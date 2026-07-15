Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

[Infographic] Nộp lệ phí xét tuyển đại học 2026 và những điều cần lưu ý

Huyền Trang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Từ 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến theo lịch của 6 cụm tỉnh, thành phố. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

﻿nop-le-phi-xet-tuyen-dh-2026.png

Tin liên quan

Tags:

#xét tuyển đại học #lệ phí #lệ phí xét tuyển đại học

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chọn nghề cùng con: Đồng hành hay áp đặt?

Chọn nghề cùng con: Đồng hành hay áp đặt?

Mùa tuyển sinh, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh đứng trước lựa chọn quan trọng của tương lai. Giữa kỳ vọng của cha mẹ và ước mơ của con, điều các em cần hơn cả là sự lắng nghe và đồng hành.
Một mùa thi, nhiều dấu ấn của giáo dục Hà Tĩnh

Một mùa thi, nhiều dấu ấn của giáo dục Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có 255 điểm 10, 11/12 môn thi nằm trong top 10 cả nước về điểm trung bình, tổ hợp A00 dẫn đầu toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026... Kết quả đó phản ánh sự chủ động trong chỉ đạo, sự đổi mới dạy và học của thầy, trò suốt cả hành trình.
Hà Tĩnh có 8 thủ khoa ở 5 tổ hợp

Hà Tĩnh có 8 thủ khoa ở 5 tổ hợp

Hà Tĩnh có 8 thí sinh đạt điểm cao nhất toàn tỉnh ở 5 tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống gồm A00, A01, B00, C00 và D01. Trong đó, nhiều em nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
Hà Tĩnh có 255 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT

Hà Tĩnh có 255 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh Hà Tĩnh giành 255 điểm 10 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xếp thứ 10 cả nước về số lượng điểm tuyệt đối. Riêng môn Toán bứt phá với 167 điểm 10 - cao nhất trong tất cả các môn thi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!