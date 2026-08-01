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Hủy kết quả thi của con hiệu trưởng và 4 thí sinh ở Quảng Trị

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(Dân trí) - Con của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị cùng 4 thí sinh khác bị hủy toàn bộ các bài thi, môn thi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Chiều 1/8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị xác nhận có 5 thí sinh bị hủy toàn bộ các bài thi, môn thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Các thí sinh trên liên quan đến vụ tiêu cực xảy ra ở điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa (Quảng Trị).

Trong số các thí sinh bị hủy kết quả thi có con trai ông L.M.Đ., Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, dự thi ở phòng số 61. Kết quả thi gồm toán 9,5 điểm, ngữ văn 8,25 điểm, vật lý 7,75 điểm và hóa học 8,5 điểm.

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Điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nam Nguyễn).

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, có một thí sinh khác liên quan đến vụ việc đang chờ xin ý kiến chỉ đạo về hình thức xử lý.

Như Dân trí đã thông tin, điểm thi Trường THPT Lê Trực được cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu tiêu cực tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cơ quan công an đã khởi tố 2 bị can, gồm Trần Đức Lực (SN 1979) và Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), giáo viên Trường THPT Lê Trực.

Ông Lực là Tổ trưởng chuyên môn toán, Trường THPT Lê Trực, Phó trưởng điểm thi. Bà Đoàn Thị Thanh Bình là Tổ trưởng chuyên môn ngữ văn của nhà trường, Thư ký điểm thi.

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín ngành giáo dục.

dantri.com.vn
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Tags:

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