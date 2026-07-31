Siêu bão Dolphin tiếp tục mạnh thêm, có thể vượt cấp 17

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 31/7, vùng tâm siêu bão Dolphin cách đảo Lu Dông (Philippines) hơn 4.200km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão đạt cấp 17, giật trên cấp 17.

Sau Sinlaku, Bavi và Mekkhala, Dolphin là siêu bão thứ 4 trong năm 2026 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, siêu bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió vùng gần tâm bão có thể vượt cấp 17 và mạnh tương đương siêu bão Sinlaku.

Từ ngày 3/8, Dolphin được dự báo đổi hướng từ Tây Tây Bắc sang hướng Tây, đồng thời tăng tốc lên khoảng 25km/h, tiến về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang của Trung Quốc.

Khoảng ngày 5/8, khi siêu bão tiến gần vùng biển phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió mùa tây nam trên vùng biển phía Nam Biển Đông có khả năng mạnh dần.

Trong các ngày 6-7/8, gió tây nam trên hầu khắp khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, có thể mạnh cấp 6-7. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Dolphin.

Hướng di chuyển của siêu bão Dolphin trong sáng 31/7 (Ảnh: NCHMF).

Theo cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), sáng 31/7 sức gió vùng gần tâm siêu bão Dolphin ở mức 198km/h; gió giật lên đến 288km/h.

Sáng nay JMA tiếp tục xếp Dolphin ở cấp "bão dữ dội" - mức cao nhất trong thang phân loại của cơ quan này.

Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo bão liên hợp Mỹ (JTWC) đánh giá Dolphin mạnh hơn khi sức gió duy trì trung bình trong một phút ở mức 250km/h, gió giật 306km/h. Sóng biển cực đại gần tâm siêu bão cao khoảng 13,4m.

Sự chênh lệch về cường độ giữa JMA và JTWC chủ yếu do hai cơ quan sử dụng thời gian lấy trung bình sức gió khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều xác định Dolphin đang là một siêu bão đặc biệt mạnh, có mắt bão rõ và hoàn lưu được tổ chức chặt chẽ.

Phân tích hình ảnh vệ tinh của JTWC cho thấy mắt bão đã ấm và rõ trở lại sau khi hoàn tất chu kỳ thay thế thành mắt bão lần thứ hai.

JTWC nhận định siêu bão Dolphin đang hoạt động trong môi trường rất thuận lợi với nhiệt độ mặt nước biển 30-31 độ C, độ đứt gió thấp và dòng thoát khí trên cao mạnh.

Những điều kiện này giúp siêu bão có thể duy trì cường độ hiện tại trong khoảng 24-36 giờ tới.

Trung tâm Cảnh báo bão liên hợp Mỹ dự báo từ nay đến sáng 1/8, siêu bão Dolphin vẫn duy trì sức gió khoảng 250km/h.

Từ ngày 2/8, siêu bão có xu hướng suy yếu chậm khi di chuyển vào vùng biển có hàm lượng nhiệt thấp hơn và chịu tác động của độ đứt gió gia tăng.

Đến ngày 3/8, tâm bão được dự báo trên vùng biển phía Nam của Nhật Bản.

Cả JMA và JTWC đều dự báo trong ít nhất 3 ngày tới, Dolphin chủ yếu hoạt động trên biển, chưa đe dọa trực tiếp khu vực đất liền.