Nhiều sản phẩm mới hút khách mùa du lịch biển

(Baohatinh.vn) - Không chỉ làm đẹp cảnh quan, các địa phương ven biển còn phát triển thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm mới, góp phần tạo sức hấp dẫn cho du lịch Hà Tĩnh.

Biển Kỳ Xuân: Không gian trải nghiệm mới

Biển Kỳ Xuân dài hơn 12 km với nhiều bãi tắm đẹp. Bên cạnh những không gian hoang sơ, để đáp ứng các hoạt động vui chơi của du khách, chính quyền địa phương, các cơ sở dịch vụ đã có sự chuẩn bị khá chu đáo.
Các khu dịch vụ, giải trí ven biển được đầu tư với thiết kế trẻ trung, tạo sức hút cho du khách.
Ông Lê Tài Tuấn - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho biết: "Biển Kỳ Xuân từ lâu đã nổi tiếng với nhiều bãi tắm đẹp, hải sản tươi ngon. Để tạo thêm các điểm nhấn, năm nay, chính quyền địa phương cùng các nhà đầu tư đã tập trung chỉnh trang cảnh quan, xây dựng khu dịch vụ giải trí ven biển để mang đến cho du khách thêm nhiều lựa chọn, đặc biệt là giới trẻ yêu thích khám phá".
Nhiều điểm check-in được xây dựng tại các bãi tắm giúp du khách lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ khi đến với biển Kỳ Xuân.
Mô hình nhà container, khu cắm trại ven biển góp phần đa dạng hóa sản phẩm lưu trú tại biển Kỳ Xuân.

Biển Thạch Hải: Không gian công cộng hiện đại

Tại biển Thạch Hải (Thạch Khê), không khí chuẩn bị cho mùa du lịch đang trở nên khẩn trương, sôi động. Tại đây, điểm nhấn là dự án xây dựng mới công trình quảng trường biển Thạch Hải.
Phối cảnh quảng trường biển Thạch Hải.
Việc đầu tư xây dựng mới quảng trường biển đã thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư các loại hình dịch vụ, góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch tại biển Thạch Hải.
Ông Nguyễn Hồng Sinh (Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thạch Khê) cho biết: Với diện tích hơn 2.000 m2, quảng trường biển Thạch Hải sẽ tạo ra không gian trải nghiệm cộng đồng hiện đại, đa sắc màu, góp phần tạo hiệu ứng thu hút đầu tư dịch vụ trên địa bàn. Đây cũng là điểm dừng chân hấp dẫn du khách với nhiều loại hình dịch vụ lần đầu tiên có mặt ở biển Thạch Hải trước khi tiếp tục hành trình khám phá các điểm đến trên địa bàn Thạch Khê. Hiện nay, địa phương cùng đơn vị thi công và các đơn vị liên quan đang tập trung tối đa để hoàn thiện các hạng mục nhằm phục vụ du khách, nhất là ngày khai trương 28/4.

Biển Xuân Thành: Tăng trải nghiệm, giữ chân du khách

Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền) khoác diện mạo mới trước ngày khai trương.
Các góc không gian tại khu du lịch Xuân Thành được trang trí bắt mắt, phù hợp nhu cầu chụp ảnh, trải nghiệm của du khách.
Bên cạnh mở rộng hệ thống lưu trú với việc đưa vào khai trương các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, để phục vụ du khách khu du lịch Xuân Thành Không còn tạo thêm các sản phẩm trải nghiệm mới. Trong đó, hệ thống trò chơi cầu trượt lốp đã chính thức đưa vào hoạt động, thu hút du khách, đặc biệt là giới trẻ trải nghiệm.

Khu du lịch biển Thiên Cầm: Nâng tầm điểm đến trọng điểm

Khu du lịch Thiên Cầm tiếp tục được đầu tư, chỉnh trang hạ tầng trước mùa du lịch biển 2026.
Các hạng mục cảnh quan, dịch vụ tại Thiên Cầm được nâng cấp, làm mới để phục vụ du khách.
Nhiều điểm dừng chân được thiết kế theo mô hình không gian mở mang đến cho du khách những trải nghiệm hòa mình với biển cả.
Anh Trần Xuân Vũ - chủ mô hình Beach Club Thiên Cầm cho biết: "Năm nay, ngoài đầu tư làm mới cảnh quan, đơn vị còn phát triển không gian giải trí biển theo hướng đa trải nghiệm, đa sắc màu. Đặc biệt, lần đầu tiên dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được đưa lên sân khấu Beach Club bên cạnh các chương trình ca nhạc sôi động, tạo nên sự mới mẻ, ấn tượng và đa dạng cho sản phẩm du lịch biển đêm".

Với sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương và doanh nghiệp, năm nay, nhiều sản phẩm du lịch biển mới đã được xây dựng, sẵn sàng phục vụ du khách trong mùa hè 2026. Qua đó sẽ góp phần tạo cú hích quan trọng để thu hút du khách, góp phần đưa du lịch biển Hà Tĩnh tiếp tục khởi sắc, trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực. Đây cũng là động lực cho các đơn vị lữ hành như Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ và du lịch Thành Sen thiết kế, tổ chức các chương trình du lịch du lịch mới, tối ưu hóa trải nghiệm cho du khách khi đến với Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Tiến Trình - Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ và du lịch Thành Sen

Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.
Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…
Khi những ngày nắng bắt đầu, biển Hà Tĩnh thức dậy trong vẻ đẹp quyến rũ, bởi những bãi tắm trải dài, cát mịn vàng ôm trọn ngàn lớp sóng trong xanh. Đó cũng là lúc các khu, điểm du lịch rộn ràng chào đón những bước chân du khách gần xa.
Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.