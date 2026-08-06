Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường bảo đảm an ninh mạng quốc gia

Sáng 6/8, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia. Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia cùng dự. Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm An ninh mạng quốc gia và kết nối với điểm cầu 34 tỉnh, thành trên cả nước. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh mạng tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh mạng tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Mở đầu phiên họp, các đại biểu đã nghe Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 1 trưởng ban, 1 phó trưởng ban thường trực, 3 phó trưởng ban và 16 thành viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Liên quan tới kết quả công tác bảo đảm an ninh mạng, thời gian qua, việc xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh mạng được triển khai theo hướng tập trung, thống nhất. Công tác đảm bảo an ninh mạng hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia được triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, xác lập, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia trên không gian mạng, chủ động phòng ngừa, ứng phó với các hình thái chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, phòng chống tội phạm mạng có nhiều điểm sáng, đạt kết quả quan trọng: đấu tranh, triệt phá 122 vụ án, khởi tố 222 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng; 598 vụ/2.517 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng. Công tác đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế và truyền thông an ninh mạng có nhiều dấu ấn.

Tại phiên họp, đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm đưa ra giải pháp đảm bảo an ninh mạng trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương về an ninh mạng, an ninh dữ liệu; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh mạng; tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh mạng, đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Tiểu ban An ninh mạng tỉnh, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, thành lập tổ giúp việc và kế hoạch hoạt động năm 2026. Triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2025 đảm bảo tình hình an toàn, an ninh mạng trong tỉnh. Công tác phòng ngừa, cảnh báo các nguy cơ mất an ninh mạng được triển khai hiệu quả. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã khởi tố 23 vụ/78 bị can; xử phạt 27 trường hợp vi phạm pháp luật về an ninh mạng, phạt tiền 194 triệu đồng. Thời gian tới, Tiểu ban An ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh tập trung tăng cường bảo đảm an ninh mạng gắn với triển khai nhiệm vụ theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Đề án 06; tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; duy trì quản lý, vận hành có hiệu quả Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh...

Kết luận phiên họp, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh mạng; qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đề nghị, thời gian tới, Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo tiếp tục nâng cao năng lực chỉ đạo, điều phối; tăng cường phối hợp với Tiểu ban An ninh mạng các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho tiểu ban an ninh mạng các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia với Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện thể chế, chính sách về an ninh mạng, khẩn trương hoàn thiện dự án Luật An ninh dữ liệu trình Quốc hội; xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn và kiến trúc nền tảng phòng vệ mạng; đề xuất chủ trương, biện pháp về an ninh AI quốc gia nhằm đảm bảo sử dụng AI an toàn trong các cơ quan nhà nước vào năm 2027; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh mạng…

Ngoài ra, các bộ: Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính... tiếp tục rà soát, triển khai các nội dung đảm bảo an ninh mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao...