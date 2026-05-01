Danh tính 2 đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Đức Thọ

Sau khi nhận tin vụ cướp tiệm vàng táo tợn xảy ra vào trưa 1/5/2026 tại thôn 4, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), lực lượng công an đã khẩn trương triển khai truy xét “nóng”, nhanh chóng lần theo dấu vết và bắt giữ thành công 2 đối tượng chỉ sau 8 giờ gây án.

Đối tượng nữ giả vờ hỏi mua trang sức rồi bất ngờ cướp giật tài sản. Ảnh cắt từ video.

Theo đó, khoảng 12h30 cùng ngày, một phụ nữ vào tiệm vàng Huế Thương giả vờ hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 loại 5 chỉ. Khi vừa cầm số vàng trị giá khoảng 154 triệu đồng, đối tượng bất ngờ bỏ chạy. Chủ tiệm phát hiện, truy đuổi và tri hô thì một nam thanh niên chờ sẵn trên xe máy đã lao vào dùng dao nhọn tấn công, uy hiếp người dân để giải vây. Trước sự truy cản quyết liệt, các đối tượng bỏ lại phương tiện, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã chủ trì, phối hợp công an cơ sở tổ chức lực lượng truy bắt. Nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt, chốt chặn các tuyến giao thông, rà soát các khu vực nghi vấn, truy theo dấu vết “nóng” của đối tượng.

Sau 8 giờ truy xét liên tục, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ thành công 2 đối tượng khi đang lẩn trốn. Danh tính được xác định gồm Trần Văn Dũng (SN 1987, trú xã Đức Long, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1980, trú xã Mỹ Hương, TP. Cần Thơ).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

2 đối tượng bị vây bắt trong quá trình lẩn trốn. Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.