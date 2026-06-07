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Cô gái tử vong sau vụ xe máy va chạm xe tải

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Sau khi xảy ra va chạm với xe tải trên đường Quang Trung (Hà Tĩnh), cô gái đi xe máy ngã xuống đường, chấn thương nặng, dẫn tới tử vong.

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Hiện trường vụ va chạm giữa xe tải với xe máy khiến cô gái 24 tuổi tử vong.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc khoảng 13h ngày 7/6 trên đường Quang Trung, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời gian trên, xe ô tô tải mang BKS 38C - 093.xx do tài xế P.I. điều khiển lưu thông trên đường Quang Trung hướng từ phường Thành Sen đi phường Trần Phú. Khi di chuyển tới đoạn trước cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 22, xe ô tô tải xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38P1 - 369.xx do chị N.T.T.Nh. (SN 2002, trú TDP Đông Đoài, phường Trần Phú) cầm lái, di chuyển cùng chiều.

Sau va chạm mạnh, chị Nh. ngã xuống đường. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương nặng, chị Nh. đã tử vong.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an địa phương và đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ sự việc.

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Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn Giao thông Hà Tĩnh

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