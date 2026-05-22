Mẫu sữa a2 lưu hành tại Việt Nam 'không phát hiện vi khuẩn'

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) công bố sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi tại Việt Nam không thuộc diện thu hồi tại Mỹ, mẫu kiểm nghiệm không phát hiện vi khuẩn.
Thông tin được cơ quan chức năng đưa ra trong bối cảnh hãng a2 Milk Company tại Mỹ thu hồi ba lô sữa công thức bổ sung sắt dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi. Đây là sản phẩm hộp thiếc lưu hành tại thị trường Mỹ, gồm các mã 2210269454 (hạn dùng 15/7/2026), 2210324609 (hạn dùng 21/1/2027) và 2210321712 (hạn dùng 15/1/2027). Nguyên nhân là nhà sản xuất phát hiện sản phẩm chứa cereulide - một loại độc tố bền nhiệt do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có khả năng gây hại nghiêm trọng cho trẻ nhỏ.
Tại Việt Nam, một số sản phẩm nhãn hiệu a2 do Công ty TNHH Giải pháp kinh doanh và Thương mại dịch vụ Sống Lành phân phối. Theo Cục An toàn Thực phẩm, hiện chưa phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu hoặc kinh doanh các lô sữa bị thu hồi tại Mỹ. Doanh nghiệp cũng cho biết đã rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, dữ liệu kho hàng và hệ thống phân phối, "khẳng định không nhập khẩu, lưu thông 3 lô sản phẩm thuộc diện thu hồi".
Theo đại diện công ty Sống Lành, các sản phẩm a2 đang bán tại Việt Nam là dòng sản xuất cho thị trường Australia và New Zealand, khác với sản phẩm bị cảnh báo tại Mỹ. Các mặt hàng này được nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ hồ sơ pháp lý và truy xuất nguồn gốc.
Sau cảnh báo từ Mỹ, công ty Sống Lành đã gửi 8 mẫu sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm. Kết quả không phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus và độc tố cereulide trong các mẫu thử.
Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát việc công bố sản phẩm, kiểm tra thị trường và giám sát hoạt động kinh doanh trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Trước đó, hãng sữa a2 Milk Company tại Mỹ nhận định một loại nguyên liệu trong công thức sữa đã mang theo vi khuẩn và sinh ra độc tố. Về vấn đề này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng xác định dầu axit arachidonic (ARA) - thành phần phổ biến trong sữa công thức - là nguồn lây nhiễm chính gây ra nhiều đợt khủng hoảng an toàn thực phẩm đa quốc gia trước đây.
Độc tố cereulide chịu nhiệt rất cao nên nước nóng pha sữa không thể tiêu diệt. Trẻ uống sữa chứa cereulide thường buồn nôn và nôn mửa trong 30 phút đến 6 giờ. Triệu chứng có thể tự thuyên giảm sau 24 giờ, nhưng nguy cơ mất nước rất cao, đòi hỏi phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế can thiệp ngay lập tức.
Đến nay, nhà sản xuất chưa ghi nhận trường hợp trẻ em nào gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến các lô sữa này.
