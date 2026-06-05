Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026 - 2027

(Baohatinh.vn) - Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, dự kiến trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất trong kỳ tuyển sinh lớp 10 là THPT Phan Đình Phùng với 24,75 điểm; tiếp theo là THPT Kỳ Anh và THPT Nghèn 21,25 điểm.
Hôm nay (5/6), Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn đầu vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027. Theo đó, điểm chuẩn đầu vào các trường dao động từ 15 - 24,75; chênh lệch giữa trường cao nhất và thấp nhất là 9,75 điểm.
Điểm trúng tuyển các trường THPT công lập không chuyên gồm: tổng điểm của 3 môn thi Toán, Văn, Tiếng Anh tính hệ số 1 và điểm ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển các bài thi đều phải có điểm lớn hơn 1.
Trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất vẫn là THPT Phan Đình Phùng với 24,75 điểm; tiếp theo là THPT Kỳ Anh và THPT Nghèn 21,25 điểm.
Toàn tỉnh có 11 trường điểm tuyển sinh đầu vào là 15, gồm: THPT Thành Sen, THPT Nguyễn Đình Liễn, THPT Nguyễn Trung Thiên, THPT Can Lộc, THPT Nguyễn Văn Trỗi, THPT Nguyễn Công Trứ, THPT Đức Thọ, THPT Lê Hữu Trác, THPT Lý Chính Thắng, THPT Cù Huy Cận, THPT Vũ Quang.
Riêng đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, điểm bài thi được tính theo thang điểm 10. Điểm xét tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 3 (điểm môn chuyên từ 5 trở lên).
Chi tiết dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm học 2026 -2027 tai-day.pdf.
Kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên và THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027 diễn ra từ các ngày 25 - 26/5 với hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có gần 1.500 thí sinh đăng ký thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, năm học 2026 - 2027, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh được tuyển sinh 13 lớp với 455 chỉ tiêu, trong đó: 2 lớp Toán, 2 lớp Anh; các môn Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Pháp, Trung, mỗi bộ môn 1 lớp, mỗi lớp không quá 35 em.
Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập là 74% thí sinh tham gia dự thi.
Sáng 2/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.
Việc chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh sẽ bắt đầu từ ngày 29/5, kết quả dự kiến công bố trước ngày 11/6. Ngành giáo dục cũng quy định rõ thời gian phúc khảo, nguyên tắc xét tuyển vào các trường THPT công lập và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Sau 150 phút áp lực, căng thẳng chạy đua với thời gian, trưa nay (26/5), hơn 400 thí sinh tham gia 2 môn thi chuyên Toán và Ngữ văn đã hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Hôm nay (26/5), tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen), gần 1.500 thí sinh bước vào ngày thi môn chuyên để giành 455 “vé” vào ngôi trường THPT danh giá nhất.
Trưa 25/5, hơn 21.000 thí sinh tại 39 hội đồng thi trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn thành buổi thi đầu tiên với 2 môn Toán và Tiếng Anh. Đây cũng là lúc các sĩ tử có nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên đã chính thức đi được 2/3 chặng đường.
Ngày 24/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chính thức về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17 - 25/5/2026.
Trong hai ngày (25 - 26/5), hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHT năm học 2026 - 2027. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã ban hành văn bản hướng dẫn thí sinh thực hiện các quy định trong phòng thi.
Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 39 hội đồng thi đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!