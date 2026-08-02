11.000 hiệu trưởng, hiệu phó về làm giáo viên, có được giữ phụ cấp chức vụ?

Một trong những vấn đề được nhiều cán bộ quản lý trường học quan tâm là sau khi thôi giữ chức vụ để trở lại giảng dạy, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có được tiếp tục hưởng phụ cấp chức vụ hay không.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết hiệu trưởng, phó hiệu trưởng dôi dư sau sáp nhập trường nếu còn tiếp tục công tác và được bố trí làm giáo viên sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định của pháp luật.

Theo định hướng của Chính phủ, sẽ thực hiện việc bảo lưu chế độ, phụ cấp đối với cán bộ quản lý bị ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy theo quy định hiện hành và chính sách đặc thù của địa phương (Ảnh minh hoạ: D.T).

Theo luật sư, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng là viên chức quản lý, khi phải thôi giữ chức vụ do sắp xếp, sáp nhập trường học và được bố trí trở lại làm giáo viên, họ thuộc trường hợp được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.

Căn cứ Điều 11 Nghị định 178/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2025/NĐ-CP, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ có mức phụ cấp thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng đến hết thời hạn bổ nhiệm. Trường hợp thời hạn bổ nhiệm còn lại dưới 6 tháng thì vẫn được bảo lưu đủ 6 tháng.

Theo luật sư Hoàng Hà, hướng dẫn về sắp xếp, sáp nhập trường học năm 2026 cũng xác định nguyên tắc này được áp dụng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng dôi dư sau khi sắp xếp.

Tuy nhiên, luật sư lưu ý việc bảo lưu không đồng nghĩa với việc tiếp tục hưởng phụ cấp chức vụ lâu dài. "Sau khi hết thời gian được bảo lưu, người được bố trí làm giáo viên sẽ hưởng lương và các khoản phụ cấp theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, không còn được hưởng phụ cấp chức vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng", luật sư Hoàng Hà phân tích.

Luật sư cũng nhấn mạnh, điều kiện để được hưởng chính sách bảo lưu là việc thôi giữ chức vụ phải xuất phát trực tiếp từ quyết định sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy.

Ngược lại, các trường hợp tự nguyện xin thôi chức, hết thời hạn bổ nhiệm nhưng không được bổ nhiệm lại, bị miễn nhiệm hoặc bị xử lý kỷ luật vì những nguyên nhân khác thì không mặc nhiên được áp dụng chính sách bảo lưu phụ cấp chức vụ theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ước tính, sau đợt sắp xếp này, hơn 20.000 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẽ thuộc diện điều chuyển, sắp xếp lại vị trí công tác.

Trong số này, khoảng 11.000 người sẽ được bố trí trở lại làm giáo viên nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên kéo dài nhiều năm qua. Số còn lại sẽ được bố trí công việc khác hoặc nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo quy định và theo nguyện vọng.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc sắp xếp trường học hướng tới mục tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục; đối với những địa phương có điều kiện thuận lợi, tỷ lệ giảm có thể lên tới khoảng 50%.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cụ thể hoặc giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ dôi dư sau sáp nhập (chuyển làm cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã, luân chuyển làm giáo viên hoặc giải quyết nghỉ theo chế độ phù hợp năng lực, nguyện vọng và yêu cầu công việc).

Đồng thời, thực hiện việc bảo lưu chế độ, phụ cấp đối với cán bộ quản lý bị ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy theo quy định hiện hành và chính sách đặc thù của địa phương.