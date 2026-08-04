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Lĩnh án chung thân khi vận chuyển hơn 7,3kg ma túy

Văn Thành
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(Baohatinh.vn) - Vận chuyển hơn 7,3 kg ma túy, bị cáo Đào Minh Hoàng (SN 1981, trú tại phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội) bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân.

Sáng 4/8, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử Đoàn Minh Hoàng (SN 1981, trú tại phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

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Bị cáo Đoàn Minh Hoàng tại phiên toà.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14/2/2026, Đào Minh Hoàng có hành vi vận chuyển trái phép 7.366,39 gam heroine từ đường Hồ Chí Minh thuộc xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh mang ra Hà Nội giao cho người khác theo chỉ đạo của Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, trú phường Bạch Mai, Hà Nội) nhằm mục đích hưởng tiền công 100 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Riêng đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm, đồng thời ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Hội đồng xét xử vụ án tại phiên toà.

Tại phiên toà, bị cáo Hoàng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ quy định pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đào Minh Hoàng mức án tù chung thân.

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Tags:

#Vận chuyển trái phép chất ma úy #Án tù chung thân #Án chung thân vì vận chuyển ma túy

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

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