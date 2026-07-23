Thời tiết Hà Tĩnh ra sao khi áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông?

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 14h ngày 23/7/2026.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa thông tin, hiện nay, ở phía Đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động, dự báo trong 24 - 48 giờ tới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển vào Biển Đông nhưng không ảnh hưởng đến Việt Nam.

Do có sự hoạt động của ATNĐ rãnh áp thấp hình thành có trục đi qua khu vực Trung Bộ nên thời tiết sẽ có những thay đổi.

Theo đó, từ ngày mai (24/7) đến khoảng 30/7, khu vực Hà Tĩnh ngày trời nắng nhưng chiều có mưa rào rải rác, một số nơi có mưa vừa và dông.

"Thời tiết dịu mát hơn, một số nơi có mưa nên nguy cơ cháy rừng giảm. Tuy nhiên, các hoạt động thắp nến tri ân và đền ơn đáp nghĩa diễn ra ngoài trời vào chiều tối và buổi tối một số nơi có thể bị ảnh hưởng, cần chú ý đề phòng", ông Trần Đức Bá khuyến nghị.

Hồi 13 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 128,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới) như sau:

Cảnh báo, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km với cường độ giảm dần.

Từ chiều tối ngày 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động dữ dội.