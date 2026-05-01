Danh tính 2 đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Đức Thọ

Sĩ Hoàng - Đức Thiện
(Baohatinh.vn) - Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã bắt gọn 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) và thu giữ tang vật để làm rõ hành vi phạm tội.

Sau khi nhận tin vụ cướp tiệm vàng táo tợn xảy ra vào trưa 1/5/2026 tại thôn 4, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), lực lượng công an đã khẩn trương triển khai truy xét “nóng”, nhanh chóng lần theo dấu vết và bắt giữ thành công 2 đối tượng chỉ sau 8 giờ gây án.

Đối tượng nữ giả vờ hỏi mua trang sức rồi bất ngờ cướp giật tài sản. Ảnh cắt từ video.

Theo đó, khoảng 12h30 cùng ngày, một phụ nữ vào tiệm vàng Huế Thương giả vờ hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 loại 5 chỉ. Khi vừa cầm số vàng trị giá khoảng 154 triệu đồng, đối tượng bất ngờ bỏ chạy. Chủ tiệm phát hiện, truy đuổi và tri hô thì một nam thanh niên chờ sẵn trên xe máy đã lao vào dùng dao nhọn tấn công, uy hiếp người dân để giải vây. Trước sự truy cản quyết liệt, các đối tượng bỏ lại phương tiện, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã chủ trì, phối hợp công an cơ sở tổ chức lực lượng truy bắt. Nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt, chốt chặn các tuyến giao thông, rà soát các khu vực nghi vấn, truy theo dấu vết “nóng” của đối tượng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp công an cơ sở tổ chức lực lượng truy bắt.

Sau 8 giờ truy xét liên tục, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ thành công 2 đối tượng khi đang lẩn trốn. Danh tính được xác định gồm Trần Văn Dũng (SN 1987, trú xã Đức Long, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1980, trú xã Mỹ Hương, TP. Cần Thơ).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

2 đối tượng bị vây bắt trong quá trình lẩn trốn. Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Công an Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24h; chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT trong hai kỳ nghỉ lễ.
Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.