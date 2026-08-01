Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Siêu bão Dolphin trông như thế nào từ trên cao?

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy siêu bão Dolphin đã hình thành mắt bão rõ nét và có cấu trúc đối xứng - dấu hiệu cho thấy cơn bão vẫn đang duy trì cường độ rất mạnh.

Ảnh vệ tinh siêu bão Dolphin nhìn từ trên cao, cập nhật đến 10h sáng 1/8 (giờ Tokyo, tức 8h sáng giờ Hà Nội). Ảnh: New York Times.
Ảnh vệ tinh siêu bão Dolphin nhìn từ trên cao, cập nhật đến 10h sáng 1/8 (giờ Tokyo, tức 8h sáng giờ Hà Nội). Ảnh: New York Times.

Các chuyên gia cho biết mắt bão càng rõ và đối xứng trên ảnh vệ tinh thì khả năng cơn bão tiếp tục duy trì cường độ mạnh càng cao.

Theo New York Times, đây hiện là cơn bão mạnh nhất hình thành trên Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026 và được dự báo sẽ ảnh hưởng đến nhiều nước Đông Á trong những ngày tới.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) thông báo rằng vào lúc 9h ngày 1/8 (giờ địa phương), Dolphin có áp suất trung tâm 905 hPa, sức gió duy trì mạnh nhất 56 m/s, tương ứng cấp 5 - mức cao nhất trong thang phân loại của cơ quan này.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết bão đang di chuyển theo hướng tây - tây bắc trên vùng biển gần đảo Minami-Torishima (Nhật Bản), với sức gió gần tâm đạt 70 m/s (khoảng 252 km/h, tức cấp 5 của thang Saffir-Simpson hoặc cấp 16-17 theo thang đo Beaufort), theo Japan Times.

Dự báo, Dolphin sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây, áp sát quần đảo Ogasawara của Nhật Bản vào đầu tuần tới trước khi tiến gần vùng biển phía đông Okinawa.

Tuy nhiên, quỹ đạo của Dolphin sau thời điểm này vẫn còn nhiều bất định. Các nhà khí tượng cho rằng hướng di chuyển của cơn bão sẽ phụ thuộc vào diễn biến của hai hệ thống áp cao đang chi phối thời tiết khu vực.

Dự báo đường đi của siêu bão Dolphin. Ảnh: New York Times.
Dự báo đường đi của siêu bão Dolphin. Ảnh: New York Times.

Hiện một "vòm nhiệt" đang bao phủ bán đảo Triều Tiên do áp cao cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương kết hợp với áp cao Tây Tạng duy trì ổn định. Nếu hai hệ thống này tiếp tục duy trì, Dolphin nhiều khả năng sẽ men theo rìa vùng áp cao và hướng về phía Trung Quốc.

Theo ông Kang Nam-young, giáo sư địa lý tại Đại học Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc), ngay cả khi không đổ bộ, cơn bão vẫn có thể tác động đáng kể đến thời tiết nước này.

"Khi những luồng gió đông mang theo nhiều hơi ẩm vượt qua dãy núi Taebaek, chúng sẽ tiếp tục nóng lên, làm đợt nắng nóng ở khu vực phía tây Hàn Quốc trở nên gay gắt hơn".

Ở kịch bản ngược lại, nếu vùng áp cao bao phủ bán đảo Triều Tiên suy yếu sau tuần tới, Dolphin có thể chuyển hướng lên phía bắc. Khi đó, đợt nắng nóng có khả năng hạ nhiệt, nhưng nguy cơ mưa lớn và gió mạnh sẽ gia tăng.

Dự báo lượng mưa trong 24 giờ do siêu bão Dolphin gây ra. Vùng màu tím đậm có thể ghi nhận lượng mưa trên 250 mm. Ảnh: New York Times.
Dự báo lượng mưa trong 24 giờ do siêu bão Dolphin gây ra. Vùng màu tím đậm có thể ghi nhận lượng mưa trên 250 mm. Ảnh: New York Times.

Trong khi đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo Dolphin có thể đổ bộ và ảnh hưởng đến nước này trong giai đoạn từ ngày 1-15/8, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Mực nước tại nhiều con sông thuộc các lưu vực Trường Giang, Hoàng Hà, Châu Giang, khu vực hồ Thái Hồ cùng nhiều địa phương ở Vân Nam, Chiết Giang, Phúc Kiến và vùng Đông Bắc Trung Quốc được dự báo sẽ dâng cao đáng kể.

Theo chuyên trang khí hậu Yale Climate Connections, siêu bão Dolphin mang nhiều đặc điểm của những cơn bão hình thành trong giai đoạn khởi đầu của một đợt El Niño mạnh.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cơn bão có điều kiện phát triển nhanh. Các chuyên gia nhận định Dolphin tăng cấp nhanh một phần nhờ có kích thước tương đối nhỏ gọn, giúp năng lượng tập trung hơn và cường độ bão gia tăng trong thời gian ngắn.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/sieu-bao-dolphin-trong-nhu-the-nao-tu-tren-cao-post1674053.html

Tin liên quan

Tags:

#siêu bão Dolphin #ảnh vệ tinh #Cơ quan Khí tượng Nhật Bản

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Gen Z và làn gió mới nơi công sở

Gen Z và làn gió mới nơi công sở

Với tư duy đổi mới, làm chủ công nghệ, nhiều bạn trẻ Gen Z ở Hà Tĩnh đang khẳng định năng lực trong công việc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị...
Người trẻ viết tiếp khát vọng từ ký ức chiến tranh

Người trẻ viết tiếp khát vọng từ ký ức chiến tranh

Những bức ảnh đã ngả màu, những tấm huân chương cũ hay lời kể của các thương, bệnh binh đang trở thành những bài học giúp người trẻ Hà Tĩnh hiểu hơn giá trị của hòa bình, từ đó bồi đắp trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Các loại rau tốt cho gan và tim mạch

Các loại rau tốt cho gan và tim mạch

Gan đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và thải độc của cơ thể. Một chế độ ăn cân đối với nhiều rau xanh, nấm và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể góp phần duy trì chức năng gan, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
Tôi viết tiếp tuổi trẻ sau biến cố

Tôi viết tiếp tuổi trẻ sau biến cố

Tai nạn bất ngờ khiến cuộc đời anh Đào Sỹ Hải (SN 1998, xã Can Lộc, Hà Tĩnh) bước sang một ngã rẽ khác. Không đầu hàng nghịch cảnh, anh kiên trì phục hồi chức năng, rồi từng bước viết tiếp ước mơ bằng những buổi livestream giới thiệu đặc sản quê hương và lan tỏa câu chuyện vượt lên số phận của chính mình.
Thay đổi lối sống để làm chậm lão hóa

Thay đổi lối sống để làm chậm lão hóa

Lão hóa là quá trình tự nhiên của cơ thể nhưng tốc độ lão hóa ở mỗi người không giống nhau. Bên cạnh yếu tố di truyền, nhiều nghiên cứu cho thấy giấc ngủ, chế độ ăn, vận động và cách quản lý căng thẳng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và tuổi sinh học.
Những người nào nên ăn đậu bắp?

Những người nào nên ăn đậu bắp?

Đậu bắp là món ăn dồi dào dinh dưỡng, giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng cường sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa hiệu quả bất ngờ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!