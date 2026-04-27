7 thực phẩm 'cấm kỵ' đặt ở cánh cửa tủ lạnh

Những thực phẩm dễ hỏng như trứng, sữa, đồ ăn sẵn, bơ, nước ép... không nên bảo quản ở cánh cửa tủ lạnh để tránh ngộ độc.

Dù là vị trí tiện lợi nhất, nhưng cánh cửa lại là nơi "nóng" nhất và có nhiệt độ bấp bênh nhất trong tủ lạnh. Việc đặt thực phẩm sai chỗ không chỉ làm lãng phí ngân sách mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Cánh cửa tủ lạnh thường là nơi chúng ta ưu tiên cho những món đồ hay dùng như sữa, sữa chua hay mứt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, thói quen này đang gián tiếp "đốt tiền" của bạn qua việc làm thực phẩm nhanh hỏng và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Tiến sĩ Vanessa Coffman, Giám đốc liên minh tại tổ chức Stop Foodborne Illness và Mark McShane, đầu bếp kiêm chuyên gia an toàn thực phẩm, đã chỉ ra những sai lầm phổ biến và cách sắp xếp tủ lạnh khoa học nhất.

Tại sao cánh cửa tủ lạnh lại là "vùng nguy hiểm"?

Nhiều dòng tủ lạnh được thiết kế các khay ở cánh cửa rất bắt mắt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng dành cho thực phẩm dễ hỏng. Mỗi khi bạn mở cửa hoặc đứng phân vân khi xếp đồ mới vào, luồng khí ấm tràn vào sẽ khiến nhiệt độ ở khu vực này biến động dữ dội.

"Nguy cơ ngộ độc thực phẩm bắt đầu tăng đáng kể khi nhiệt độ thực phẩm vượt quá 4 độ C - ngưỡng dưới của 'vùng nguy hiểm'. Ở mức nhiệt này, vi khuẩn có thể nhân đôi số lượng chỉ trong vòng 20 phút", tiến sĩ Vanessa Coffman cảnh báo.

7 thực phẩm "cấm kỵ" đặt ở cánh cửa

Dưới đây là danh sách những món đồ bạn nên di chuyển vào ngăn trong ngay lập tức:

Sữa và sản phẩm từ sữa

Bao gồm cả phô mai mềm. Theo chuyên gia Mark McShane, sự thay đổi nhiệt độ ở cánh cửa sẽ làm mất đi các enzyme tinh tế và lợi khuẩn, làm giảm giá trị dinh dưỡng và khiến sữa nhanh chua hơn.

Trứng

Dù tủ lạnh thường tặng kèm khay trứng ở cánh cửa, bạn hãy từ bỏ nó. Trứng cần một môi trường lạnh ổn định để giữ được độ tươi và đảm bảo an toàn.

Đồ ăn sẵn và thức ăn thừa

Thịt nguội, thực phẩm đã chế biến hoặc đồ ăn từ bữa trước thường được dùng ngay mà không cần nấu lại. Việc để chúng ở cánh cửa sẽ thúc đẩy vi khuẩn sinh sôi, dễ gây đau bụng.

Bơ hạt tự nhiên và dầu thực vật tinh tế

Khác với loại có chất bảo quản, bơ hạt tự nhiên dễ bị tách lớp hoặc biến chất nếu nhiệt độ không ổn định.

Nước ép tươi

Các loại nước ép lạnh rất nhạy cảm với quá trình oxy hóa. Nhiệt độ cao và ánh sáng tràn vào khi mở cửa sẽ làm thất thoát vitamin C cực nhanh.

Thịt và cá sống

Chắc chắn bạn không muốn rủi ro với các loại đạm sống. Nhiệt độ bấp bênh ở cửa tủ là "thiên đường" cho các loại vi khuẩn gây bệnh phát triển trên thịt cá.

Rau củ quả tươi

Các loại quả mọng (berry), rau xanh lá rất dễ héo, mất cấu trúc và thối rữa nếu gặp nhiệt độ không ổn định. Đừng để giỏ rau từ chợ biến thành đống rác hữu cơ quá sớm.

Dù tủ lạnh thường tặng kèm khay trứng ở cánh cửa, bạn hãy từ bỏ nó. Trứng cần một môi trường lạnh ổn định để giữ được độ tươi và đảm bảo an toàn. Ảnh minh họa: Lục Bảo

Vậy nên để gì ở cánh cửa?

Câu trả lời là những mặt hàng ổn định và ít bị hỏng. Nhờ hàm lượng axit, muối hoặc đường cao, các loại gia vị này có khả năng "chống chọi" tốt với sự thay đổi nhiệt độ.

Tương cà, tương ớt, mù tạt.

Dưa bao tử muối, đồ chua.

Mứt hoa quả.

Giấm và nước tương (xì dầu).

Cách tái cấu trúc không gian lưu trữ khoa học

Để bảo quản thực phẩm một cách tối ưu, việc phân loại vị trí dựa trên độ nhạy cảm nhiệt độ là quy tắc sống còn.

Đối với khu vực cánh cửa, bạn chỉ nên dành không gian cho các loại gia vị, mứt, nước tương hoặc đồ muối. Đây là những mặt hàng có khả năng chịu đựng sự biến động nhiệt độ tốt nhờ hàm lượng muối và axit cao.

Trong khi đó, ngăn giữa và khu vực phía trong cùng của tủ lạnh - nơi có nhiệt độ ổn định nhất mới chính là "ngôi nhà" lý tưởng cho các thực phẩm dễ hỏng như sữa tươi, trứng và thức ăn đã chế biến sẵn. Riêng với thịt và cá sống, chuyên gia khuyến cáo luôn phải ưu tiên đặt tại ngăn dưới cùng.

Cách sắp xếp này không chỉ đảm bảo độ lạnh sâu nhất cho thực phẩm tươi sống mà còn ngăn chặn tình trạng nước thịt rò rỉ, gây nhiễm chéo vi khuẩn sang các nhóm đồ ăn khác trong tủ.

Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản trước khi cất đồ: "Món đồ này liệu có chịu được khi để ở ngoài một tiếng đồng hồ không?". Nếu câu trả lời là "Không", hãy dọn nó vào ngăn trong ngay lập tức thay vì đặt ở cánh cửa.

Chuyên gia Mark McShane cảnh báo nhiệt độ ở kệ trên có thể tăng vọt thêm 10 độ C chỉ trong vài phút sau khi mở cửa. Do đó, hãy ưu tiên những ngăn giữa và phía sau để bảo quản thực phẩm được lâu nhất. Hãy coi cánh cửa tủ lạnh chỉ là "không gian phụ" cho các loại gia vị nếm trải chút hơi ấm mà không hề hấn gì. Việc sắp xếp đúng không chỉ bảo vệ sức khỏe gia đình mà còn giúp thực phẩm luôn giữ được hương vị thơm ngon nhất.

Theo Martha Stewart

vnexpress.net
https://vnexpress.net/7-thuc-pham-cam-ky-dat-o-canh-cua-tu-lanh-5066479.html

#thực phẩm #tủ lạnh #ngộ độc #bảo quản #an toàn thực phẩm #đồ ăn

