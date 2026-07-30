Khởi tố thanh niên giả danh công an cưỡng đoạt tài sản ở Hà Tĩnh

VKSND Khu vực 1 – Hà Tĩnh vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Hoàng (SN 1996), trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Hoàng (ở giữa).

Theo kết quả điều tra bước đầu xác định, vào khoảng 18h30’ ngày 12/7/2026, tại phòng 201, Khách sạn Hoàng Long 1, đường Lê Hồng Phong, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Minh Hoàng đã có hành vi giả danh công an, đe dọa và cưỡng đoạt số tiền 20 triệu đồng của chị Vi Thị T. (SN 1999), trú tại bản Poọng, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Được biết, Nguyễn Minh Hoàng đang trong thời gian thử thách của bản án số 24/2025/HS-ST, ngày 11/4/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (xử phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”), nay lại tiếp tục tái phạm.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.