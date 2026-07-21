Buôn lậu hơn 7.000 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng

Ngày 21/7, Nguyễn Ái Châu và Trần Quốc Thái (45 tuổi, cùng ngụ TP HCM) bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố điều tra về hành vi Buôn lậu.

Thuốc nhúng sầu riêng là cách gọi dân gian chỉ các dung dịch hóa chất được dùng để nhúng hoặc phun lên trái sầu riêng sau khi thu hoạch nhằm thúc chín, làm đẹp vỏ hoặc kéo dài thời gian bảo quản.

Nguyễn Ái Châu (trái) và Trần Quốc Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2024, Châu tìm mua các loại thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc và Thái Lan để đưa về Việt Nam bán lại kiếm lời. Người phụ nữ thuê 2 nhân công và kho chứa thuốc đặt tại phường Thành Nhất, tỉnh Đăk Lăk.

Sau đó, thông qua mạng xã hội, Châu liên hệ với nhiều người, trong đó có Thái để đặt mua thuốc nhúng quả sầu riêng từ Thái Lan, Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Sau khi thuốc được đưa về đến Đăk Lăk, Châu chỉ đạo nhân viên nhận, đưa về kho cất giấu và phân phối bán lại kiếm lời.

Ngày 1/10/2025, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đăk Lăk đồng loạt khám xét tại nhiều địa điểm ở tỉnh Đăk Lăk và TP HCM, thu giữ 7.039 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.