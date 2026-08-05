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[Motion graphic] Bổ sung trường hợp được cộng điểm khi thi công chức từ 1/8/2026 bao gồm những ai?

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Ngày 29/7/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 300/2026/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 170/2025/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực từ 1/8/2026.

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