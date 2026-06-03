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Nữ sinh 15 tuổi đuối nước ở hồ Kẻ Gỗ

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Trong lúc tắm ở hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh), nữ sinh 15 tuổi không may đuối nước. Sau chừng 40 phút, người thân tìm thấy thi thể em.

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Nữ sinh 15 tuổi đuối nước khi tắm ở hồ Kẻ Gỗ. Ảnh người dân cung cấp.

Chiều 3/6, em N.T.D.L. (SN 2011, trú phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) cùng người thân tới khu vực hồ Kẻ Gỗ đoạn thuộc thôn Mỹ Lâm (xã Cẩm Duệ) vui chơi.

Lúc đầu, em L. có mặc áo phao khi tắm. Tuy nhiên, sau đó em cởi áo phao và không may bị trượt chân, dẫn tới đuối nước. Phát hiện sự việc, người thân đi cùng lập tức hô hoán cứu nạn.

Sau khoảng 40 phút, thi thể em L. được tìm thấy. Vị trí em bị đuối nước chỉ cách bờ hồ Kẻ Gỗ chừng 2 - 3 m.

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Hồ Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, nữ sinh về quê ngoại ở xã Cẩm Duệ chơi sau khi vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

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Chủ đề Đuối nước, chết đuối

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