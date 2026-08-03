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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/8: Mưa rào và dông

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(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/8: mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ: 26 - 32°C.

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