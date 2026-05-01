Danh tính 2 đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã bắt gọn 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) và thu giữ tang vật để làm rõ hành vi phạm tội.
Sau khi nhận tin vụ cướp tiệm vàng táo tợn xảy ra vào trưa 1/5/2026 tại thôn 4, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), lực lượng công an đã khẩn trương triển khai truy xét “nóng”, nhanh chóng lần theo dấu vết và bắt giữ thành công 2 đối tượng chỉ sau 8 giờ gây án.
Theo đó, khoảng 12h30 cùng ngày, một phụ nữ vào tiệm vàng Huế Thương giả vờ hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 loại 5 chỉ. Khi vừa cầm số vàng trị giá khoảng 154 triệu đồng, đối tượng bất ngờ bỏ chạy. Chủ tiệm phát hiện, truy đuổi và tri hô thì một nam thanh niên chờ sẵn trên xe máy đã lao vào dùng dao nhọn tấn công, uy hiếp người dân để giải vây. Trước sự truy cản quyết liệt, các đối tượng bỏ lại phương tiện, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường.
Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã chủ trì, phối hợp công an cơ sở tổ chức lực lượng truy bắt. Nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt, chốt chặn các tuyến giao thông, rà soát các khu vực nghi vấn, truy theo dấu vết “nóng” của đối tượng.
Sau 8 giờ truy xét liên tục, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ thành công 2 đối tượng khi đang lẩn trốn. Danh tính được xác định gồm Trần Văn Dũng (SN 1987, trú xã Đức Long, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1980, trú xã Mỹ Hương, TP. Cần Thơ).
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
2 đối tượng bị vây bắt trong quá trình lẩn trốn. Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh).
Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.
Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.
Một nhóm thanh thiếu niên ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã lập nhóm kín trên Facebook để lôi kéo lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).
Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố 3 đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về công tác vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Tại khu vực cổng chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen), tình trạng mua bán diễn ra lộn xộn, gây mất trật tự đô thị. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh, nhưng sau mỗi đợt, tình trạng này vẫn tái diễn.
Đá dăm rơi vãi khắp mặt đường, thậm chí có những viên to bằng cả nắm tay, tại nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) và ĐT 553 thuộc xã Cẩm Bình đã trở thành “cái bẫy” chực chờ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.