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Bão số 3 vừa hình thành trên Biển Đông, hướng di chuyển hiếm thấy

P.V (tổng hợp)
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(Baohatinh.vn) - Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Kujira và là cơn bão số 3 trong năm 2026.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ vĩ bắc; 118,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 10km/giờ.

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Dự báo hướng đi của bão số 3.

Đến 4 giờ sáng 6/8, bão di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ 5-10km/ giờ trên khu vực phía tây bắc đảo Luzon (Philippines). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng: Vùng biển phía đông nam của khu vực bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 7/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía đông bắc đảo Luzon (Philippines) và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, trên biển, vùng biển phía đông nam của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Điểm đáng chú ý là bão số 3 là không đi về phía Tây như các cơn bão hay áp thấp nhiệt đới khác mà đi về phía Đông nên không ảnh hưởng đến đất liền và ven biển nước ta.

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