 7 chỗ không nhường đường xe cấp cứu gần 5km, bệnh nhân không qua khỏi trên đường đi

Tài xế xe cấp cứu xin đường nhiều lần nhưng xe phía trước không giảm tốc độ, không đi nép về bên phải - Ảnh: NVCC

Ngày 16/7, Thượng tá Nguyễn Văn Hưng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, đơn vị đang xác minh trường hợp xe ô tô 7 chỗ biển số 23A.093.XX có dấu hiệu không nhường đường cho xe cấp cứu.

Sự việc xảy ra trên đoạn đường từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ (tỉnh Tuyên Quang) khoảng 20h tối qua 15/7.

Xe cấp cứu bấm còi nhiều lần nhưng không được nhường đường

Trước đó, tối 15/7, ông Nguyễn Văn Hưng - lái xe cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang cũ) chở bệnh nhân đi cấp cứu. Trên đoạn đường từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ, suốt đoạn đường dài chiếc xe 7 chỗ biển số 23A.093XX chạy phía trước không nhường đường.

Dù quốc lộ 4C (đường Hạnh Phúc) từ TP Hà Giang (cũ) đi qua Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc nhiều đèo dốc, đường hẹp và ông Hưng xin vượt bằng còi nhiều lần nhưng xe 7 chỗ không giảm tốc độ.

Lúc xảy ra sự việc, trời mưa, đường trơn nên xe phía trước không giảm tốc độ, không nhường đường thì xe cấp cứu không thể vượt được.

Xe cấp cứu chở một bệnh nhân nam đang trong tình trạng nguy kịch, nhân viên y tế đi cùng phải bóp bóng Ambu can thiệp thông khí nhân tạo, cố giữ mạng sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu.

Bệnh nhân trên xe trong tình trạng nguy kịch, phải can thiệp oxy, thông khí nhân tạo - Ảnh: NVCC

Sau sự việc, ông Hưng bức xúc đăng video lên mạng xã hội nhắc nhở chủ xe không nhường đường.

"Tôi đã còi xin đường không biết bao nhiêu lần rồi mà ông không nhường cho tôi đi. Bệnh nhân thì đang "bóp bóng" (can thiệp thông khí nhân tạo - PV). Ông xem lại đi! Bệnh nhân đã tử vong".

Xe cấp cứu chậm một phút là bệnh nhân ít đi cơ hội sống

Qua trao đổi, ông Hưng cho biết tối qua ông chở bệnh nhân cấp cứu vì đột quỵ từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc lên tuyến trên (Bệnh viện Đa khoa Hà Giang), khi qua xã Yên Minh thì gặp xe 7 chỗ trên.

Suốt quãng đường dài gần 5km, xe 7 chỗ không nhường đường nên ông bức xúc nhờ người nhà bệnh nhân ngồi ghế phụ quay lại clip.

Ông Hưng cho biết thời điểm đó bệnh nhân bị đột quỵ đang trong tình trạng rất nguy cấp.

"Tôi không biết lái xe kia là ai nên đăng video lên mạng, chỉ muốn người ấy biết và rút ra bài học thôi. Tôi không mong người ta phải xin lỗi hay làm gì cả, cũng không muốn mình nổi tiếng.

Đường sá ở vùng cao còn khó khăn lắm! Chở bệnh nhân đi cấp cứu quãng đường hơn 150km, chỉ có ca nào bị nặng rồi người ta mới chuyển tuyến. Nếu mọi người lái xe thiếu ý thức, không nhường đường cho xe cấp cứu là bệnh nhân bị mất thêm một cơ hội sống...", ông nói.

Sáng nay 16/7, ông L.Kh.G., người lái xe ô tô 7 chỗ trong sự việc trên, đăng lên trang Facebook cá nhân xin lỗi. Ông G. cho biết do mở nhạc to nên không nghe thấy tín hiệu xin vượt của xe cấp cứu. "Mình không biết phải nói sao, mình xin lỗi thật nhiều! Có thể ồn quá mình không nghe được tiếng còi xe", ông G. viết.