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Người trẻ Hà Tĩnh tự viết mùa hè của mình

Mỹ Dung
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(Baohatinh.vn) - Tự lên ý tưởng, tự tổ chức, tự lan tỏa yêu thương, những học sinh THPT Hà Tĩnh đang tạo nên những mùa hè ý nghĩa.

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Không chỉ là nơi vui chơi trong những ngày hè, các trại hè do học sinh THPT Hà Tĩnh tổ chức còn trở thành không gian để người trẻ học cách sẻ chia, trưởng thành và cống hiến. Từ khâu lên ý tưởng, xây dựng nội dung đến điều hành các hoạt động, mọi công việc đều do chính các học sinh đảm nhiệm với mong muốn mang đến cho các em nhỏ một mùa hè ý nghĩa. Trong ảnh: Các thành viên của trại hè Bơ Xoài (áo vàng) và trại hè STEAM trong ngày đầu gặp gỡ.
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Để có những ngày trại hè sôi nổi là nhiều tháng chuẩn bị của Ban Tổ chức các trại hè. Từ xây dựng chủ đề, thiết kế hoạt động, phân công nhiệm vụ...
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...đến chuẩn bị học cụ, hậu cần… mọi công việc đều được các bạn học sinh THPT tự thực hiện. Quá trình ấy không chỉ tạo nên một chương trình chỉn chu mà còn giúp các bạn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và tinh thần trách nhiệm.
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Đến với trại hè STEAM, các em nhỏ được các anh chị hướng dẫn trực tiếp thực hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng và cùng nhau tìm lời giải.
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Cách học thông qua trải nghiệm này giúp các em khơi dậy niềm yêu thích khoa học, khả năng đặt câu hỏi và tư duy khám phá.
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Mỗi hoạt động đều khuyến khích sự sáng tạo, tư duy logic và khả năng hợp tác để biến những ý tưởng ban đầu thành sản phẩm hoàn chỉnh.
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Đồng hành với các trại viên là những học sinh THPT đến từ nhiều trường trên địa bàn Hà Tĩnh. Không chỉ hướng dẫn kiến thức, các bạn còn lắng nghe, động viên và truyền cảm hứng để các em mạnh dạn khám phá bản thân. Chính sự gần gũi về tuổi tác đã tạo nên một môi trường học tập cởi mở và đầy hứng khởi.
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Tham gia trại hè Bơ Xoài, ngay từ những hoạt động đầu tiên, các trại viên đã được khuyến khích làm quen, kết nối và phối hợp cùng nhau.
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Những trò chơi tập thể không chỉ mang đến tiếng cười mà còn giúp các em học cách lắng nghe, chia sẻ và xây dựng tinh thần đồng đội.
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Từ thử thách "Xây nhà sinh tồn" đến các hoạt động xử lý tình huống, mỗi phần việc đều đòi hỏi các em cùng nhau lên ý tưởng, phân công nhiệm vụ và tìm cách vượt qua khó khăn. Quá trình ấy giúp các em rèn luyện khả năng ứng biến, giải quyết vấn đề và tinh thần trách nhiệm.
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Mỗi hoạt động tại Trại hè Bơ Xoài đều hướng đến việc giúp các em bước ra khỏi vùng an toàn. Từ những phần thuyết trình, phản biện đến các tiết mục sân khấu hóa, các em dần mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ, tự tin giao tiếp và thể hiện bản thân trước tập thể.
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Bằng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, những học sinh THPT Hà Tĩnh đã cùng nhau viết nên một mùa hè ý nghĩa, nơi mỗi trải nghiệm đều trở thành hành trang quý giá trên hành trình lớn lên.

Trại hè Bơ Xoài mùa 10 (2026) là dự án rèn luyện kỹ năng xã hội dành cho học sinh THCS, được tổ chức tại Trường THCS Lê Văn Thiêm. Chương trình do nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh khởi xướng và tổ chức, với sự tham gia điều hành của học sinh nhiều trường THPT trên địa bàn. Diễn ra trong 4 ngày theo hình thức bán trú, trại hè tập trung phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm thông qua chuỗi hoạt động, trò chơi tương tác thực tế.

Trại hè STEAM mùa 5 (2026) – The STEAM Project là sân chơi trải nghiệm liên môn tích hợp Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học dành cho học sinh tiểu học và THCS. Chương trình do nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức, với sự tham gia của học sinh nhiều trường THPT trên địa bàn, diễn ra tại Trường Tiểu học - THCS - THPT Albert Einstein Hà Tĩnh. Trong 5 ngày trải nghiệm bán trú, các trại viên được trực tiếp thực hiện thí nghiệm, lắp ráp mô hình công nghệ, đồng thời rèn luyện tư duy tài chính, kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm.

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