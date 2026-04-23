Người trẻ Hà Tĩnh làm video quảng bá du lịch quê hương

Không cần những chiến dịch truyền thông tốn kém hay thiết bị quay phim chuyên nghiệp, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đang chọn cách quảng bá quê hương bằng chính điện thoại, ống kính và tình yêu dành cho mảnh đất quê nhà. Từ những góc quay bình dị, họ kể lại câu chuyện văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên của quê hương theo cách rất riêng, dung dị, chân thật nhưng đầy cảm xúc. Từ đó, hình ảnh một Hà Tĩnh trẻ trung, thân thiện và năng động đang được lan tỏa từng ngày trên không gian số.

Xu hướng làm video du lịch của giới trẻ đang góp phần quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh theo hướng hiện đại, gần gũi và thân thiện.

Sinh ra và lớn lên ở vùng biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm), anh Nguyễn Trọng Quý Đức chọn ghi lại quê hương qua những khoảnh khắc quen thuộc như bình minh ló rạng, làng chài hay nhịp sống ngư dân. Dù mới thực hiện hơn một năm song các video do anh thực hiện thu hút hàng chục nghìn lượt xem, hàng trăm bình luận hỏi thông tin; nhiều người lưu lại như “cẩm nang" trước khi quyết định trải nghiệm thực tế. Với anh Đức, mỗi video không chỉ là ghi lại cảnh đẹp mà còn là cách để người ở xa hiểu hơn về con người và nhịp sống nơi đây, vì vậy anh luôn ưu tiên sự chân thực thay vì dàn dựng cầu kỳ.

“Kênh TikTok của tôi chủ yếu đăng video về biển và đời sống địa phương. Tôi tự tìm địa điểm, chọn thời điểm quay, thường là sáng sớm hoặc chiều muộn và tự quay, dựng bằng điện thoại. Có hôm tôi dậy từ 4 - 5 giờ sáng để ghi lại khoảnh khắc bình minh. Trung bình một video mất khoảng một ngày để hoàn thiện. Việc nhận được nhiều tin nhắn hỏi đường đi, chỗ ăn ở khiến tôi càng chú trọng làm nội dung rõ ràng, chi tiết hơn” - anh Đức chia sẻ.

﻿ Biển Thiên Cầm trở thành điểm đến được lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok và Facebook.

Cùng suy nghĩ với anh Đức, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ thời gian để ghi lại hình ảnh quê hương qua các thước phim ngắn mang đậm hơi thở đời sống và văn hóa địa phương. Chị Ngô Thị Hiếu (xã Mai phụ) cho biết: “Mỗi chuyến đi quay của tôi thường được sắp xếp vào cuối tuần. Trước khi ghi hình, tôi chủ động nghiên cứu lịch sử, văn hóa và những nét đặc trưng riêng của từng điểm đến để có thể xây dựng lịch trình và lựa chọn địa điểm quay phù hợp. Dù có video mất vài ngày để hoàn thiện, nhưng theo tôi, sự đầu tư kỹ lưỡng là cần thiết để mỗi thước phim không chỉ truyền tải vẻ đẹp mà còn giúp người xem hiểu sâu hơn về vùng đất được giới thiệu”.

Chị Ngô Thị Hiếu ghi lại vẻ đẹp Hà Tĩnh qua từng thước phim ngắn.

Chỉ cần gõ từ khóa “địa điểm du lịch Hà Tĩnh" trên TikTok hay Facebook, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng trăm video do các bạn trẻ thực hiện. Phần lớn video có thời lượng từ 1 - 2 phút, nội dung ngắn gọn, tập trung vào cảnh sắc, ẩm thực và trải nghiệm thực tế. Nhiều video thu hút hàng chục nghìn lượt xem, kèm theo hàng trăm bình luận hỏi thông tin về trước khi lên kế hoạch du lịch.

Anh Nguyễn Hồng Ân (du khách Hà Nội) chia sẻ: “Tôi biết đến biển Thiên Cầm qua một video trên TikTok và lưu lại để tham khảo. Gia đình tôi đã dựa theo video để chọn chỗ ăn, địa điểm tham quan và cách di chuyển. Khi đến nơi, tôi thấy cảnh quan gần như giống video, thậm chí còn cảm nhận rõ hơn không khí trong lành và sự thân thiện”.

Nội dung chân thực giúp du khách dễ dàng tìm hiểu điểm đến trước khi trải nghiệm.



Có thể thấy, việc người trẻ Hà Tĩnh tham gia quảng bá du lịch trên nền tảng số đang tạo ra một kênh truyền thông mới, hiệu quả và giàu tiềm năng. Những video ngắn, chân thực không chỉ giúp lan tỏa hình ảnh quê hương mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch địa phương theo hướng hiện đại hơn.

Tuy nhiên, việc quảng bá du lịch qua mạng xã hội cũng đặt ra một số thách thức như thông tin chưa được kiểm chứng, nội dung trùng lặp hoặc xu hướng “review quá đà” nhằm thu hút lượt xem. Điều này có thể gây hiểu lầm cho du khách và ảnh hưởng đến trải nghiệm thực tế. Vì vậy, việc định hướng nội dung, nâng cao ý thức trách nhiệm của người sáng tạo và tăng cường vai trò quản lý của đơn vị chức năng là điều cần sớm triển khai để đảm bảo phát triển bền vững.

Việc người trẻ tham gia làm nội dung số về du lịch là một tín hiệu tích cực, phù hợp với xu hướng truyền thông trên các nền tảng số hiện nay. Đây không chỉ là lực lượng lan tỏa hình ảnh tự nhiên mà còn góp phần kết nối du khách với điểm đến thông qua những trải nghiệm chân thực, gần gũi. Nếu được định hướng và nâng cao chất lượng nội dung, lực lượng này hoàn toàn có thể trở thành một kênh quảng bá hiệu quả, bổ trợ cho hoạt động xúc tiến du lịch của địa phương trong thời gian tới... Ông Nguyễn Trung Đức - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh