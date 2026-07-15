[Infographic] Nộp lệ phí xét tuyển đại học 2026 và những điều cần lưu ý

(Baohatinh.vn) - Từ 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến theo lịch của 6 cụm tỉnh, thành phố. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hà Tĩnh có 255 điểm 10, 11/12 môn thi nằm trong top 10 cả nước về điểm trung bình, tổ hợp A00 dẫn đầu toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026... Kết quả đó phản ánh sự chủ động trong chỉ đạo, sự đổi mới dạy và học của thầy, trò suốt cả hành trình.
Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.
Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã về làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả sau khi nhận thấy điểm thi môn Toán có một số dấu hiệu cần kiểm tra, làm rõ.
UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 từ mức không quá 74% lên không quá 77% số học sinh hoàn thành chương trình THCS trên địa bàn tỉnh.
Đằng sau danh hiệu á khoa toàn quốc khối C00 của em Lê Thị Hiền (Trường THPT Nghèn, Hà Tĩnh) không chỉ là phương pháp học tập khoa học mà còn là câu chuyện về cô học trò luôn nỗ lực để chạm tới ước mơ.
Với tổng điểm 38 (Toán 10, Lý 9,75, Hóa 9,5 và Ngữ văn 8,75), Nguyễn Tiến Đạt - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Huệ lọt tốp 20 thí sinh có tổng điểm cao nhất cả nước tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Em cũng là thủ khoa khối A00 của Hà Tĩnh.
Thức dậy từ 5 giờ sáng với tâm trạng hồi hộp chờ công bố điểm thi, Lê Thị Hoài Thu - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Bình bất ngờ đón nhận niềm vui lớn khi trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh với tổng điểm 29,75.
Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh Hà Tĩnh có 3 môn dẫn đầu cả nước về điểm trung bình, gồm: Vật lý, Hóa học và Tin học. Ngoài môn Công nghệ - Nông nghiệp, tất cả các môn thi còn lại đều nằm trong top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất.