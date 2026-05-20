Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Tài chính thị trường ngày 20/5: Cuộc đua lãi suất ngân hàng "nóng" trở lại 20/05/2026 07:45 Từ đầu tháng 5/2026, các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động, đặc biệt ở kênh gửi tiền trực tuyến. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/5: Mưa rào và dông rải rác 20/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/5: Nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ từ 25 - 34 độ C.

Những "gương mặt vàng" của Karate Hà Tĩnh 19/05/2026 15:47 Thời gian qua, nhiều vận động viên đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước và quốc tế, góp phần đưa Karate trở thành môn thể thao mũi nhọn của Hà Tĩnh.

Khởi công dự án sân golf 36 hố ở Hà Tĩnh 19/05/2026 14:25 Dự án được triển khai trên diện tích 180 ha ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) với quy mô gồm sân golf 36 hố và các công trình quản lý, vận hành kinh doanh, cơ sở lưu trú, dịch vụ

Tài chính thị trường ngày 19/5: Sàn thương mại điện tử tăng phí, người bán chịu áp lực lợi nhuận 19/05/2026 07:45 Shopee và TikTok Shop đồng loạt tăng phí bán hàng, khiến nhiều người bán đối mặt áp lực lợi nhuận khi tổng chi phí vận hành có thể vượt 25% doanh thu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/5: Có mưa rào vài nơi, ngày nắng gián đoạn 19/05/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/5: Nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động từ 25 - 33 độ C.

Công bố quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 18/05/2026 20:35 Chiều 18/5, tại Tòa án nhân dân Hà Tĩnh, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

"Chìa khóa" tạo hiệu quả trong quản lý và sản xuất 18/05/2026 16:42 Lấy công nghệ làm đòn bẩy phát triển, Hà Tĩnh đang tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý, sản xuất, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng sống người dân.

Hà Tĩnh làm việc với Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội về đào tạo nhân lực và AI 18/05/2026 14:47 Sáng 18/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng AI, triển khai giáo dục STEM - AI - Robotics.

Tài chính thị trường ngày 18/5: Tiêu thụ điện lập kỷ lục, đề xuất hỗ trợ vốn lắp điện mặt trời 18/05/2026 07:45 Bộ Công thương đề xuất cơ chế hỗ trợ vốn và tín dụng ưu đãi cho hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/5: Ngày nắng, chiều mưa rào và dông 18/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/5: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn; chiều có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25 - 32°C.

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về tiền mãn kinh ở phụ nữ 17/05/2026 10:00 Những dấu hiệu nào cần lưu ý về tiền mãn kinh và làm sao để vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn? Bác sĩ Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ trực tiếp giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/5: Ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác 17/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/5: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông; nhiệt độ từ 26 - 35 độ C.

Nỗi bất an khi qua cầu Tân Dừa 16/05/2026 18:00 Dù có lượng phương tiện lưu thông lớn, tuy nhiên cầu Tân Dừa (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) không có lan can, thiếu đèn đường vào ban đêm nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/5: Nắng nóng gay gắt, có nơi 37 độ C 16/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/5: Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 - 37 độ C.

Hương Khê nỗ lực giải phóng mặt bằng thi công các dự án 15/05/2026 15:00 Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân để giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các dự án.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu cơ hội, đầu tư các dự án 15/05/2026 14:55 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định Hà Tĩnh luôn sẵn sàng chào đón và với các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình khảo sát, kết nối đối tác, tiếp cận thông tin, hoàn thiện thủ tục và triển khai các dự án phù hợp trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tiếp công dân định kỳ tháng 5 15/05/2026 14:14 Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định giao các sở, ngành, địa phương tiếp tục soát xét kỹ lưỡng hồ sơ, sớm trả lời bằng văn bản cho công dân trên cơ sở quy định của pháp luật, đảm bảo quá trình giải quyết thấu tình, đạt lý.

Nông dân Can Lộc làm giàu từ nuôi trồng thủy sản nước ngọt 15/05/2026 10:47 Từ những vùng ao hồ bị bỏ hoang, nhiều hộ dân ở xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư phát triển thủy sản nước ngọt, nhiều mô hình cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Tài chính thị trường ngày 15/5: Đề xuất phân bổ dần khoản lỗ của EVN vào giá điện 15/05/2026 08:07 Bộ Công Thương đề xuất cơ chế phân bổ dần các chi phí điện chưa được tính đủ vào các kỳ điều chỉnh sau, nhằm xử lý khoản lỗ lũy kế của EVN theo lộ trình phù hợp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/5: Đêm không mưa, ngày nắng 15/05/2026 04:55 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/5: Tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ từ 26 - 36 độ C.

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 2 xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền 14/05/2026 12:34 Sáng 14/5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tài chính thị trường ngày 14/5: Petrolimex công bố giá xăng E10, PVOIL dừng bán RON95 14/05/2026 07:44 Petrolimex đã công bố giá bán xăng sinh học E10, áp dụng từ 0h ngày 13/5. Cùng với đó, PV OIL sẽ triển khai bán rộng khắp xăng E10 và chính thức dừng kinh doanh xăng RON 95 từ 15/5. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/5: Ngày nắng, chiều có mưa rào nhẹ 14/05/2026 05:06 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/5: Đêm và chiều tối khả năng có mưa rào nhẹ vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 25 - 36 độ C.

Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước 13/05/2026 19:41 Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm thăm và làm việc với các tập đoàn Marubeni, Mitsubishi 13/05/2026 18:14 Tiếp tục chuyến công tác tại Nhật Bản, sáng 13/5, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Marubeni và tập đoàn Mitsubishi.

Đánh thức mùa hè nơi miền sóng vỗ 13/05/2026 15:47 Tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh), vẻ đẹp mộc mạc của làng chài cùng các hoạt động khám phá làng nghề đang biến nơi đây thành điểm hẹn thu hút du khách trong những ngày hè.

Tài chính thị trường ngày 13/5: Giá dầu neo cao, châu Á đứng trước cú sốc năng lượng mới 13/05/2026 07:45 Xung đột Trung Đông kéo dài khiến giá nhiên liệu neo cao, đẩy nhiều nền kinh tế châu Á vào áp lực mới về lạm phát, trợ giá và chi phí sinh hoạt. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/5: Sáng nhiều mây, trưa chiều nắng nóng 13/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/5: Đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa và chiều trời nắng nóng. Nhiệt độ: 25 - 36 độ C.

