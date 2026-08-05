Chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về ứng phó với mưa lớn

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản số 7732/UBND-NL 1 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án tăng cường thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ (ngày 23/7).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 5/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3, có tên quốc tế là KUJIRA. Dự báo bão không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, song hoàn lưu bão kết hợp các hình thái thời tiết liên quan có khả năng gây mưa lớn tại Hà Tĩnh.

Từ ngày 5 - 6/8, toàn tỉnh được dự báo có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, cục bộ trên 200 mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị; lũ, lũ quét trên các sông, suối và sạt lở đất tại khu vực đồi núi. Trên vùng biển Hà Tĩnh cũng có mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2 mét, đe dọa an toàn tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Thực hiện Công điện số 38/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 04/8/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 630-CV/TU ngày 04/8/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển; chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 6288/SNN-TL ngày 05/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 38/CĐ-BCĐ BNNMT ngày 04/8/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 630-CV/TU ngày 04/8/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển; phương án ứng phó thiên tai tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 12/5/2026.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh và các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, quản lý tàu thuyền ra khơi, thông báo kịp thời cho ngư dân về vùng nguy hiểm để chủ động tránh trú an toàn; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng lơ là, gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động sơ tán người dân khi cần thiết; bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, bến đò; nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá tại khu vực nguy hiểm trong thời gian mưa lũ. Các địa phương cũng chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp (đặc biệt là đối với diện tích lúa hè thu đang giai đoạn chín sữa, chín sáp và chín hoàn toàn), khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt...

Đối với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, thủy điện và đê điều, UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ đập, đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ đã xuống cấp; tổ chức tuần tra, trực vận hành các công trình tiêu thoát lũ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương tổ chức canh gác tại các bến đò, ngầm tràn, khu vực ngập sâu; sẵn sàng phương án bảo đảm giao thông và hỗ trợ các công trình trọng điểm khi cần thiết. Công an tỉnh chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phối hợp xử lý các tình huống khẩn cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà kiểm tra tiến độ thi công hệ thống thoát nước mưa khu vực quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 của Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (ngày 5/8).

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tập trung kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai. Do khu vực này đang tập trung nhiều dự án trọng điểm với số lượng lớn lao động, máy móc, thiết bị và hàng hóa, các đơn vị phải chủ động phòng chống ngập úng, bảo đảm an toàn cho công trình đang thi công, sẵn sàng sơ tán người và di dời tài sản khi cần thiết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó kịp thời; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời; Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của thiên tai đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.