Giữa áp lực thành công, người trẻ Hà Tĩnh chọn gì cho mình?

Là sinh viên năm thứ hai của một trường cao đẳng ở Hà Tĩnh, em Đậu Thị Thanh Huyền (xã Cẩm Bình) từng nghĩ quãng đời sinh viên sẽ là khoảng thời gian để học hỏi, trải nghiệm và từng bước khám phá bản thân. Thế nhưng, càng học, Huyền càng cảm nhận rõ những áp lực vô hình. Mỗi lần lướt mạng xã hội, em lại bắt gặp những câu chuyện về học bổng, chứng chỉ ngoại ngữ, thành tích học tập của bạn bè và anh chị đi trước.

Thanh Huyền đăng ký hàng chục khóa học để không còn cảm giác thua kém bạn bè đồng trang lứa.

“Có thời điểm em không còn dám mở Facebook vì cứ thấy người khác đăng thành tích là em lại cảm thấy rất áp lực. Em đã đăng ký thêm nhiều khóa học, nhưng càng cố lại càng thấy chông chênh. Dần dần, em mất tự tin, không còn cảm nhận được niềm vui từ những thành quả của chính mình”, Huyền chia sẻ.



Cảm giác ấy không chỉ xuất hiện ở những người trẻ đang trên hành trình học tập hay chưa đạt được mục tiêu. Ngay cả khi đã có công việc ổn định, thu nhập tốt, nhiều người vẫn mang trong mình nỗi lo phải tiến nhanh hơn, làm được nhiều hơn và không được phép tụt lại phía sau.

Anh Dương Đức Khánh (30 tuổi, phường Thành Sen) đã có gần 3 năm làm việc trong lĩnh vực tín dụng. Bên cạnh công việc chính, anh dành thời gian phát triển hoạt động kinh doanh riêng. Khát khao khẳng định năng lực và sớm tạo dựng thành công khiến anh liên tục đặt ra những mục tiêu ngày càng cao cho bản thân.

Guồng quay ấy dần bào mòn sức lực, khiến anh thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng. Tâm trí lúc nào cũng bị bao phủ bởi công việc, doanh số và nỗi lo bản thân sẽ tụt lại trong guồng quay của cuộc sống.

Mỗi ngày, anh Khánh dành 10-12 tiếng ngồi trước màn hình máy tính để làm việc và thường xuyên gặp tình trạng đau đầu, mất ngủ.

Khi những áp lực vô hình ngày càng hiện hữu, một số người trẻ bắt đầu nhìn lại điều mình thực sự mong muốn, thay vì tiếp tục chạy theo những thước đo thành công được định sẵn.

Với chị Phan Thanh Sao Chi (Công ty TNHH Lang Thang Hà Tĩnh Group), hành trình ấy bắt đầu từ một quyết định không hề dễ dàng. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị làm việc tại một tập đoàn lớn ở Hà Nội với mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Đổi lại, chị gần như không còn nhiều thời gian dành cho bản thân và gia đình.

Chị Phan Thanh Sao Chi quyết định trở về Hà Tĩnh sau một thời gian dài làm việc với nhiều áp lực tại Hà Nội.

Nhận ra mình đang đánh đổi quá nhiều cho nhịp sống nơi phố thị, chị quyết định trở về Hà Tĩnh. Từ tình yêu quê hương, chị cùng các cộng sự sáng tạo những video, hình ảnh và câu chuyện giới thiệu cảnh đẹp, văn hóa, ẩm thực, con người địa phương trên nền tảng mạng xã hội. Quan trọng hơn, chị dần tìm lại sự cân bằng khi có thêm thời gian dành cho gia đình và chăm sóc bản thân.

“Sau khi trở về Hà Tĩnh, tôi mới nhận ra điều mình cần không chỉ là một công việc có thu nhập tốt mà còn là một cuộc sống cân bằng. Tôi vẫn làm việc nghiêm túc, vẫn đặt mục tiêu cho bản thân nhưng không còn ép mình phải đạt mọi thứ thật nhanh. Khi thôi so sánh với người khác, tôi có thời gian lắng nghe bản thân nhiều hơn và thấy rằng thành công không chỉ được đo bằng mức lương hay chức vụ”, chị Sao Chi chia sẻ.

Từ khi rời phố về quê, chị Sao Chi (bên phải) tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống và có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn.

Thay vì chạy theo những thước đo của người khác, nhiều người trẻ đang học cách nhìn nhận lại ý nghĩa của thành công và xác định điều thực sự quan trọng với bản thân. Đó có thể là một công việc mang lại thu nhập, nhưng cũng cần có niềm vui, cơ hội phát triển và sự cân bằng trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Vân (26 tuổi, xã Việt Xuyên) từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi chị thường xuyên bị cuốn vào guồng quay công việc cùng những áp lực vô hình. Sau nhiều cân nhắc, vợ chồng chị quyết định trở về quê hương phát triển công việc kinh doanh, chấp nhận thu nhập giảm để đổi lấy cuộc sống cân bằng hơn.

"Với tôi, thành công không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền mà quan trọng hơn là mỗi ngày mình cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, có thời gian dành cho gia đình và những người mình yêu thương"- chị Vân chia sẻ.

Những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình giúp chị Cẩm Vân giải tỏa áp lực và tìm lại năng lượng tích cực.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Văn Hòa (Trường Đại học Hà Tĩnh) cho rằng: “Mỗi người là một cá thể của xã hội và không thể tách rời xã hội. Điều quan trọng hơn là mỗi người trẻ cần xây dựng cho mình một "hệ quy chiếu" riêng về thành công. Bởi nếu luôn lấy thành tích của người khác làm thước đo thì dù đạt được bao nhiêu, cảm giác thiếu hụt vẫn sẽ còn mãi”.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Văn Hòa - giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh nói về những áp lực vô hình mà người trẻ đang phải trải qua.

Áp lực là điều khó tránh khỏi trên hành trình trưởng thành. Điều quan trọng không phải là làm sao để không còn áp lực, mà là học cách đối diện với nó bằng một tâm thế tích cực. Khi mỗi người xây dựng được thước đo riêng về thành công, thành tựu của người khác có thể trở thành nguồn cảm hứng thay vì tạo nên sức ép. Khi ấy, trưởng thành không còn là cuộc đua hơn thua với người khác, mà là hành trình mỗi người từng bước hoàn thiện chính mình.