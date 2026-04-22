Nhiều sản phẩm mới hút khách mùa du lịch biển

(Baohatinh.vn) - Không chỉ làm đẹp cảnh quan, các địa phương ven biển còn phát triển thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm mới, góp phần tạo sức hấp dẫn cho du lịch Hà Tĩnh.
Biển Kỳ Xuân: Không gian trải nghiệm mới
Các khu dịch vụ, giải trí ven biển được đầu tư với thiết kế trẻ trung, tạo sức hút cho du khách.
Ông Lê Tài Tuấn - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho biết: "Biển Kỳ Xuân từ lâu đã nổi tiếng với nhiều bãi tắm đẹp, hải sản tươi ngon. Để tạo thêm các điểm nhấn, năm nay, chính quyền địa phương cùng các nhà đầu tư đã tập trung chỉnh trang cảnh quan, xây dựng khu dịch vụ giải trí ven biển để mang đến cho du khách thêm nhiều lựa chọn, đặc biệt là giới trẻ yêu thích khám phá".
Nhiều điểm check-in được xây dựng tại các bãi tắm giúp du khách lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ khi đến với biển Kỳ Xuân.
Mô hình nhà container, khu cắm trại ven biển góp phần đa dạng hóa sản phẩm lưu trú tại biển Kỳ Xuân.
Biển Thạch Hải: Không gian công cộng hiện đại
Phối cảnh quảng trường biển Thạch Hải.
Việc đầu tư xây dựng mới quảng trường biển đã thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư các loại hình dịch vụ, góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch tại biển Thạch Hải.
Ông Nguyễn Hồng Sinh (Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thạch Khê) cho biết: Với diện tích hơn 2.000 m2, quảng trường biển Thạch Hải sẽ tạo ra không gian trải nghiệm cộng đồng hiện đại, đa sắc màu, góp phần tạo hiệu ứng thu hút đầu tư dịch vụ trên địa bàn. Đây cũng là điểm dừng chân hấp dẫn du khách với nhiều loại hình dịch vụ lần đầu tiên có mặt ở biển Thạch Hải trước khi tiếp tục hành trình khám phá các điểm đến trên địa bàn Thạch Khê. Hiện nay, địa phương cùng đơn vị thi công và các đơn vị liên quan đang tập trung tối đa để hoàn thiện các hạng mục nhằm phục vụ du khách, nhất là ngày khai trương 28/4.
Biển Xuân Thành: Tăng trải nghiệm, giữ chân du khách
Các góc không gian tại khu du lịch Xuân Thành được trang trí bắt mắt, phù hợp nhu cầu chụp ảnh, trải nghiệm của du khách.
Bên cạnh mở rộng hệ thống lưu trú với việc đưa vào khai trương các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, để phục vụ du khách khu du lịch Xuân Thành Không còn tạo thêm các sản phẩm trải nghiệm mới. Trong đó, hệ thống trò chơi cầu trượt lốp đã chính thức đưa vào hoạt động, thu hút du khách, đặc biệt là giới trẻ trải nghiệm.
Khu du lịch biển Thiên Cầm: Nâng tầm điểm đến trọng điểm
Các hạng mục cảnh quan, dịch vụ tại Thiên Cầm được nâng cấp, làm mới để phục vụ du khách.
Anh Trần Xuân Vũ - chủ mô hình Beach Club Thiên Cầm cho biết: "Năm nay, ngoài đầu tư làm mới cảnh quan, đơn vị còn phát triển không gian giải trí biển theo hướng đa trải nghiệm, đa sắc màu. Đặc biệt, lần đầu tiên dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được đưa lên sân khấu Beach Club bên cạnh các chương trình ca nhạc sôi động, tạo nên sự mới mẻ, ấn tượng và đa dạng cho sản phẩm du lịch biển đêm".
Với sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương và doanh nghiệp, năm nay, nhiều sản phẩm du lịch biển mới đã được xây dựng, sẵn sàng phục vụ du khách trong mùa hè 2026. Qua đó sẽ góp phần tạo cú hích quan trọng để thu hút du khách, góp phần đưa du lịch biển Hà Tĩnh tiếp tục khởi sắc, trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực. Đây cũng là động lực cho các đơn vị lữ hành như Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ và du lịch Thành Sen thiết kế, tổ chức các chương trình du lịch du lịch mới, tối ưu hóa trải nghiệm cho du khách khi đến với Hà Tĩnh
Ông Nguyễn Tiến Trình - Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ và du lịch Thành Sen
Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
