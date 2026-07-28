Lĩnh án vì cướp giật túi xách, cưỡng đoạt tiền của thiếu niên

Chiều 27/7, Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án đối với Dương Văn Mạnh (SN 2006) và Nguyễn Hải Quân (SN 2008), cùng trú thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà, về các tội "Cướp giật tài sản" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Bị cáo Dương Văn Mạnh (thứ 2 từ phải qua) và bị cáo Nguyễn Hải Quân tại điểm cầu xét xử Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 48 phút ngày 20/2/2026, Mạnh chở Quân bằng xe máy trên tuyến ĐT548, đoạn qua thôn Thanh Hòa, xã Mai Phụ. Phát hiện chị Phan Thị Mai (SN 2008) chở cháu Nguyễn Thùy Trinh (SN 2011) bằng xe máy điện, hai đối tượng điều khiển xe áp sát rồi giật túi xách của các bị hại.

Bên trong túi xách có một điện thoại iPhone 8, số tiền 1,86 triệu đồng cùng một số tài sản khác. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định hơn 2,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, ngoài vụ cướp giật trên, Mạnh và Quân còn khai nhận trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, tại thôn Xuân Triều, xã Lộc Hà, cả hai đã giữ chìa khóa xe, dùng lời nói đe dọa, uy hiếp tinh thần cháu Nguyễn Duy Thanh (SN 2010), buộc nạn nhân phải đưa 190.000 đồng.

Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ đồng phạm giản đơn, trong đó Dương Văn Mạnh là người khởi xướng, rủ rê và giữ vai trò chính; Nguyễn Hải Quân là người thực hành tích cực.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND khu vực 1 phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, cho rằng các bị cáo đã liên tiếp thực hiện hai hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là khi nạn nhân đều còn nhỏ tuổi. Trên cơ sở đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX áp dụng mức hình phạt nghiêm minh để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị của đại diện viện kiểm sát, HĐXX tuyên phạt Dương Văn Mạnh 5 năm tù; Nguyễn Hải Quân 4 năm 6 tháng tù cùng về các tội "Cướp giật tài sản" và "Cưỡng đoạt tài sản".