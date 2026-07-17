16 bị cáo lĩnh 55 năm 9 tháng tù trong vụ hỗn chiến ở Hà Tĩnh

Ngày 16/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 16 bị cáo về các tội "Giết người", "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Gây rối trật tự công cộng".

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sáng 16/7.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Tiến Dũng (SN 1992, trú xã Đức Thọ), Nguyễn Lê Anh Đức (SN 2008, trú xã Đức Thọ), Phan Nguyễn Tiến An (SN 2007, trú xã Đức Thọ), Lê Bảo Long (SN 2001, trú xã Đức Thọ); Trần Khải (SN 2007), Trần Gia Huy (SN 2007), cùng trú xã Đức Minh và 10 bị cáo khác trú tại các xã Tân Kỳ (Nghệ An), Đức Thọ, Trường Lưu và các phường Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Theo cáo trạng, mâu thuẫn giữa nhóm của Nguyễn Lê Anh Đức và nhóm của Nguyễn Ngọc Sáng (SN 2008, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh) bắt nguồn từ việc xảy ra va chạm, giữ biển số xe của nhau tại khu vực cầu vượt xã Đức Thịnh vào đêm 6/10/2024. Rạng sáng 7/10/2024, Sáng cùng Trần Văn Hoài, Nguyễn Anh Danh, Trần Đức Kiên, Lê Đôn Hùng và một số thanh niên mang theo nhiều hung khí tự chế đến nhà Anh Đức ở xã Đức Thọ để giải quyết mâu thuẫn. Biết trước sự việc, Anh Đức cùng Trần Khải, Trần Gia Huy, Phan Nguyễn Tiến An và một số người khác chuẩn bị hung khí chống trả, dẫn đến hai nhóm dùng vỏ chai bia, dao phóng, kiếm tự chế tấn công nhau.

Sau đó, Anh Đức gọi Nguyễn Tiến Dũng đến hỗ trợ. Dũng điều khiển ô tô bán tải chở Anh Đức, Khải, Huy và Tiến An truy đuổi nhóm của Sáng, liên tiếp tông vào 2 xe máy của nhóm đối phương khiến nhiều người ngã xuống đường. Các bị cáo tiếp tục khống chế anh Lê Đôn Hùng, đưa về trước nhà Anh Đức, dùng hung khí hành hung, đe dọa, ép nạn nhân thực hiện nhiều hành vi nhằm hạ nhục. Kết quả giám định xác định anh Hùng bị tổn hại 39% sức khỏe.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng (đứng bên trái trên bục khai báo) 14 năm 6 tháng tù về các tội "Giết người", "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Gây rối trật tự công cộng".

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm và ô tô làm phương tiện tấn công người khác, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, quyền tự do thân thể của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Trong vụ án có nhiều bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi.

Sau khi xem xét toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng 14 năm 6 tháng tù; Nguyễn Lê Anh Đức 6 năm tù cùng về các tội "Giết người", "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Gây rối trật tự công cộng".

Các bị cáo Trần Khải bị tuyên 4 năm 9 tháng tù; Trần Gia Huy và Phan Nguyễn Tiến An cùng 4 năm 6 tháng tù về các tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng"; Lê Bảo Long 6 năm tù về các tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Gây rối trật tự công cộng".

10 bị cáo còn lại bị tuyên từ 12 đến 24 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tổng hợp hình phạt đối với 16 bị cáo là 55 năm 9 tháng tù.