Buôn lậu hơn 7.000 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng

Nguyễn Ái Châu, 42 tuổi, cùng đồng phạm bị cáo buộc buôn lậu 7.039 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc, Thái Lan, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.
Ngày 21/7, Nguyễn Ái Châu và Trần Quốc Thái (45 tuổi, cùng ngụ TP HCM) bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố điều tra về hành vi Buôn lậu.
Thuốc nhúng sầu riêng là cách gọi dân gian chỉ các dung dịch hóa chất được dùng để nhúng hoặc phun lên trái sầu riêng sau khi thu hoạch nhằm thúc chín, làm đẹp vỏ hoặc kéo dài thời gian bảo quản.
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2024, Châu tìm mua các loại thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc và Thái Lan để đưa về Việt Nam bán lại kiếm lời. Người phụ nữ thuê 2 nhân công và kho chứa thuốc đặt tại phường Thành Nhất, tỉnh Đăk Lăk.
Sau đó, thông qua mạng xã hội, Châu liên hệ với nhiều người, trong đó có Thái để đặt mua thuốc nhúng quả sầu riêng từ Thái Lan, Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Sau khi thuốc được đưa về đến Đăk Lăk, Châu chỉ đạo nhân viên nhận, đưa về kho cất giấu và phân phối bán lại kiếm lời.
Ngày 1/10/2025, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đăk Lăk đồng loạt khám xét tại nhiều địa điểm ở tỉnh Đăk Lăk và TP HCM, thu giữ 7.039 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.
Lợi dụng sức nóng của Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá. Đây được xác định là một trong những vụ cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.
Chỉ sau 2 ngày tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp hoạt động liên tỉnh, đồng thời làm rõ 14 vụ trộm tài sản.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi số tiền lớn.
Đường dây thu gom bom mìn sót lại sau chiến tranh, cưa lấy thuốc nổ TNT để bán vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Cơ quan điều tra bắt 8 người, thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ quân dụng có sức công phá lớn.
Chỉ một hành động như cho mượn sim điện thoại chính chủ, cung cấp mã OTP hoặc để người khác sử dụng thông tin cá nhân cũng có thể khiến bản thân trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Không chỉ trang bị kiến thức về PCCC và CNCH, chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH tại xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, bảo vệ bản thân khi xảy ra sự cố.
Chiều 11/7, một vụ lật ca nô chở khách xảy ra trên vùng biển phía Nam đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang). Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.