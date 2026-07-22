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Đời sống

Những người nào nên ăn đậu bắp?

P.V (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Đậu bắp là món ăn dồi dào dinh dưỡng, giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng cường sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa hiệu quả bất ngờ.

Đậu bắp là loại quả chứa protein và các chất dinh dưỡng như vitamin K, folate, canxi và các chất chống oxy hóa. Việc bổ sung đậu bắp vào thực đơn hàng ngày không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể mà còn là giải pháp phòng ngừa bệnh tật tự nhiên.

Một nửa chén đậu bắp (80 gam) đã nấu chín cung cấp:

  • Calo: 6 kcal
  • Carbohydrate: 6g
  • Cholesterol: 0g
  • Chất xơ: 2g
  • Protein: 5g
  • Natri: 8 miligam
  • Folate: 8 mcg
  • Vitamin K: 32 mcg
  • Canxi: 6 mg
  • Magie: 8 mg
  • Vitamin C: 13 mg
  • Mangan: 2 mg

1. Những người nào nên ăn đậu bắp?

Đậu bắp rất tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, vitamin K và folate, đặc biệt ít calo.

Đậu bắp rất tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, vitamin K và folate, đặc biệt ít calo.

Người có vấn đề về tim mạch hoặc cholesterol cao

Đậu bắp là lựa chọn lý tưởng cho một chế độ ăn uống lành mạnh nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch thông qua việc kiểm soát cholesterol. Việc tiêu thụ đậu bắp hàng ngày giúp làm giảm đáng kể mức triglyceride, tổng lượng cholesterol, lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL - cholesterol "xấu") và chỉ số đường huyết.

Đồng thời, thực phẩm này còn góp phần làm tăng hàm lượng lipoprotein tỷ trọng cao (HDL - cholesterol "tốt"). Đậu bắp giúp làm sạch cholesterol xấu trong máu, đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho hệ tuần hoàn khỏe mạnh và ngăn ngừa bệnh tim.

Người bị đái tháo đường hoặc cần kiểm soát đường huyết

Việc kiểm soát lượng đường trong máu là yếu tố then chốt để phòng ngừa bệnh đái tháo đường type 2 – một tình trạng mạn tính có thể gây tổn thương nội tạng và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Ngay cả khi không nằm trong nhóm nguy cơ mắc bệnh, việc duy trì đường huyết ổn định vẫn rất cần thiết để đảm bảo mức năng lượng bền bỉ suốt cả ngày và tránh được trạng thái khó chịu do đói.

Đậu bắp là thực phẩm hữu hiệu giúp giảm mức đường huyết cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Đặc biệt, hàm lượng chất xơ dồi dào trong đậu bắp còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết thông qua cơ chế làm chậm quá trình hấp thụ đường và carbohydrate vào cơ thể.

Người gặp các vấn đề về tiêu hóa

Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư ruột kết. Với mỗi nửa chén đậu bắp đã nấu chín, sẽ cung cấp cho cơ thể 2g chất xơ, một sự bổ sung hữu ích cho chế độ ăn uống hàng ngày vốn đang cần thêm loại dưỡng chất này.

Đặc biệt, đậu bắp còn giàu pectin – một loại chất xơ prebiotic dạng gel có khả năng nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột. Việc duy trì hệ vi sinh vật khỏe mạnh không chỉ giúp giảm tình trạng viêm và đầy hơi mà còn cải thiện chức năng tiêu hóa, mang lại lợi ích đáng kể cho những người thường xuyên bị táo bón.

Người muốn củng cố hệ xương khớp

Canxi rất quan trọng cho xương chắc khỏe. Trong nửa chén đậu bắp đã nấu chín, cơ thể nhận được khoảng 6% lượng canxi cần thiết hàng ngày.

Đậu bắp còn là nguồn cung cấp vitamin K - một loại vitamin tan trong chất béo mà cơ thể cần để phát triển và duy trì sức mạnh của xương. Nửa chén đậu bắp đã nấu chín đó cung cấp cho bạn 27% lượng vitamin K cơ thể cần mỗi ngày.

Phụ nữ mang thai

Folate là một loại vitamin B mang lại nhiều lợi ích thiết yếu, đặc biệt quan trọng trong thai kỳ. Dưỡng chất này đóng vai trò hỗ trợ quá trình hình thành DNA, phát triển tế bào, đồng thời thúc đẩy sự phát triển não bộ, hộp sọ và tủy sống của thai nhi. Bên cạnh đó, folate còn góp phần nâng cao sức khỏe não bộ và duy trì huyết áp ổn định.

Đối với phụ nữ mang thai, mức khuyến nghị tiêu thụ axit folic hàng ngày là từ 400 đến 800 mcg. Trong đó, một nửa chén đậu bắp đã nấu chín có thể cung cấp khoảng từ 4% đến 9% nhu cầu axit folic hàng ngày cho cơ thể.

2. Lưu ý khi ăn đậu bắp

Việc tiêu thụ đậu bắp cũng cần lưu ý một số rủi ro tiềm ẩn:

Nguy cơ sỏi thận: Đậu bắp chứa oxalate, một hợp chất tự nhiên có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận nếu tiêu thụ quá mức. Với hàm lượng 56 mg oxalate trong mỗi nửa chén đã nấu chín, đậu bắp được xếp vào nhóm thực phẩm giàu oxalate, vì vậy những người dễ bị sỏi thận nên cân nhắc hạn chế loại thực phẩm này.

Ảnh hưởng đến thuốc làm loãng máu: Mặc dù vitamin K rất tốt cho xương, nhưng lượng vitamin K cao có thể làm tăng nguy cơ đông máu. Do đó, người đang sử dụng các loại thuốc làm loãng máu như warfarin cần cẩn trọng và kiểm soát lượng đậu bắp tiêu thụ.

Vấn đề tiêu hóa: Do hàm lượng chất xơ cao, đậu bắp có thể gây ra tình trạng đầy hơi hoặc chướng bụng ở một số người nếu ăn quá nhiều.

Để giảm độ nhớt và giữ trọn dưỡng chất, có thể áp dụng các cách chế biến đậu bắp linh hoạt như nướng hoặc áp chảo để đậu bắp giòn hơn. Kết hợp cùng các nguyên liệu giàu tính acid như cà chua hay chanh cũng giúp cân bằng kết cấu. Ngoài ra, dùng đậu bắp trong các món súp, hầm để tạo độ sánh tự nhiên, hoặc trộn salad tươi cũng là cách lý tưởng để bảo toàn lượng vitamin C và folate.

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