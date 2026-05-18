5 học sinh tử vong khi tắm sông sau giờ ôn thi

Khoảng 16h, nhóm học sinh lớp 7 và lớp 8 là người địa phương ra khu vực bãi bồi sông Lô thuộc xã Sông Lô để tắm. Một em bất ngờ bị đuối nước, các bạn đi cùng phát hiện đã lao ra ứng cứu nhưng cũng bị nước cuốn chìm.

Một học sinh đứng gần bờ đã chạy đi hô hoán người dân ứng cứu. Chính quyền xã Sông Lô sau đó huy động công an, quân đội cùng người dân địa phương tìm kiếm các nạn nhân.

Đến khoảng 17h30, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể.

Hiện trường vụ đuối nước ở Sông Lô, Phú Thọ. Ảnh: Ánh Dương

Khu vực xảy ra sự việc là bãi bồi có nhiều lau sậy mọc lấn ra giữa sông, xung quanh có lạch nước sâu chảy xiết.

Chính quyền địa phương đang tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình tổ chức mai táng.

Rủ nhau đi tắm sông, 4 học sinh đuối nước thương tâm Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm thi thể học sinh trú xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk (trước là Phú Yên) trong lúc tắm sông không may bị đuối nước.

Ngăn tai nạn đuối nước trẻ em ngay từ đầu mùa hè Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Tĩnh xảy ra 8 vụ đuối nước khiến 7 trẻ em tử vong. Những con số đau lòng tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho trẻ trong dịp hè.

Quy trình sơ cứu người bị đuối nước Với người bị đuối nước, sơ cứu tại chỗ và đúng kỹ thuật là yếu tố quan trọng nhất, quyết định khả năng sống sót và khả năng để lại di chứng não bộ của nạn nhân.