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Khi tri thức trở thành "trang sức" của phụ nữ thế hệ mới

Nguyễn Liễu
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(Baohatinh.vn) - Không chỉ là chìa khóa mở ra cơ hội nghề nghiệp, tri thức đang trở thành chìa khóa thành công, giúp nhiều phụ nữ trẻ Hà Tĩnh tự tin khẳng định mình và thích ứng với những đổi thay của thời đại.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, tri thức ngày càng trở thành nền tảng giúp người phụ nữ hiện đại nâng cao năng lực, thích ứng với những thay đổi và mở rộng cơ hội phát triển.

Tại Hà Tĩnh, ngày càng nhiều phụ nữ trẻ lựa chọn đầu tư cho việc học, từ nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng đến tiếp tục theo đuổi các bậc học cao hơn. Với họ, tri thức không chỉ là hành trang cho tương lai mà còn là "trang sức" bền vững, góp phần tạo nên sự tự tin, giá trị của chính mình.

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Với nhiều phụ nữ trẻ Hà Tĩnh, tri thức không chỉ là hành trang phát triển mà còn là “trang sức” tạo nên sự tự tin và giá trị bền vững.

Không dừng lại ở vai trò một MC, người mẫu, Phan Thị Việt Ngọc (SN 2002, xã Mai Phụ) đang từng bước khẳng định mình bằng nền tảng tri thức và tinh thần học tập không ngừng. Tốt nghiệp loại xuất sắc Học viện Báo chí và Tuyên truyền với điểm khóa luận 9,8/10, Ngọc hiện làm công tác giảng dạy, quản lý tại Công ty TNHH Truyền thông và Đào tạo 9 Talent, đồng thời cộng tác với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội. Dù đã có công việc ổn định, Ngọc vẫn đặt mục tiêu tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ để nâng cao chuyên môn và hoàn thiện bản thân.

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Việt Ngọc (người ở giữa) lựa chọn tri thức làm nền tảng để phát triển bản thân.

Việt Ngọc chia sẻ: "Em luôn tin rằng sự kết hợp giữa tri thức, vẻ đẹp bên ngoài và phẩm chất bên trong sẽ tạo nên một người phụ nữ toàn diện. Mỗi lần học thêm một điều mới, em đều cảm thấy mình trưởng thành và tự tin hơn. Với em, đầu tư cho tri thức là khoản đầu tư không bao giờ lỗ, bởi kiến thức không chỉ giúp mình có tư duy để giải quyết vấn đề, bản lĩnh để vượt qua khó khăn mà còn tạo nền tảng để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Vì vậy, mục tiêu sắp tới của em là tiếp tục theo học cao hơn để có thêm kiến thức và trải nghiệm phục vụ công việc".

Dù sở hữu nhiều thành tích nổi bật trong công tác, chị Lê Thị Thủy Tiên (SN 1998, cán bộ Tổ An ninh thuộc Công an phường Vũng Áng) vẫn quyết định tạm gác lại công việc để theo học chương trình thạc sĩ tội phạm học tại Trường Đại học Melbourne (Australia) của Học bổng Chính phủ Australia.

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Chị Thủy Tiên chọn vượt qua những giới hạn của bản thân để tiếp cận môi trường học thuật quốc tế.

"Quyết định lên đường sang Australia là một trong những lựa chọn khó khăn nhất của tôi. Xa gia đình, tạm gác lại công việc và để con nhỏ ở quê nhà là điều không dễ dàng với bất kỳ người mẹ nào. Nhưng chính những trải nghiệm trong quá trình công tác tại cơ sở khiến tôi hiểu rằng, muốn làm tốt công việc thì không thể bằng lòng với những kiến thức mình đã có. Tôi mong những điều học được từ môi trường quốc tế sẽ giúp mình trở về làm tốt hơn công việc chuyên môn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và đóng góp nhiều hơn cho quê hương" - chị Thủy Tiên cho biết.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều học sinh đã chủ động chuẩn bị hành trang cho tương lai bằng việc học tập, rèn luyện kỹ năng và tích lũy trải nghiệm. Bên cạnh việc học trên lớp, em Nguyễn Thị Thúy Hải (học sinh Trường THPT Cẩm Xuyên) còn tham gia các lớp kỹ năng mềm, rèn luyện kỹ năng ca hát và dành thời gian học ngoại ngữ.

Thuý Hải chia sẻ: "Em luôn bắt đầu ngày mới bằng việc lập danh sách những công việc cần hoàn thành và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Khi quản lý tốt thời gian, em có thể cân bằng giữa việc học, công việc trợ giảng, hoạt động Đoàn và thời gian tự học. Em cũng tiết kiệm tiền để mua sách, dành thời gian học ngoại ngữ và tham gia các khóa học kỹ năng, bởi em tin những kiến thức mình tích lũy hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho công việc và cuộc sống sau này. Với em, đầu tư cho tri thức là cách đầu tư bền vững nhất”.

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Nhiều học sinh chủ động tích lũy kiến thức, kỹ năng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tại Hà Tĩnh, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều phụ nữ trẻ dành buổi tối cho lớp ngoại ngữ, cuối tuần tham gia các khóa học kỹ năng hay tranh thủ đọc sách sau giờ làm... Với họ, việc học không chỉ là cách nâng cao năng lực mà còn để khẳng định giá trị của chính mình.

Tuy nhiên, học tập suốt đời không đồng nghĩa với việc theo đuổi bằng cấp hay tích lũy chứng chỉ. Điều cốt lõi không nằm ở việc học được bao nhiêu, mà ở khả năng vận dụng kiến thức vào công việc, cuộc sống và tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Để hành trình ấy bền vững, mỗi người cần xác định mục tiêu phù hợp, lựa chọn phương pháp học tập hiệu quả và giữ sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống.

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Trong hành trình hoàn thiện bản thân, tri thức trở thành điểm tựa giúp người phụ nữ tự tin thích ứng với những thay đổi của cuộc sống.

Học tập suốt đời đang là một trong những nội dung được các cấp hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh quan tâm thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ, chuyển đổi số, khởi nghiệp và phát triển kinh tế... Những năm gần đây, các cấp hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, diễn đàn, mô hình câu lạc bộ, chương trình hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ số, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tiếp cận tri thức mới. Qua đó, nhiều hội viên đã mạnh dạn đổi mới tư duy, ứng dụng kiến thức vào sản xuất, kinh doanh, từng bước khẳng định vai trò của mình trong gia đình và đời sống xã hội.

Vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại không chỉ được nhìn nhận qua diện mạo hay phong thái bên ngoài, mà còn ở sự hiểu biết, khả năng làm chủ cuộc sống và tinh thần không ngừng vươn lên. Khi tri thức trở thành một phần trong hành trình hoàn thiện bản thân, đó chính là thứ "trang sức" giúp người phụ nữ tự tin tỏa sáng và tạo dựng giá trị lâu dài.

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Tags:

#phụ nữ #tri thức #phụ nữ hiện đại #Hà Tĩnh

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

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