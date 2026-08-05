[Motion graphic] Bổ sung trường hợp được cộng điểm khi thi công chức từ 1/8/2026 bao gồm những ai?

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Tài chính thị trường ngày 4/8: Khoảng 30% xe đầu kéo phải nằm bãi vì thiếu tài xế 04/08/2026 07:46 Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, tại các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước, khoảng 25 - 30% xe đầu kéo phải nằm bãi do thiếu tài xế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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Hà Tĩnh – Dấu ấn văn hóa qua thời gian 03/08/2026 13:00 Trong lịch sử hàng nghìn năm của vùng đất núi Hồng sông La và 195 năm tên gọi Hà Tĩnh, những giá trị văn hóa được bồi đắp, tạo nên dấu ấn riêng trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

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Tài chính thị trường ngày 3/8: Mua vàng vùng giá cao có thể lỗ 10 triệu đồng/lượng 03/08/2026 07:45 Giá vàng đã giảm gần 7 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 7. Với chênh lệch mua – bán còn cao, người mua ở vùng đỉnh có thể lỗ khoảng 10 triệu đồng/lượng nếu bán ra lúc này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn 02/08/2026 05:07 Ẩn mình giữa màu xanh của núi Bằng Sơn, chùa Kim Dung không chỉ là một chốn thiền môn thanh tịnh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lộc Hà (Hà Tinh).

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/8: Đêm có mưa, ngày trời nắng 02/08/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/8: Có mây, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông; ngày trời nắng, gió nhẹ; nhiệt độ: 25 - 33°C.

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Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền từ chuyển đổi số 01/08/2026 09:57 Ngành Tuyên giáo và Dân vận Hà Tĩnh đã và đang tích cực chuyển đổi số, đổi mới phương thức tuyên truyền đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến với người dân hiệu quả hơn.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/8: Ngày nắng yếu, chiều tối có mưa 01/08/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/8: Ngày nắng yếu, chiều tối có mưa rào và giông; nhiệt độ: 25 - 33 độ C.

Đảng viên vùng giáo - cầu nối ý Đảng, lòng dân 31/07/2026 16:25 Bằng uy tín, trách nhiệm, các đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh đã trở thành cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân, chung sức xây dựng các xứ đạo bình yên, phát triển.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương làm việc tại Hà Tĩnh 31/07/2026 15:07 Hà Tĩnh sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giữ vững QP-AN trên địa bàn.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy 31/07/2026 14:27 Sáng 31/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tài chính thị trường ngày 31/7: Hà Tĩnh đạt 70% dự toán thu ngân sách sau 7 tháng 31/07/2026 07:47 7 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 13.235 tỷ đồng, bằng 70% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/7: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào 31/07/2026 05:02 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/7: Ngày có nắng gián đoạn; chiều và đêm, nhiều khu vực tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ dao động từ 26 - 33 độ C.

Hội nghị lần thứ 36 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận nhiều nội dung thuộc thẩm quyền 30/07/2026 20:22 Chiều 30/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 36 để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Vấn đề hôm nay: Phòng chống mua bán người - từ nhận diện đến hành động 30/07/2026 20:00 Thực trạng của loại tội phạm mua bán người diễn biến ra sao? Người dân cần trang bị những kỹ năng gì để tự bảo vệ mình và người thân? Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Phòng chống mua bán người - từ nhận diện đến hành động.

Lễ Kỳ phúc Lục ngoạt – Mạch nguồn văn hóa vùng biển Cổ Đạm 30/07/2026 10:00 Lễ "Kỳ phúc Lục ngoạt" là nét đẹp văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ ở vùng biển xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Tài chính thị trường ngày 30/7: Doanh nghiệp Hà Tĩnh “bứt tốc” nửa cuối năm 30/07/2026 07:45 Với kết quả tích cực đạt được từ đầu năm cùng sự đồng hành của các cấp, ngành, doanh nghiệp trong Hà Tĩnh đang nỗ lực hoàn thành và vượt các mục tiêu năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/7: Chiều tối và đêm mưa rào và dông 30/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/7: Ngày nắng nhẹ gián đoạn, chiều tối và đêm mưa rào và dông. Nhiệt độ: 26 - 33 độ C.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng 29/07/2026 15:35 Sáng 29/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tài chính thị trường ngày 29/7: Hàng loạt doanh nghiệp vàng, kim cương đóng cửa 29/07/2026 07:55 Thị trường kim hoàn đang trải qua đợt biến động mạnh, khi hàng loạt cửa hàng vàng, kim cương, đá quý đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/7: trời hửng nắng, chiều tối có mưa rào 29/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/7: ngày hửng nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ: 26 - 33 độ C.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 28/07/2026 15:15 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

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