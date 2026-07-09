Hà Tĩnh điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 và công bố điểm chuẩn các trường

Việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương.

​Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 đối với một số trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Quyết định được ban hành trên cơ sở kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của UBND tỉnh và Văn bản số 6417/UBND-VX ngày 2/7/2026 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đối với 26 số trường THPT công lập với tổng số 611 chỉ tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương và bảo đảm công tác tuyển sinh năm học 2026-2027.

Trong đó, THPT Lê Quảng Chí được tăng nhiều nhất với 135 chỉ tiêu; tiếp đến là THPT Cao Thắng tăng 79 chỉ tiêu, THPT Phan Đình Phùng tăng 51 chỉ tiêu, THPT Nguyễn Thị Bích Châu tăng 48 chỉ tiêu và THPT Hà Huy Tập tăng 46 chỉ tiêu.

Xem quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tai-day.pdf

Kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Hà Tĩnh diễn ra vào ngày 25 và 26/5 với hơn 21.000 thí sinh tham gia.

Căn cứ kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, nguyện vọng đăng ký của thí sinh và chỉ tiêu tuyển sinh đã được điều chỉnh, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thông báo điểm sàn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập (không chuyên) là 15 điểm.

Các trường THPT công lập có điểm chuẩn cao nhất là: Trường THPT Phan Đình Phùng có điểm chuẩn cao nhất với 24,50 điểm. Tiếp đến là THPT Nghèn 21,00 điểm, THPT Kỳ Anh 20,75 điểm, THPT Lý Tự Trọng (19,75 điểm), THPT Nguyễn Thị Minh Khai 19,50 điểm.

Đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, điểm trúng tuyển được xác định theo từng lớp chuyên. Trong đó, lớp chuyên Ngữ văn có mức điểm trúng tuyển cao nhất với 47,50 điểm, tiếp đến là Hóa học 46,94 điểm; Lịch sử 46,50 điểm; tiếng Anh 46,46 điểm; tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp 46,45 điểm; Địa lý 45,25 điểm; Sinh học 45,00 điểm; Toán 44,50 điểm; Tin học 44,20 điểm và Vật lý 44,00 điểm.

Đối với một số lớp chuyên như Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp, Sở GD&ĐT áp dụng thêm các tiêu chí phụ đối với thí sinh có tổng điểm bằng ngưỡng xét tuyển theo quy định.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, các trường THPT sẽ tổ chức xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo thời gian quy định; đồng thời, hoàn thành công tác tuyển sinh để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.​

Xem điểm sàn, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tai-day.pdf