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Siêu bão Ba Vì gây gió mạnh trên Biển Đông từ hôm nay

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Dự báo từ hôm nay, do ảnh hưởng của siêu bão Ba Vì (Bavi) nên gió mùa tây nam ở phía nam Biển Đông sẽ mạnh dần lên. Từ mai gió mạnh có khả năng bao trùm Biển Đông.

Hình ảnh của siêu bão Ba Vì trên ảnh mây vệ tinh Himawari của Nhật Bản lúc 7h50 sáng 9-7 - Ảnh: NCHMF
Hình ảnh của siêu bão Ba Vì trên ảnh mây vệ tinh Himawari của Nhật Bản lúc 7h50 sáng 9-7 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 7h sáng 9-7, tâm siêu bão Ba Vì đang ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 810km về phía đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.100km về phía đông nam.

Trong đêm qua đến sáng nay, siêu bão Ba Vì vẫn đang đi khá nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h và cường độ vẫn duy trì đầu cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới siêu bão Ba Vì di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc với tốc độ khá nhanh vào khoảng 20km/h và còn giữ cường độ siêu bão trong 24 giờ tới.

Khoảng ngày 10-7, siêu bão Ba Vì sẽ đi qua khu vực phía bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ giảm dần còn cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17.

Đến khoảng chiều và đêm 11-7, bão Ba Vì sẽ đổ bộ vào khu vực phía đông của tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với cường độ mạnh khoảng cấp 13-14 (134-166km/h), sau đó đi sâu vào đất liền của tỉnh Phúc Kiến và suy yếu dần.

Cục Khí tượng thủy văn Việt Nam tiếp tục nhận định siêu bão Ba Vì không có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Ba Vì cũng tác động đến thời tiết của Biển Đông.

"Từ hôm nay, gió tây nam ở khu vực phía nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6. Từ ngày 10 đến 11-7, toàn bộ khu vực bắc, giữa và nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh" - cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định và cho biết vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Ba Vì.

Dự báo vị trí và hướng đi của siêu bão Ba Vì sáng 9-7 - Ảnh: JMA
Dự báo vị trí và hướng đi của siêu bão Ba Vì sáng 9-7 - Ảnh: JMA

Vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm qua và sáng nay (9-7), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như An Phú (Lào Cai) 184mm, Mường Giòn (Sơn La) 162mm, Mường Mùn (Điện Biên) 147mm, Cô Tô (Quảng Ninh) 182mm,...

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, dự báo từ ngày 9 đến hết ngày 10-7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Chiều và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi.

tuoitre.vn
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