Giáo viên Hà Tĩnh chủ động tiếp cận bộ sách giáo khoa mới

​Việc thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" từ năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu chuyển đổi đối với nhiều trường học ở Hà Tĩnh, nhất là khoảng 50% đơn vị trước đây sử dụng bộ sách "Cánh Diều". Những ngày hè vì thế trở thành thời điểm để giáo viên tập trung nghiên cứu, làm quen với học liệu mới.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Giang phổ biến các nội dung tập huấn sách giáo khoa đến giáo viên.

Tại Trường Tiểu học Tân Giang (phường Thành Sen), ngay từ đầu tháng 7, đội ngũ giáo viên đã chủ động tham gia các lớp tập huấn sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức.

Cô Nguyễn Thị Hà - giáo viên Trường Tiểu học Tân Giang chia sẻ: "Sau nhiều năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chúng tôi không còn bỡ ngỡ với phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Tuy nhiên, mỗi bộ sách giáo khoa có ngữ liệu, cách trình bày và thiết kế hoạt động học tập khác nhau. Vì vậy, giáo viên phải nghiên cứu kỹ nội dung từng bài học để lựa chọn phương pháp tổ chức dạy học phù hợp, giúp học sinh tiếp cận kiến thức hiệu quả”.

Để giáo viên sẵn sàng tâm thế, tiếp cận và triển khai hiệu quả bộ sách giáo khoa mới, ngay từ đầu hè, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Tân Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch cụ thể, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên tham gia tập huấn, nghiên cứu tài liệu và tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo từng tổ, khối.

Giáo viên Trường Tiểu học Tân Giang nghiên cứu thêm các tài liệu để triển khai việc giảng dạy bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" hiệu quả hơn.

Cô Nguyễn Thị Lân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Giang cho biết: "Nhà trường đã phân công giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức, đồng thời yêu cầu các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch nghiên cứu bộ sách theo từng môn học, góp ý bài giảng và hoàn thiện kế hoạch giáo dục trước khi bước vào năm học mới. Chúng tôi xác định, việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng để triển khai hiệu quả bộ sách giáo khoa thống nhất ngay từ những tuần học đầu tiên".

Không chỉ ở bậc tiểu học, việc nghiên cứu bộ sách giáo khoa mới cũng được các trường THCS triển khai đồng bộ. Nếu giáo viên tiểu học tập trung làm quen với cấu trúc bài học và cách tổ chức hoạt động thì ở bậc THCS, trọng tâm là phân tích yêu cầu cần đạt, xây dựng kế hoạch giáo dục và điều chỉnh phương pháp dạy học theo từng môn học.

Giáo viên Trường THCS Xuân Diệu nghiên cứu sách để xây dựng kế hoạch dạy học.

Tại Trường THCS Xuân Diệu (xã Can Lộc), ngay trong quá trình tập huấn, các tổ chuyên môn đã phân công giáo viên nghiên cứu từng chủ đề, đối chiếu với chương trình đang thực hiện và xây dựng kế hoạch giáo dục cho năm học mới.

Cô Hồ Thị Trâm - giáo viên Ngữ văn Trường THCS Xuân Diệu chia sẻ: “Qua nghiên cứu và tập huấn, chúng tôi thấy mỗi bộ sách đều có những ưu điểm riêng. Dù ngữ liệu và cách thể hiện khác nhau nhưng mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vẫn không thay đổi. Vì vậy, ngoài việc tham gia các lớp tập huấn, giáo viên còn nghiên cứu kỹ nội dung, yêu cầu cần đạt của từng bài học để xây dựng kế hoạch dạy học và lựa chọn phương pháp tổ chức phù hợp với học sinh”.

Từ việc nghiên cứu nội dung sách, nhiều giáo viên còn chủ động xây dựng, bổ sung học liệu phục vụ giảng dạy. Dù mục tiêu của Chương trình GDPT 2018 không thay đổi, nhưng việc chuẩn bị kỹ học liệu sẽ giúp giáo viên khai thác hiệu quả ngữ liệu và các hoạt động học tập của bộ sách giáo khoa mới.

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Đặng Dung tham gia đợt tập huấn sách giáo khoa do của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức.

Tại Trường THCS Đặng Dung (xã Tùng Lộc), những ngày này, các nhóm giáo viên theo từng môn học vẫn miệt mài sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu sách giáo khoa điện tử, trao đổi tài liệu và xây dựng kho học liệu dùng chung.

Thầy Tôn Đức Trình - Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Dung cho biết: "Việc thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác quản lý, sinh hoạt chuyên môn và chia sẻ học liệu giữa các trường. Tuy nhiên, sách giáo khoa chỉ là phương tiện, còn chất lượng mỗi giờ học phụ thuộc vào năng lực của giáo viên trong việc vận dụng linh hoạt nội dung sách vào thực tiễn giảng dạy. Vì vậy, bên cạnh các lớp tập huấn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn tiếp tục nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch giáo dục, hoàn thiện học liệu và tổ chức dạy thử trước năm học mới để giáo viên tự tin khi lên lớp".

Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên (xã Gia Hanh) tổ chức bài bản việc tập huấn cho giáo viên.

Theo kế hoạch, từ đầu tháng 7, cán bộ quản lý và giáo viên từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ tham gia các lớp tập huấn trực tuyến của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để triển khai thống nhất bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" trong năm học 2026-2027.

Mỗi môn học, cấp học được bố trí lịch tập huấn riêng, tài liệu, sách giáo khoa điện tử và học liệu số được cung cấp để giáo viên nghiên cứu trước, trong và sau khóa học. Công tác tập huấn dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7. Đây là tiền đề quan trọng để các nhà trường triển khai hiệu quả bộ sách giáo khoa thống nhất ngay từ đầu năm học mới.