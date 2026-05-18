5 học sinh tử vong khi tắm sông sau giờ ôn thi

Một học sinh gặp nạn khi tắm ở bãi bồi sông Lô sau giờ ôn thi chiều 18/5, 4 bạn đi cùng lao xuống cứu nhưng cũng bị nước cuốn khiến cả 5 em tử vong.

Khoảng 16h, nhóm học sinh lớp 7 và lớp 8 là người địa phương ra khu vực bãi bồi sông Lô thuộc xã Sông Lô để tắm. Một em bất ngờ bị đuối nước, các bạn đi cùng phát hiện đã lao ra ứng cứu nhưng cũng bị nước cuốn chìm.

Một học sinh đứng gần bờ đã chạy đi hô hoán người dân ứng cứu. Chính quyền xã Sông Lô sau đó huy động công an, quân đội cùng người dân địa phương tìm kiếm các nạn nhân.

Đến khoảng 17h30, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể.

Hiện trường vụ đuối nước ở Sông Lô, Phú Thọ. Ảnh: Ánh Dương
Khu vực xảy ra sự việc là bãi bồi có nhiều lau sậy mọc lấn ra giữa sông, xung quanh có lạch nước sâu chảy xiết.

Chính quyền địa phương đang tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình tổ chức mai táng.

Quy trình sơ cứu người bị đuối nước

Với người bị đuối nước, sơ cứu tại chỗ và đúng kỹ thuật là yếu tố quan trọng nhất, quyết định khả năng sống sót và khả năng để lại di chứng não bộ của nạn nhân.
Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân kiểm tra, từ bếp ăn trường học, chợ dân sinh đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Động thái này nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, siết chặt quản lý và giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong cộng đồng.
