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Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 3 bị cáo lãnh 23 năm tù

Bùi Lâm - Thu Cúc
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(Baohatinh.vn) - Sau khi bị bắt quả tang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, Phan Quốc Thành, Phan Khắc Anh, Phan Hữu Phúc đã bị TAND khu vực 3 - Hà Tĩnh tuyên phạt tổng cộng 23 năm tù.

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Các bị cáo tại phiên xét xử vào chiều 9/7/2026.

VKSND khu vực 3 vừa phối hợp với TAND cùng cấp mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Phan Quốc Thành (SN 1977), Phan Khắc Anh (SN 1997), Phan Hữu Phúc (SN 1988), đều trú tại xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 23/1/2026, do có nhu cầu sử dụng ma túy, Phan Quốc Thành đã chủ động liên lạc, rủ rê Phan Khắc Anh và Phan Hữu Phúc cùng góp tiền mua ma túy (Methamphetamine) để sử dụng.

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Toàn cảnh phiên xét xử.

Sau khi mua ma túy, cả 3 đối tượng rủ nhau ra khu vực nghĩa trang thôn Kim Sơn (xã Gia Hanh) để sử dụng và bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Quốc Thành 8 năm tù; Phan Khắc Anh và Phan Hữu Phúc mỗi bị cáo bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Được biết, các bị cáo đều có nhân thân không tốt. Trong đó, Phan Quốc Thành từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và hành vi trộm cắp tài sản. Phan Khắc Anh từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc. Phan Hữu Phúc hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, từng bị kết án 11 tháng tù về tội "Đánh bạc".

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Tags:

#Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý #VKSND khu vực 3 #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Phòng chống tội phạm

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