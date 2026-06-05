Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026 - 2027

Hôm nay (5/6), Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn đầu vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027. Theo đó, điểm chuẩn đầu vào các trường dao động từ 15 - 24,75; chênh lệch giữa trường cao nhất và thấp nhất là 9,75 điểm.

Hôm nay (5/6), Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố điểm chuẩn đầu vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh.

Điểm trúng tuyển các trường THPT công lập không chuyên gồm: tổng điểm của 3 môn thi Toán, Văn, Tiếng Anh tính hệ số 1 và điểm ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển các bài thi đều phải có điểm lớn hơn 1.

Trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất vẫn là THPT Phan Đình Phùng với 24,75 điểm; tiếp theo là THPT Kỳ Anh và THPT Nghèn 21,25 điểm.

Toàn tỉnh có 11 trường điểm tuyển sinh đầu vào là 15, gồm: THPT Thành Sen, THPT Nguyễn Đình Liễn, THPT Nguyễn Trung Thiên, THPT Can Lộc, THPT Nguyễn Văn Trỗi, THPT Nguyễn Công Trứ, THPT Đức Thọ, THPT Lê Hữu Trác, THPT Lý Chính Thắng, THPT Cù Huy Cận, THPT Vũ Quang.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên và THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027 diễn ra ngày 25 - 26/5.

Riêng đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, điểm bài thi được tính theo thang điểm 10. Điểm xét tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 3 (điểm môn chuyên từ 5 trở lên).

Chi tiết dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm học 2026 -2027 tai-day.pdf .