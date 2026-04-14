Giọng Hà Tĩnh – nghe thân thương muốn tìm về

Việt Nam lần đầu sản xuất pin lưu trữ năng lượng trong nước, góp phần giảm áp lực lưới điện và chủ động nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao.
Cận kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, giá vé máy bay tăng mạnh, có chặng lên tới 9–10 triệu đồng/người, nhiều tuyến rơi vào tình trạng khan hiếm.
Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sáng 10/4, tại phường Thành Sen, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các tỉnh trong cụm thi đua Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Giá dầu thế giới bật tăng 3,5% do lo ngại nguồn cung năng lượng gián đoạn khi thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông còn mong manh.
Năm 2026, du lịch Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách. Đây thực sự là một phép thử cho năng lực bứt phá của ngành du lịch địa phương.
Sáng 9/4, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Bộ Công thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định về việc quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.
Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.
Giá dầu thế giới giảm sâu khi kỳ vọng nguồn cung được cải thiện sau khi Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran, chấm dứt đà tăng nóng trước đó.
Sáng 7/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.