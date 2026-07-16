Công an xã Đức Thọ bắt giữ đối tượng hoạt động trộm cắp liên tỉnh

Đối tượng và tang vật tại Công an xã Đức Thọ

Ngày 13/7/2026, Công an xã Đức Thọ nhận được trình báo của chị B.T.T.H (SN 1973, trú tại thôn Đức Sơn, xã Đức Thọ) về việc bị mất trộm 1 xe mô tô HALIM, màu nâu, biển kiểm soát 38F3-3331 tại khu vực Cầu Kênh, thuộc thôn Đức Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Đức Thọ đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, rà soát đối tượng nghi vấn. Qua xác minh, lực lượng Công an nhận định đây là đối tượng có phương thức hoạt động chuyên nghiệp, thường xuyên di chuyển qua nhiều địa bàn.

Công an xã Đức Thọ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh; Phòng Cảnh sát hình sự, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An; Công an xã Hưng Nguyên và Công an xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An để tổ chức truy xét.

Công an xã Đức Thọ đang lấy lời khai của đối tượng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Nguyễn Kế Tài (SN 1997, trú tại xóm 9, xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An).

Khoảng 20 giờ ngày 15/7/2026, tổ công tác Công an xã Đức Thọ phát hiện, bắt giữ Nguyễn Kế Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại khối 5, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận không có nghề nghiệp ổn định, đang nghiện ma túy, từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Bước đầu, đối tượng thừa nhận đã thực hiện 14 vụ trộm cắp tài sản tại 8 xã, phường thuộc 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Hiện, Công an xã Đức Thọ đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng, đồng thời truy tìm, thu hồi tài sản trả lại cho các bị hại.

Công an xã Đức Thọ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, đặc biệt không để xe mô tô tại nơi công cộng khi chưa có biện pháp bảo vệ an toàn; kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến an ninh, trật tự.