Người trẻ Hà Tĩnh tự viết mùa hè của mình

Việt Nam lần đầu vào top 7 Olympic Vật lý quốc tế 11/07/2026 15:55 Với 4 huy chương vàng, trong đó hai học sinh đạt tuyệt đối bài thi lý thuyết, đoàn Việt Nam lần đầu đứng top 7 trên 85 đội thi Olympic Vật lý quốc tế 2026 (IPhO).

Học sinh có thể tiếp cận nền giáo dục chuẩn Mỹ ngay tại Hà Tĩnh 11/07/2026 10:56 Học sinh Hà Tĩnh tham gia chương trình đào tạo song bằng sẽ được nhận đồng thời hai bằng tốt nghiệp THPT do Trường Albert Einstein và Polaris Global Academy (PGA) cấp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em 11/07/2026 08:27 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Hà Tĩnh gỡ khó về trường lớp, giáo viên cho 119 học sinh phường Hoành Sơn 11/07/2026 05:07 Trước khó khăn về trường, lớp và đội ngũ giáo viên cho 119 học sinh tại phường Hoành Sơn, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp bảo đảm các em được học tập ngay trong năm học 2026 - 2027.

Lập tổ công tác đặc biệt làm rõ nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị 10/07/2026 15:25 Tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, rà soát quy trình nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi tiêu cực thi cử nếu có.

Mùa hè bổ ích từ những lớp học miễn phí 10/07/2026 10:11 Các lớp học miễn phí tại Hà Tĩnh trở thành điểm hẹn của nhiều học sinh, góp phần tạo sân chơi an toàn, bổ ích và giúp các em phát triển kỹ năng trong dịp hè.

Bộ GD&ĐT chưa chốt cho học sinh chuyên Tuyên Quang thi lại Toán 09/07/2026 21:24 Bộ GD&ĐT đề nghị Tuyên Quang tiếp tục xác minh, dù đã nhận được đề xuất cho hơn 320 học sinh trường chuyên thi lại môn Toán.

Hà Tĩnh điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 và công bố điểm chuẩn các trường 09/07/2026 17:43 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đối với 26 trường THPT công lập; đồng thời công bố điểm chuẩn các trường THPT.

Tuyên Quang: Giáo viên vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài môn Toán 09/07/2026 16:45 Giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn học sinh làm bài môn Toán ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Sở GD&ĐT đề xuất thi lại với camera, được 100% phụ huynh đồng tình.

Hà Tĩnh tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc tế 09/07/2026 12:00 Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh mong muốn các học sinh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức, phát huy tài năng để đóng góp cho quê hương, đất nước.

"Nước rút" trên hai công trình trường học vùng biên ở Hà Tĩnh 09/07/2026 09:59 Bước vào giai đoạn "nước rút", trên hai công trình trường nội trú liên cấp ở Hà Tĩnh (giai đoạn 1), nhà thầu huy động hàng trăm nhân lực, nhiều máy móc tập trung thi công bù tiến độ.

Đề xuất sáp nhập hàng loạt trường sư phạm, sau 2030 không còn cao đẳng sư phạm 09/07/2026 08:20 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP HCM sẽ được nâng cấp, phát triển thành hai cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về sư phạm.

Khi căn bếp trở thành lớp học kỹ năng của trẻ em Hà Tĩnh 08/07/2026 16:07 Vào bếp không chỉ là học nấu ăn, mà còn là hành trình rèn kỹ năng sống của nhiều trẻ em Hà Tĩnh trong dịp hè. Qua từng món ăn, các em học cách tự lập, sẻ chia và nuôi dưỡng đam mê.

Bộ Giáo dục yêu cầu các địa phương tự rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, báo cáo trước 10-7 08/07/2026 10:09 Động thái được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra sau khi Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước.

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ chương trình “Hoa dâng Bác” ở Hà Tĩnh 08/07/2026 10:00 Vượt lên hoàn cảnh, 6 trẻ mồ côi tiêu biểu của Hà Tĩnh tham gia chương trình "Hoa dâng Bác" năm 2026 là những điển hình về ý chí vươn lên, nghị lực vượt khó và tinh thần hiếu học.

