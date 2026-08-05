Nhiều hệ thống đèn tín hiệu trên quốc lộ ở Hà Tĩnh "đánh lừa" người đi đường

Tại nút giao giữa đường Ngô Đức Kế với quốc lộ 1 (ngã tư Nghèn, xã Can Lộc), mặc dù đèn tín hiệu trên cột dọc báo còn 36 giây đèn xanh nhưng trên cột ngang đèn chỉ hiển thị 6 giây. Ảnh chụp ngày 4/8.

Tại nút giao giữa đường Ngô Đức Kế với quốc lộ 1 (ngã tư Nghèn, xã Can Lộc), ghi nhận vào ngày 4/8 cho thấy, hệ thống đèn tín hiệu đang xuất hiện lỗi hiển thị trên bảng đếm ngược. Cùng điều khiển một pha đèn nhưng hai bảng đếm ngược lại hiển thị thời gian khác nhau. Tại thời điểm quan sát, trong khi đèn tín hiệu gắn trên cột dọc báo 36 giây đèn xanh thì bảng đếm ngược phía trên cột ngang chỉ hiển thị 6 giây do nhiều bóng LED bị chập, mất nét, các chữ số không hiện đầy đủ. Nếu không quan sát kỹ, người đi đường rất dễ nhầm tưởng đèn sắp chuyển đỏ và chủ động dừng xe.

Thực tế, nhiều phương tiện đã dừng ngay khi đèn vẫn còn xanh, khiến các xe phía sau phải phanh gấp hoặc liên tục bấm còi thúc giục, gây ùn ứ cục bộ và làm giao thông tại nút giao trở nên lộn xộn.

Đèn tín hiệu chập chờn gây khó cho các tài xế.

"Nhiều phương tiện do sợ mắc lỗi vượt đèn đỏ nên khi nhìn bảng đếm ngược phía trên thấy chỉ còn vài giây đã dừng lại, trong khi đèn tín hiệu ở cột dọc vẫn đang báo xanh với nhiều giây. Xe phía sau vì quan sát đèn bên cột dọc nên cứ bấm còi liên tục để thúc giục", ông N.V.H. - người dân xã Can Lộc cho biết.

Không chỉ xảy ra tình trạng hiển thị sai số, tại một số nút giao khác, các cụm đèn tín hiệu còn hoạt động không đồng bộ.

Tại nút giao giữa đường Nguyễn Thiếp và quốc lộ 1 (phường Nam Hồng Lĩnh), đèn tín hiệu dọc và đèn tín hiệu ngang thường xuyên lệch nhau từ 2-3 giây. Theo ghi nhận của phóng viên, ở chiều từ Nam Hồng Lĩnh đi Nghệ An, đèn tín hiệu ở cột dọc luôn chuyển sang màu xanh sớm hơn đèn cột ngang. Nếu người điều khiển phương tiện chỉ quan sát đèn cột dọc rồi cho xe xuất phát sẽ rất dễ bất ngờ vì đèn phía trên cột ngang vẫn đang đỏ.

Nhiều phương tiện bối rối khi đèn trên cột ngang còn báo đỏ, nhưng đèn phía cột dọc đã báo xanh. Ảnh chụp tại nút giao giữa đường Nguyễn Thiếp và quốc lộ 1, ngày 4/8.

"Tôi từng phải phanh gấp tại đây vì khi đó trông thấy đèn cột dọc chuyển xanh nên cho xe chạy, khi xe chuyển động thì mới phát hiện đèn ở cột ngang vẫn báo đỏ. Hôm đó trời nắng gắt, ánh sáng hắt vào nên rất khó quan sát. Nếu không xử lý kịp thì vừa nguy hiểm, vừa có thể bị xử phạt vì lỗi vượt đèn đỏ", chị N.T.N. - người dân phường Nam Hồng Lĩnh chia sẻ.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại nút giao giữa đường Phan Hưng Tạo và quốc lộ 8 (phường Bắc Hồng Lĩnh). Mặc dù thời gian lệch chỉ khoảng một giây nhưng cũng đủ khiến nhiều người điều khiển phương tiện nhầm lẫn. Đối với các phương tiện lưu thông theo hướng từ phường Bắc Hồng Lĩnh về xã Đức Thọ, nếu chỉ quan sát đèn tín hiệu ở cột dọc rồi cho xe di chuyển khi đèn chuyển xanh thì vẫn có khả năng vượt qua vạch dừng khi đèn tín hiệu trên cột ngang đang báo đỏ.

Mặc dù thời gian đèn tín hiệu tại nút giao giữa đường Phan Hưng Tạo và quốc lộ 8 lệch chỉ khoảng một giây nhưng cũng đủ khiến nhiều người điều khiển phương tiện nhầm lẫn. Ảnh chụp ngày 4/8.

Theo phản ánh của nhiều tài xế, những bất cập này càng trở nên đáng lo ngại vào những ngày mưa. Khi thời tiết xấu, các bảng đếm ngược bằng LED thường xuất hiện tình trạng nhấp nháy, mất nét hoặc thiếu số do chập chờn, khiến việc quan sát càng khó khăn hơn. Nước mưa bám trên mặt đèn, cộng với ánh sáng phản chiếu từ các phương tiện cũng làm người điều khiển khó xác định chính xác thời gian còn lại của tín hiệu giao thông.

Anh T.V.M - tài xế thường xuyên lưu thông trên quốc lộ 1 cho biết: "Trời mưa nhìn đèn đã khó, nhiều bảng đếm ngược còn bị chập chờn, số lúc hiện lúc không nên không biết còn bao nhiêu giây. Người lái xe luôn quan sát thật kỹ, nhưng nhiều khi vẫn rất lo vì sợ vô tình vi phạm".

Người điều khiển phương tiện giao thông rất lo lắng khi đi qua các cụm đèn giao thông đang bị lỗi bộ đếm giây.

Đèn tín hiệu giao thông được lắp đặt nhằm điều tiết phương tiện và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, khi hệ thống này hoạt động thiếu chính xác, không đồng bộ hoặc hiển thị sai thông tin, chính nó lại trở thành nguyên nhân gây nhầm lẫn và làm giảm hiệu quả tổ chức giao thông. Trước thực trạng trên, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, rà soát toàn bộ các cụm đèn tín hiệu trên các tuyến quốc lộ, kịp thời sửa chữa những bảng đếm ngược bị lỗi, đồng bộ thời gian giữa các cụm đèn và khắc phục tình trạng chập chờn, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế những tình huống vi phạm không đáng có.