Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản tại quán tạp hoá ở Kỳ Văn

Đối tượng Võ Tiến Hoàng.

VKSND Khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Võ Tiến Hoàng (SN 1997, trú xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh) về tội "Trộm cắp tài sản", quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ, ngày 5/3/2026, Phạm Xuân Nhật (1996, trú phường Sông Trí) điều khiển xe mô tô chở Võ Tiến Hoàng đi ăn sáng. Sau đó, Hoàng rủ Nhật đi tìm quán tạp hóa để trộm bia về bán lấy tiền tiêu.

Cả hai đi đến địa phận thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh), thấy quán tạp hóa của bà Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1972) mở cửa nhưng không có người bên trong, Hoàng dặn Nhật dừng xe ngoài đường cảnh giới để Hoàng vào lấy trộm bia.

Hoàng đi vào quán thấy 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS, màu trắng để trên bàn liền lấy bỏ vào túi quần, sau đó bê 4 két bia nhãn hiệu Sài Gòn lên xe mô tô mà Nhật đang ngồi chờ sẵn, rồi tẩu thoát.

Cả hai mang 4 két bia bán được 700.000 đồng. Số tiền này, Hoàng đưa cho Nhật 50.000 đồng để đổ xăng, còn lại sử dụng ăn uống chung.

Khoảng 2 ngày sau, Hoàng mang chiếc điện thoại đã lấy trộm, bán được 2,5 triệu đồng. Số tiền này, Hoàng tiêu xài một mình.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 05/HĐĐG ngày 15/6/2026 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Kỳ Văn, xác định: Giá trị của 1 chiếc điện thoại Iphone XS, màu trắng, đã qua sử dụng tại thời điểm xảy ra vụ việc là 4 triệu đồng. Giá trị 4 két bia Sài Gòn, mỗi két có 24 lon loại 330ml tại thời điểm xảy ra vụ việc là 1.040.000 đồng.

Được biết, Võ Tiến Hoàng đã có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới ra trại, chưa được xóa án tích thì tiếp tục phạm tội.

Vụ án hiện đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.