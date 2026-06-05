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Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026 - 2027

Thuý Ngọc
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(Baohatinh.vn) - Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, dự kiến trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất trong kỳ tuyển sinh lớp 10 là THPT Phan Đình Phùng với 24,75 điểm; tiếp theo là THPT Kỳ Anh và THPT Nghèn 21,25 điểm.

Hôm nay (5/6), Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn đầu vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027. Theo đó, điểm chuẩn đầu vào các trường dao động từ 15 - 24,75; chênh lệch giữa trường cao nhất và thấp nhất là 9,75 điểm.

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Hôm nay (5/6), Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố điểm chuẩn đầu vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh.

Điểm trúng tuyển các trường THPT công lập không chuyên gồm: tổng điểm của 3 môn thi Toán, Văn, Tiếng Anh tính hệ số 1 và điểm ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển các bài thi đều phải có điểm lớn hơn 1.

Trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất vẫn là THPT Phan Đình Phùng với 24,75 điểm; tiếp theo là THPT Kỳ Anh và THPT Nghèn 21,25 điểm.

Toàn tỉnh có 11 trường điểm tuyển sinh đầu vào là 15, gồm: THPT Thành Sen, THPT Nguyễn Đình Liễn, THPT Nguyễn Trung Thiên, THPT Can Lộc, THPT Nguyễn Văn Trỗi, THPT Nguyễn Công Trứ, THPT Đức Thọ, THPT Lê Hữu Trác, THPT Lý Chính Thắng, THPT Cù Huy Cận, THPT Vũ Quang.

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Kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên và THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027 diễn ra ngày 25 - 26/5.

Riêng đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, điểm bài thi được tính theo thang điểm 10. Điểm xét tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 3 (điểm môn chuyên từ 5 trở lên).

Chi tiết dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm học 2026 -2027 tai-day.pdf .

Kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên và THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027 diễn ra từ các ngày 25 - 26/5 với hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có gần 1.500 thí sinh đăng ký thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, năm học 2026 - 2027, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh được tuyển sinh 13 lớp với 455 chỉ tiêu, trong đó: 2 lớp Toán, 2 lớp Anh; các môn Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Pháp, Trung, mỗi bộ môn 1 lớp, mỗi lớp không quá 35 em.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập là 74% thí sinh tham gia dự thi.

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Tags:

#Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Tĩnh #Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên #Hà Tĩnh 24 giờ

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

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