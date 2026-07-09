Tù chung thân đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Sáng 9/7, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Thành (SN 1987, trú phường Bồ Đề, TP Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 250, Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Bị cáo Phạm Văn Thành.

Theo cáo trạng, vào ngày 10/1/2026, Phạm Văn Thành được một người đàn ông tên Tuyến không xác định được nhân thân, đặt vấn đề thuê Thành vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam với số tiền công là 20.000.000 đồng.

Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 15/1/2026, tại Km60+800, Quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, khi Phạm Văn Thành đang vận chuyển trái phép hơn 2.403 gam Methamphetamine; 14,12 gam Ketamine; 5,12 gam cần sa; 1,42 gam MDMA, Ketamine thì bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.



Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ quy định pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Thành mức án tù chung thân.