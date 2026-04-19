Quy trình sơ cứu người bị đuối nước

Cách cấp cứu người bị đuối nước

Tùy thuộc vào phương tiện có sẵn tại chỗ, tình trạng người bệnh tỉnh hay mê, có ngưng tim, ngưng thở hay không và tình hình thực tế (đuối nước tại sông, hồ hay biển, nước lặng hay nước chảy xiết, nước nông hay sâu, gần bờ hay xa bờ), lực lượng chức năng sẽ áp dụng cách thức cứu nạn nhân bằng các cách khác nhau. Theo đó, có thể sử dụng các dụng cụ, phương tiện để cứu như: đưa cánh tay, áo, cây sào dài cho nạn nhân nắm; ném phao, thòng lọng hoặc vớt nạn nhân lên... Khi gặp nhiều người cùng bị đuối nước, nếu điều kiện không cho phép, nên cứu từng người một, ưu tiên cứu người ở gần bờ, gần thuyền trước; cứu người yếu hơn trước, người còn khỏe cứu sau.

Có thể sử dụng các dụng cụ, phương tiện để cứu người đuối nước như: đưa cánh tay, áo, cây sào dài cho nạn nhân nắm; ném phao, thòng lọng hoặc vớt nạn nhân lên...

Nếu chỉ có một mình và không phải là người cấp cứu có kinh nghiệm, việc bơi ra và tự mình giải cứu là rất mạo hiểm, kể cả người bơi giỏi vì quá hoảng loạn, nạn nhân thường có xu hướng vùng vẫy, bám rất chặt và có nguy cơ gây nguy hiểm cho chính bản thân người cứu. Tốt nhất, chúng ta nên hô hoán, gọi người cùng giúp đỡ, hạn chế cứu hộ đơn độc, vừa đảm bảo đồng thời thực hiện công việc cấp cứu, hồi sinh tim phổi, vừa đảm bảo an toàn cho người cứu hộ.

Ngay sau khi đưa được nạn nhân vào bờ, nhanh chóng gọi cấp cứu 115 và tiến hành sơ cứu tại chỗ. Đặt nạn nhân ở tư thế nằm ngửa trên mặt phẳng cứng, ngửa cổ nạn nhân ra sau. Nếu bệnh nhân tím tái, không thể tự thở, tim ngừng đập (sờ mạch không có) và không có bất cứ phản xạ nào thì phải ấn tim ngoài lồng ngực. Dùng hai tay chồng lên nhau đặt ngay vào vị trí một nửa dưới xương ức và ấn tim với tần số ép khoảng 100 lần/phút, đồng thời phải khai thông đường thở bằng cách dùng gạc hay khăn vải móc đờm dãi, dị vật khỏi miệng nạn nhân và hà hơi thổi ngạt, hô hấp nhân tạo với phương pháp miệng thổi miệng cho nạn nhân.

Mỗi gia đình cần chủ động trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội, nhận biết khu vực nguy hiểm, cách xử lý tình huống khi gặp sự cố.

Nếu chỉ có một người tiến hành sơ cấp cứu, ấn tim ngoài lồng ngực 30 nhịp, sau đó hà hơi thổi ngạt 2 lần và tiếp tục lặp lại việc ấn tim ngoài lồng ngực với chu kỳ 30 lần ấn tim, 2 lần hà hơi thổi ngạt. Nếu có hai người cấp cứu, một người ấn tim ngoài lồng ngực, một người hà hơi thổi ngạt, kiên trì thực hiện cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh trở lại hoặc cho đến khi nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Khi người bị đuối nước tỉnh lại, cần đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra xem có bị phù phổi cấp sau khi đuối nước, hay còn được gọi là “chết đuối trên cạn” hay không.

Một người đã hít phải nước, có thể có các dấu hiệu của phù phổi cấp như: khó thở, đau ngực hoặc ho; thay đổi đột ngột hành vi, người mệt mỏi… những dấu hiệu này không dễ dàng phát hiện, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Nếu để lâu, nguy cơ tử vong sẽ cao nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Những sai lầm cần tránh

Nhiều người thường có thói quen dốc ngược nạn nhân, vác lên vai rồi chạy, đây là hành động hoàn toàn sai vì làm mất thời gian quý giá để hô hấp nhân tạo cứu sống bệnh nhân. Bên cạnh đó, khi ngạt nước, thực ra nước ở trong phổi không nhiều, nó sẽ được tống ra ngoài khi ta hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực và khi bệnh nhân thở trở lại.

Không hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực khi vận chuyển tới bệnh viện sẽ làm mất thời gian cứu nạn nhân, gây ra di chứng não nếu bệnh nhân còn sống. Điều này là do thiếu oxy ở các tổ chức trong một thời gian dài, đặc biệt là não.