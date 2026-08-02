Góc nhỏ tuổi thơ trong những quán cà phê phố

(Baohatinh.vn) - Mô hình cà phê kết hợp không gian vui chơi cho trẻ nhỏ đang được nhiều gia đình tại Hà Tĩnh lựa chọn vào dịp cuối tuần.
Đây là hoạt động được nhiều phụ huynh lựa chọn để con vừa vui chơi, vừa có thêm những trải nghiệm sáng tạo. Chị Nguyễn Thị Hà Giang (phường Thành Sen) chia sẻ: "Con tôi rất thích hoạt động tô tượng. Mỗi lần đến quán, bé đều háo hức chọn những bức tượng mình yêu thích rồi tự tay phối màu theo ý tưởng riêng. Tôi thấy vừa giúp con rèn luyện sự khéo léo, phát huy trí tưởng tượng, vừa hạn chế thời gian sử dụng điện thoại hay các thiết bị điện tử ".
Chuyên gia dự báo trong tháng 8, mưa vừa, mưa to trên diện rộng chủ yếu ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày xuất hiện mưa rào và dông.
Khi cơn đau dạ dày xuất hiện, nhịn ăn không phải là giải pháp vì bụng rỗng khiến acid dư thừa tiếp tục bào mòn và làm tổn thương vết loét. Thay vào đó, cần ăn các thực phẩm giúp trung hòa acid và phục hồi niêm mạc dạ dày.
Đề xuất người dưới 16 tuổi không được đăng tải, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội đang nhận được nhiều sự quan tâm. Tại Hà Tĩnh, nhiều người cho rằng đây là giải pháp cần thiết để bảo vệ trẻ trên không gian mạng nhưng cần áp dụng linh hoạt.
Những bức ảnh đã ngả màu, những tấm huân chương cũ hay lời kể của các thương, bệnh binh đang trở thành những bài học giúp người trẻ Hà Tĩnh hiểu hơn giá trị của hòa bình, từ đó bồi đắp trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Gan đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và thải độc của cơ thể. Một chế độ ăn cân đối với nhiều rau xanh, nấm và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể góp phần duy trì chức năng gan, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
Tai nạn bất ngờ khiến cuộc đời anh Đào Sỹ Hải (SN 1998, xã Can Lộc, Hà Tĩnh) bước sang một ngã rẽ khác. Không đầu hàng nghịch cảnh, anh kiên trì phục hồi chức năng, rồi từng bước viết tiếp ước mơ bằng những buổi livestream giới thiệu đặc sản quê hương và lan tỏa câu chuyện vượt lên số phận của chính mình.
Lão hóa là quá trình tự nhiên của cơ thể nhưng tốc độ lão hóa ở mỗi người không giống nhau. Bên cạnh yếu tố di truyền, nhiều nghiên cứu cho thấy giấc ngủ, chế độ ăn, vận động và cách quản lý căng thẳng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và tuổi sinh học.
Sau giai đoạn mưa lớn liên tiếp trong tháng 7, Bắc Bộ tiếp tục được dự báo đón nhiều đợt mưa diện rộng từ nay đến ngày 20/8. Nguy cơ bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.