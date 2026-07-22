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Cảnh báo ma túy Etomidate ngụy trang trong thuốc lá điện tử

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Công an TP.HCM vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ hàng chục nghi phạm và thu gần 1.700 pod chill (thuốc lá điện tử), qua đó cảnh báo khẩn về ma túy Etomidate.

Hàng chục nghi phạm bị bắt trong chuyên án ma túy Công an TP.HCM vừa triệt phá - Ảnh: Công an TP.HCM
Hàng chục nghi phạm bị bắt trong chuyên án ma túy Công an TP.HCM vừa triệt phá - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 22-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cho biết, đã triệt phá một chuyên án lớn liên quan đến việc mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Etomidate, được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử (pod chill).

Bắt hàng chục nghi phạm, thu giữ gần 1.700 pod chill chứa Etomidate

Từ nguồn tin về đối tượng có biệt danh "Ba Giá" chuyên mua bán pod chill chứa Etomidate tại phường An Lạc, PC04 đã xác lập chuyên án đấu tranh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an TP.HCM. Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 25-6, ban chuyên án bắt quả tang "Ba Giá" (tên thật Nguyễn Hữu Huân, 28 tuổi) cùng Ngô Thị Kim Chi (30 tuổi, vợ Huân) đang bán trái phép pod chill chứa ma túy cho khách.

Hai nghi phạm bị bắt quả tang khi đang bán trái phép pod chill chứa ma túy - Ảnh: Công an TP.HCM
Hai nghi phạm bị bắt quả tang khi đang bán trái phép pod chill chứa ma túy - Ảnh: Công an TP.HCM

Từ lời khai của Huân, lực lượng công an mở rộng điều tra, bóc gỡ thêm nhiều đường dây, trong đó có nhóm do Huỳnh Ngọc Thúy Như cầm đầu.

Cùng thời điểm, cơ quan chức năng phát hiện một đường dây khác do Lê Quốc Duy điều hành, trực tiếp nhận pod chill chứa Etomidate từ Campuchia qua các đường tiểu ngạch tại An Giang rồi đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Tiếp tục truy xét, ban chuyên án phát hiện thêm đường dây do Han Kiat (quốc tịch Campuchia) cầm đầu, chuyên cung cấp pod chill chứa Etomidate cho các nhóm người nước ngoài tổ chức sử dụng trái phép tại TP.HCM.

Đến nay, công an đã triệu tập, làm việc và bắt giữ 49 nghi phạm, trong đó có 4 người mang quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc và Campuchia, để điều tra về hành vi mua bán hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm lượng lớn ma túy Ketamine, Methamphetamine và 1.670 đầu pod chill, thuốc lá điện tử chứa Etomidate.

Hút một hơi - nhiều hệ lụy

Theo Công an TP.HCM, 1.670 đầu pod chill cho thấy mức độ đáng báo động của loại ma túy được ngụy trang tinh vi. Nếu không bị phát hiện kịp thời, số này có thể len lỏi vào quán bar, karaoke, căn hộ, nhà nghỉ, thậm chí cả khu vực có đông học sinh, sinh viên, thanh niên.

Đáng lo ngại, nhiều người không nhận thức mình đang tiếp xúc với ma túy. Họ nghĩ pod chill chỉ là thuốc lá điện tử hương trái cây hoặc bạc hà, được quảng cáo "ít độc hại", chỉ tạo cảm giác thư giãn.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, các đối tượng dùng nhiều tên gọi như "pod chill", "pod thư giãn", "pod ngủ ngon", "pod bay"… để che giấu bản chất và lôi kéo người dùng.

Vì tò mò, muốn trải nghiệm hoặc hòa nhập với bạn bè, không ít người thử "một hơi". Nhưng chính "một hơi" đó có thể là khởi đầu của những hệ lụy nghiêm trọng.

Vụ án thêm một lần cho thấy, ma túy không còn xuất hiện dưới các hình thức quen thuộc. Chúng khoác vỏ bọc mới, dễ tiếp cận và khó nhận biết. Một chiếc pod nhỏ gọn có thể gây hậu quả lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Đầu pod chill chứa ma túy thu giữ trong vụ án - Ảnh: Công an TP.HCM
Đầu pod chill chứa ma túy thu giữ trong vụ án - Ảnh: Công an TP.HCM

Chiếc bẫy "test âm tính" - thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo

Công an TP.HCM cho biết, Etomidate "ẩn mình" trong pod chill có thể gây nghiện, thậm chí đe dọa tính mạng, nhất là khi dùng cùng rượu hoặc thuốc an thần; việc sử dụng lặp lại còn gây ức chế chức năng tuyến thượng thận.

Hiện nhiều người chưa nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm của loại ma túy này. Một số tự dùng que thử cho kết quả âm tính nên chủ quan, trong khi Etomidate đã nằm trong danh mục chất ma túy bị cấm.

Công an TP.HCM cảnh báo:

Lần đầu mua về sử dụng: người vi phạm sẽ bị đưa đi cai nghiện bắt buộc với thời hạn lên đến 24 tháng.

Tái phạm (lần thứ 2 sử dụng): sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "sử dụng trái phép chất ma túy", đối mặt với hình phạt tù từ 2 - 5 năm.

Nếu rủ thêm từ 1 người trở lên cùng sử dụng: hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Người nào bán chất Etomidate cho người khác: bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Công an TP.HCM đề nghị nhà trường, giáo viên và gia đình tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, tránh vi phạm pháp luật và bảo vệ bản thân.

tuoitre.vn
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#cảnh báo ma túy Etomidate #ma túy Etomidate #thuốc lá điện tử

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