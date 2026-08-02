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Đời sống

Góc nhỏ tuổi thơ trong những quán cà phê phố

Thủy Võ
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(Baohatinh.vn) - Mô hình cà phê kết hợp không gian vui chơi cho trẻ nhỏ đang được nhiều gia đình tại Hà Tĩnh lựa chọn vào dịp cuối tuần.

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Cuối tuần, nhiều gia đình lựa chọn các quán cà phê có không gian mở để thư giãn. Bên cạnh những mảng xanh được bố trí hài hòa, phụ huynh vừa thưởng thức đồ uống, trò chuyện, vừa dễ dàng quan sát con vui chơi trong khuôn viên quán.
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Khu vui chơi với cầu trượt, xích đu và các trò chơi vận động được bố trí ngay trong quán. Việc đầu tư thêm không gian dành cho trẻ nhỏ không chỉ mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn cho các gia đình mà còn tạo điểm nhấn, thu hút khách hàng cho mô hình cà phê kết hợp vui chơi.
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Không chỉ chú trọng đầu tư không gian xanh, nhiều quán cà phê trên địa bàn Hà Tĩnh còn dành một phần diện tích để bố trí các góc vui chơi cho trẻ nhỏ. Sự kết hợp này đang trở thành điểm nhấn, đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình trẻ.
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﻿Khu vui chơi luôn rộn ràng tiếng cười của trẻ nhỏ. Những khoảng không gian được đầu tư bài bản với nhiều trò chơi phù hợp lứa tuổi đang trở thành điểm nhấn, giúp mô hình cà phê kết hợp vui chơi thu hút ngày càng nhiều gia đình.
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Tại quán Cafe Cánh Diều (phường Thành Sen), khu vực tô tượng là một trong những góc trải nghiệm được nhiều em nhỏ yêu thích.
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Đây là hoạt động được nhiều phụ huynh lựa chọn để con vừa vui chơi, vừa có thêm những trải nghiệm sáng tạo. Chị Nguyễn Thị Hà Giang (phường Thành Sen) chia sẻ: "Con tôi rất thích hoạt động tô tượng. Mỗi lần đến quán, bé đều háo hức chọn những bức tượng mình yêu thích rồi tự tay phối màu theo ý tưởng riêng. Tôi thấy vừa giúp con rèn luyện sự khéo léo, phát huy trí tưởng tượng, vừa hạn chế thời gian sử dụng điện thoại hay các thiết bị điện tử ".
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Không chỉ có khu tô tượng, nhiều quán cà phê còn đầu tư thêm khu vui chơi với cát sạch để trẻ nhỏ tự do khám phá và sáng tạo. Bà Võ Thị Thùy (xã Đức Thịnh) chia sẻ: "Tôi thấy mô hình quán cà phê kết hợp khu vui chơi như thế này rất ý nghĩa đối với các gia đình có con nhỏ. Các cháu có nhiều hoạt động phù hợp với lứa tuổi, được vui chơi, giao lưu với các bạn thay vì chỉ ngồi xem điện thoại. Còn phụ huynh cũng có thêm thời gian để nghỉ ngơi, trò chuyện mà vẫn luôn yên tâm vì con ở trong không gian an toàn và dễ quan sát".
bqbht_br_9.png Việc tổ chức các workshop trải nghiệm vào dịp cuối tuần cũng là cách để trẻ nhỏ được học hỏi, sáng tạo và khám phá những điều mới mẻ.
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Anh Lê Bá Cường – Chủ quán cà phê Cánh Diều (phường Thành Sen) cho biết: "Chúng tôi mong muốn xây dựng quán không chỉ là nơi để khách thưởng thức đồ uống mà còn là không gian dành cho cả gia đình. Vì vậy, ngoài khu vui chơi, quán thường xuyên tổ chức các workshop trải nghiệm vào dịp cuối tuần để các em nhỏ được học hỏi, sáng tạo và có thêm những kỷ niệm đẹp. Qua đó, phụ huynh cũng có thêm một điểm đến phù hợp để cả gia đình cùng thư giãn và gắn kết".

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Tags:

#quán cà phê #vui chơi trẻ nhỏ #Hà Tĩnh #khu vui chơi #hoạt động sáng tạo #trẻ em #gia đình

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