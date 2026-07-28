Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Lĩnh án vì cướp giật túi xách, cưỡng đoạt tiền của thiếu niên

Trần Cẩm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - 2 bị cáo trú xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa bị TAND Khu vực 1 tuyên phạt tổng cộng 9 năm 6 tháng tù sau khi thực hiện hành vi cướp giật túi xách của người đi đường và cưỡng đoạt tiền của một thiếu niên.

Chiều 27/7, Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án đối với Dương Văn Mạnh (SN 2006) và Nguyễn Hải Quân (SN 2008), cùng trú thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà, về các tội "Cướp giật tài sản" và "Cưỡng đoạt tài sản".

bqbht_br_z8088854100982-5a23dfd299533d3aa1a3f06bd645877e.jpg
Bị cáo Dương Văn Mạnh (thứ 2 từ phải qua) và bị cáo Nguyễn Hải Quân tại điểm cầu xét xử Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 48 phút ngày 20/2/2026, Mạnh chở Quân bằng xe máy trên tuyến ĐT548, đoạn qua thôn Thanh Hòa, xã Mai Phụ. Phát hiện chị Phan Thị Mai (SN 2008) chở cháu Nguyễn Thùy Trinh (SN 2011) bằng xe máy điện, hai đối tượng điều khiển xe áp sát rồi giật túi xách của các bị hại.

Bên trong túi xách có một điện thoại iPhone 8, số tiền 1,86 triệu đồng cùng một số tài sản khác. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định hơn 2,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, ngoài vụ cướp giật trên, Mạnh và Quân còn khai nhận trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, tại thôn Xuân Triều, xã Lộc Hà, cả hai đã giữ chìa khóa xe, dùng lời nói đe dọa, uy hiếp tinh thần cháu Nguyễn Duy Thanh (SN 2010), buộc nạn nhân phải đưa 190.000 đồng.

Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ đồng phạm giản đơn, trong đó Dương Văn Mạnh là người khởi xướng, rủ rê và giữ vai trò chính; Nguyễn Hải Quân là người thực hành tích cực.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND khu vực 1 phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, cho rằng các bị cáo đã liên tiếp thực hiện hai hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là khi nạn nhân đều còn nhỏ tuổi. Trên cơ sở đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX áp dụng mức hình phạt nghiêm minh để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị của đại diện viện kiểm sát, HĐXX tuyên phạt Dương Văn Mạnh 5 năm tù; Nguyễn Hải Quân 4 năm 6 tháng tù cùng về các tội "Cướp giật tài sản" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Tin liên quan

Tags:

#Cướp tài sản #cưỡng đoạt tài sản #Cướp giật túi xách thiếu nữ #tòa tuyên án

Chủ đề Cướp tài sản

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu

Triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (CHANEL, GUCCI, DIOR...) được bảo hộ tại Việt Nam.
Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị

Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt phát huy sức mạnh toàn dân, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không chỉ giữ vững bình yên mà còn khẳng định vị thế phường đạt chuẩn về an ninh, trật tự.
Những kỹ năng cần biết để thoát thân khi xe khách bốc cháy

Những kỹ năng cần biết để thoát thân khi xe khách bốc cháy

Vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 qua ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương là lời cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn trên các phương tiện vận tải hành khách. Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến nhiều hành khách không kịp thoát ra ngoài.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng

Lợi dụng sức nóng của Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá. Đây được xác định là một trong những vụ cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.
Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi

Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi số tiền lớn.
Cưa bom mìn lấy thuốc nổ TNT, 8 nghi phạm bị bắt

Cưa bom mìn lấy thuốc nổ TNT, 8 nghi phạm bị bắt

Đường dây thu gom bom mìn sót lại sau chiến tranh, cưa lấy thuốc nổ TNT để bán vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Cơ quan điều tra bắt 8 người, thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ quân dụng có sức công phá lớn.
Cảnh giác với chiêu trò thuê, mượn số điện thoại

Cảnh giác với chiêu trò thuê, mượn số điện thoại

Chỉ một hành động như cho mượn sim điện thoại chính chủ, cung cấp mã OTP hoặc để người khác sử dụng thông tin cá nhân cũng có thể khiến bản thân trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!