Chọn nghề cùng con: Đồng hành hay áp đặt? 08/07/2026 05:06 Mùa tuyển sinh, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh đứng trước lựa chọn quan trọng của tương lai. Giữa kỳ vọng của cha mẹ và ước mơ của con, điều các em cần hơn cả là sự lắng nghe và đồng hành.

Học sinh lớp 4 iSchool Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0 07/07/2026 13:47 Em Kiều Tuấn Khôi, học sinh lớp 4A1, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh vừa xuất sắc chinh phục chứng chỉ IELTS 8.0.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả tuyển thẳng, phổ điểm diện Xét tuyển tài năng năm 2026 07/07/2026 11:09 Ngày 7/7, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả tuyển thẳng và phổ điểm diện Xét tuyển tài năng (XTTN) năm 2026. Có 436 thí sinh đã trúng tuyển thẳng, trong đó có 5 thí sinh đạt giải quốc tế, 41 thí sinh đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia, còn lại là các giải nhì, giải ba.

Một mùa thi, nhiều dấu ấn của giáo dục Hà Tĩnh 06/07/2026 13:33 Hà Tĩnh có 255 điểm 10, 11/12 môn thi nằm trong top 10 cả nước về điểm trung bình, tổ hợp A00 dẫn đầu toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026... Kết quả đó phản ánh sự chủ động trong chỉ đạo, sự đổi mới dạy và học của thầy, trò suốt cả hành trình.

Những nghi vấn có sự bất thường trong coi thi tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang 06/07/2026 04:08 Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Danh sách 15 tỉnh, thành sẽ tiến hành sáp nhập trường học trong năm 2026 04/07/2026 12:35 Bộ GD&ĐT sẽ lựa chọn 15 địa phương trên cả nước để thí điểm sắp xếp trường học trên cả nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc xác minh điểm thi môn Toán tại Tuyên Quang 03/07/2026 11:37 Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã về làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả sau khi nhận thấy điểm thi môn Toán có một số dấu hiệu cần kiểm tra, làm rõ.

Hà Tĩnh điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT công lập lên 77% 03/07/2026 08:57 UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 từ mức không quá 74% lên không quá 77% số học sinh hoàn thành chương trình THCS trên địa bàn tỉnh.

Ấn tượng lớp học ở Hà Tĩnh có 9 em điểm 10 môn Toán 03/07/2026 05:20 Lớp 12A6 Trường THPT Nguyễn Đình Liễn có tới 19 học sinh đạt từ 9 điểm Toán trở lên, trong đó 9 em đạt điểm 10; có 3 em đạt từ 27 điểm trở lên tổ hợp A00.

Á khoa toàn quốc khối C00 với giấc mơ trở thành cô giáo 02/07/2026 13:30 Đằng sau danh hiệu á khoa toàn quốc khối C00 của em Lê Thị Hiền (Trường THPT Nghèn, Hà Tĩnh) không chỉ là phương pháp học tập khoa học mà còn là câu chuyện về cô học trò luôn nỗ lực để chạm tới ước mơ.

[Infographic] Những con số ấn tượng về kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 của Hà Tĩnh 02/07/2026 10:43 Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh Hà Tĩnh đã đạt được những thành tích ấn tượng, hầu hết các môn thi đều nằm trong top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất.

Sân chơi Đội: Bồi đắp bản lĩnh, vững bước hội nhập 02/07/2026 07:31 Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I là sân chơi để thiếu nhi Hà Tĩnh giao lưu bạn bè toàn quốc, thể hiện tài năng, lan tỏa bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ.

Thủ khoa A00 Hà Tĩnh lọt tốp 20 thí sinh có điểm cao nhất cả nước 02/07/2026 05:20 Với tổng điểm 38 (Toán 10, Lý 9,75, Hóa 9,5 và Ngữ văn 8,75), Nguyễn Tiến Đạt - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Huệ lọt tốp 20 thí sinh có tổng điểm cao nhất cả nước tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Em cũng là thủ khoa khối A00 của Hà Tĩnh.

Thủ khoa khối B00 Hà Tĩnh: "Học không cốt ở ghi nhớ nhiều mà phải hiểu sâu" 01/07/2026 13:49 Thức dậy từ 5 giờ sáng với tâm trạng hồi hộp chờ công bố điểm thi, Lê Thị Hoài Thu - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Bình bất ngờ đón nhận niềm vui lớn khi trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh với tổng điểm 29,75.