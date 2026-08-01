Siêu bão Dolphin trông như thế nào từ trên cao?

Ảnh vệ tinh siêu bão Dolphin nhìn từ trên cao, cập nhật đến 10h sáng 1/8 (giờ Tokyo, tức 8h sáng giờ Hà Nội). Ảnh: New York Times.

Các chuyên gia cho biết mắt bão càng rõ và đối xứng trên ảnh vệ tinh thì khả năng cơn bão tiếp tục duy trì cường độ mạnh càng cao.

Theo New York Times, đây hiện là cơn bão mạnh nhất hình thành trên Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026 và được dự báo sẽ ảnh hưởng đến nhiều nước Đông Á trong những ngày tới.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) thông báo rằng vào lúc 9h ngày 1/8 (giờ địa phương), Dolphin có áp suất trung tâm 905 hPa, sức gió duy trì mạnh nhất 56 m/s, tương ứng cấp 5 - mức cao nhất trong thang phân loại của cơ quan này.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết bão đang di chuyển theo hướng tây - tây bắc trên vùng biển gần đảo Minami-Torishima (Nhật Bản), với sức gió gần tâm đạt 70 m/s (khoảng 252 km/h, tức cấp 5 của thang Saffir-Simpson hoặc cấp 16-17 theo thang đo Beaufort), theo Japan Times.

Dự báo, Dolphin sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây, áp sát quần đảo Ogasawara của Nhật Bản vào đầu tuần tới trước khi tiến gần vùng biển phía đông Okinawa.

Tuy nhiên, quỹ đạo của Dolphin sau thời điểm này vẫn còn nhiều bất định. Các nhà khí tượng cho rằng hướng di chuyển của cơn bão sẽ phụ thuộc vào diễn biến của hai hệ thống áp cao đang chi phối thời tiết khu vực.

Dự báo đường đi của siêu bão Dolphin. Ảnh: New York Times.

Hiện một "vòm nhiệt" đang bao phủ bán đảo Triều Tiên do áp cao cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương kết hợp với áp cao Tây Tạng duy trì ổn định. Nếu hai hệ thống này tiếp tục duy trì, Dolphin nhiều khả năng sẽ men theo rìa vùng áp cao và hướng về phía Trung Quốc.

Theo ông Kang Nam-young, giáo sư địa lý tại Đại học Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc), ngay cả khi không đổ bộ, cơn bão vẫn có thể tác động đáng kể đến thời tiết nước này.

"Khi những luồng gió đông mang theo nhiều hơi ẩm vượt qua dãy núi Taebaek, chúng sẽ tiếp tục nóng lên, làm đợt nắng nóng ở khu vực phía tây Hàn Quốc trở nên gay gắt hơn".

Ở kịch bản ngược lại, nếu vùng áp cao bao phủ bán đảo Triều Tiên suy yếu sau tuần tới, Dolphin có thể chuyển hướng lên phía bắc. Khi đó, đợt nắng nóng có khả năng hạ nhiệt, nhưng nguy cơ mưa lớn và gió mạnh sẽ gia tăng.

Dự báo lượng mưa trong 24 giờ do siêu bão Dolphin gây ra. Vùng màu tím đậm có thể ghi nhận lượng mưa trên 250 mm. Ảnh: New York Times.

Trong khi đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo Dolphin có thể đổ bộ và ảnh hưởng đến nước này trong giai đoạn từ ngày 1-15/8, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Mực nước tại nhiều con sông thuộc các lưu vực Trường Giang, Hoàng Hà, Châu Giang, khu vực hồ Thái Hồ cùng nhiều địa phương ở Vân Nam, Chiết Giang, Phúc Kiến và vùng Đông Bắc Trung Quốc được dự báo sẽ dâng cao đáng kể.

Theo chuyên trang khí hậu Yale Climate Connections, siêu bão Dolphin mang nhiều đặc điểm của những cơn bão hình thành trong giai đoạn khởi đầu của một đợt El Niño mạnh.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cơn bão có điều kiện phát triển nhanh. Các chuyên gia nhận định Dolphin tăng cấp nhanh một phần nhờ có kích thước tương đối nhỏ gọn, giúp năng lượng tập trung hơn và cường độ bão gia tăng trong thời gian ngắn.